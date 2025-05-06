«Коли є борщ — Ozempic не працює». Що інʼєкції для схуднення роблять з тілом, головою, і скільки коштує ідеальна вага. Власний досвід

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Вперше живіт у мене зʼявився у підлітковому віці. Великий — зі мною вже 15 років. Тобто я давно хотів схуднути, але не надто напружувався. Трохи займався спортом, влітку багато катався на велосипеді. Це давало якийсь ефект, але не те щоб дуже помітний. За весь сезон катання міг скинути кілограми два-три. Тобто з 95 дійти до 92—93. Взимку трохи грався в Beat Saber — це VR-гра, де ти махаєш руками під музику. Теж не сильно допомогло. Єдине, що я знав — треба рахувати калорії, але вочевидь цього не робив.

Під час ковіду ми з дружиною жили в Азії — тоді вага була більш-менш нормальна. За рахунок спеки, великої кількості фруктів, постійних активностей (я катався на скейті), відсутності стресу, у мене плюс-мінус було 86—85 кілограмів. Це близького до того, що я хотів. Моя ідеальна вага — 83 кілограми. Проблема в тому, що у мене все худе — руки, ноги, але є живіт, тобто вісцеральний жир, і багато на боках. Це дуже важко прибрати.

Ідея з Ozempic зʼявилась у дружини. Спершу вона побачила, що його використовує чимало знаменитостей у Голлівуді. Влітку минулого року ми почали читати про нього різні статті й дослідження. На це пішло приблизно три місяці, більше цим займалась дружина — вона вивчала всі протипоказання, читала негативний досвід, відгуки.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Американська телеведуча Опра Вінфрі 25 років боролася із зайвою вагою і врешті перемогла. За її словами, допоміг цілий комплекс заходів, серед них і ліки для втрати ваги. Getty Images / «Бабель»

Що з можливих побічок бентежило? По-перше, що це нові й маловивчені ліки. Найпоширеніші побічки — нудота, діарея, головний біль. Ще попереджають про можливу депресію і навіть суїцидальні думки, але навіть у спреях для носа побічкою може бути кома. До того ж у мене на той час уже був депресивний стан через війну, тому цього я вже не боявся. Що ще бентежило — це ціна. За перші чотири шприци на чотири місяці треба було віддати 33 тисячі гривень — це купа грошей за курсом на жовтень минулого року.

Перед тим як почати курс, я пішов до лікарів — гастроентеролога і ендокринолога. Це радять робити всім — не приймати препарат самостійно без обстежень. Здав загальний і біохімічний аналізи крові, зробив УЗД черевної порожнини і щитовидки. Аналізи були в нормі, але через проблеми зі шлунком гастроентеролог виписала цілий мішок пігулок і попередила, що через Ozempic може посилитись печія — так і сталось. Загалом лікарі ні від чого не відмовляли. Звичайно, сказали, що значно краще змінити режим харчування і додати фізичної активності, але я й сам знаю, що краще. Ніяких конкретних протипоказань для Ozempic не було.

Препарат ми замовили через інтернет — є купа сайтів, які возять його в Україну. Тут він легально не продається, хоч і зареєстрований. Тобто це сірі ліки, і насправді дуже стрьомно замовляти їх у якихось незрозумілих людей. Ну і офіційно гроші ніде не проходять, що теж недобре. Тобто ти маєш переказувати все на якісь особисті картки. Альтернатива — їхати за кордон і купувати легально там.

Розібратися з дозуванням неважко — все є в інструкції і на сайтах. Якщо коротко, спочатку доза невелика, потім її треба поступово збільшувати. Все досить просто. Шприц схожий на ручку, дозування обираєш, натискаючи на кнопку. У шприці чотири дози, які треба колоти щотижня. Голки міняєш при кожній інʼєкції. Багато хто боїться уколів у живіт, але голка дуже тонка й коротка — це справді комариний укус.

Getty Images / «Бабель»

Коли була мінімальна доза — 0,25 міліграма — ефекту майже не було. Їсти ніби стало хотітись трішки менше, але можливо, то ефект плацебо. Щось відчувати я почав, коли була друга чи третя доза по 0,5 мг. Треба розуміти, що раніше я дуже любив поїсти. Дуже. Тобто бувало, що від самого тільки погляду на улюблену їжу в мене могла покотитися сльоза. Думаю, це такий розлад харчової поведінки. Я завжди все доїдав і хотів ще. А коли дійшов до цієї дози, маркером для мене стала банка Nutella — раніше її вистачало на тиждень, а з Ozempic вона місяць може стояти відкрита.

У мене не зник апетит і насолода від смачних страв — я досі люблю їсти. Просто я перестав усе доїдати, я зупиняюсь і не запихаю в себе. Якісь страви мені вже так не смакують, як раніше. Наприклад, деруни, які я дуже любив, тепер для мене жирні. Я більше полюбив салатики. Але коли є смачний домашній борщ, сало, свіжий хліб — Ozempic не працює.

З Ozempic я почав менше палити. До цього багато разів намагався кинути, але зривався. Зараз я курю, але коли мене кличуть на перекур, іноді просто не хочу і не йду. Раніше такого не було взагалі.

За шість місяців з Ozempic я втратив +/- 10 кіло — було 93, стало 83. Тобто це не аж так багато. Через це у мене нема «Ozempic-обличчя» — це такий ефект від прийому, коли через швидку втрату жиру западають щоки, обвисає шкіра і лице видається змарнілим. Живіт теж повністю ще не зник. З побічок є лише печія, яка була й раніше, але посилилась. Що стосується якихось депресивних думок, вони були й раніше. Гірше не стало.

Що далі? Буду приймати препарат. Хочу щоб пішов живіт — він іде в останню чергу. Влітку планую більше рухатись. Звичайно, було б круто сказати, що піду в зал, буду правильно харчуватись, але навряд. Хтось скаже «слабак» — ок, але я знаю, що не піду і не буду.

Ozempic не вирішує проблеми — вона в голові. Думаю знайти психолога і попрацювати з РХП. Я розумію, що коли перестану колоти, нездорове ставлення до їжі повернеться. Навіть коли до чергового уколу лишається день, я відчуваю, що ефект трохи проходить. Чи лякає це? Якщо чесно, так.

Я розказую цю історію, бо самому раніше був цікавий чужий досвід, а ще хотів зрозуміти, якою буде реакція оточення. Я не робив з цього секрету — ділився з друзями. Ніякого засудження. Максимум хтось казав «ай, cheater». Ну, так і є.

Цей текст не реклама Ozempic. Препарат не можна приймати без консультацій з лікарями і небезпечно купувати на неофіційних сайтах. Усі побічні ефекти індивідуальні, а досвід однієї людини не репрезентативний.