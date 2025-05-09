Microsoft закрив Skype — ще один застосунок, без якого, здавалось, не обійтись. А за якою технологічною приблудою ностальгуєте ви? Згадуємо в тесті «Бабеля»

П’ятого травня Microsoft офіційно закрила месенджер Skype. Він втратив популярність і перестав бути актуальним, а його функції перенесли в інші розробки компанії. Десятки років, приблизно з початку нульових, Skype був одним з найпопулярніших месенджерів у світі. Мільйони людей із закритими очима вгадають звуки його сповіщень і дзвінків та фірмовий блакитний колір. Багато хто сумуватуме за Skype, а ви точно ностальгуєте за застосунком чи соцмережею, яких давно немає. Згадуємо їх у традиційному тесті «Бабеля».