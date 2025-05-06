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Україна повернула з полону колаборанта — стверджують колишні військовополонені. «Бабель» стежить за справою Костянтина Бєлова

Автор:
Валерія Цуба
Редактор:
Гліб Гусєв
Дата:
Україна повернула з полону колаборанта — стверджують колишні військовополонені. «Бабель» стежить за справою Костянтина Бєлова

Анастасія Лисиця / «Бабель»

Від початку 2025 року між Україною та Росією відбулося чотири обміни. Девʼятнадцятого квітня з полону повернули військовослужбовця Костянтина Бєлова. За словами раніше обміняних бійців, у полоні він добровільно співпрацював з російськими наглядачами — доносив на українських полонених, через що їх били. Це збурило великий суспільний резонанс, оскільки інформацію про Бєлова поширило чимало українських військових та публічних осіб. Кореспондентка «Бабеля» Валерія Цуба розпитала військових, які перебували з Бєловим в одних колоніях, а також поговорила з ним самим. Ми зібрали все, що відомо про його службу, полон та позицію.

Як розповідає «Бабелю» Костянтин Бєлов — йому 23 роки, він народився в Донецьку, але з дитинства мешкав у селищі Андріївка Донецької області. Зростав з дідусем, яким, як він каже, «опікувався» самостійно. Коли йому виповнилося тринадцять, із початком окупації переїхав жити до старшої сестри в Маріуполь. Службу в ЗСУ він розпочав у 2020 році в 17 окремій важкій механізованій бригаді. Служив у Кривому Розі в ремонтному взводі на посаді майстра відділення — розбирав, збирав та ремонтував військову техніку. Каже, що йому «більше потрібно було числитися у війську, аніж мати бойовий досвід».

На ім’я Костянтина зареєстровано декілька адміністративних правопорушень, включаючи самовільне залишення частини. У самій бригаді «Бабелю» повідомили, що на момент повномасштабного вторгнення Бєлов теж перебував у статусі СЗЧ.

Костянтин Бєлов до повномасштабного вторгнення

Костянтин Бєлов до повномасштабного вторгнення

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Двадцять четвертого лютого 17 бригада дислокувалась у Маріуполі, де її підрозділи були прикомандировані до інших бригад. Костянтин Бєлов також перебував у місті, але не зі своєю бригадою — за його словами, напередодні він приїхав туди, щоб зробити операцію. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він не розумів, куди податися, і, як стверджує, нібито «мобілізувався» — воював разом із підрозділами, які були в місті. Перебував на «Азовсталі», де, за його словами, працював на конкретну бригаду, яку не хоче називати.

У полон Костянтин потрапив з «Азовсталі» 16 травня 2022 року — під час організованої евакуації українських військових, які до останнього тримали оборону заводу. Після цього майже три роки про нього не було звісток — лише кілька повідомлень на каналах, що публікують дані про українських полонених: шукали його рідних. У відкритому доступі немає підтверджень, що його справді розшукували саме близькі. А 19 квітня 2025 року Костянтина обміняли.

Обмін військовополоненими 19 квітня 2025 року

Обмін військовополоненими 19 квітня 2025 року

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Того ж дня про можливу співпрацю Бєлова з російськими наглядачами повідомив захисник Маріуполя Ілля «Смурф» Ільяшенко. Допис набув майже чотири тисячі поширень. Дуже швидко в коментарях почали з’являтися свідчення інших військових, які перебували з Бєловим у полоні, — вони підтверджували написане. Одним із тих, хто прокоментував допис, став офіцер управління «Азову» Дмитро Андрющенко. Він заявив, що «сподівався, що Бєлов ніколи не повернеться», і додав, що ще під час оборони Маріуполя той «покидав позиції і був дезертиром».

За словами Ільяшенка, Костянтин Бєлов почав співпрацювати з російськими наглядачами ще в першій колонії. Він нібито сам написав заяву з проханням залишитися на території Росії і не бути включеним до списку на обмін. Ільяшенко каже, що подібні заяви пропонували підписати всім українським полоненим, однак за відмову від підписання зазвичай не було покарання — це вважалося формальністю.

Далі — усе, що відомо про Костянтина Бєлова в полоні.

Скриншот допису «Смурфа»

Скриншот допису «Смурфа»

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Розповідає Ілля «Смурф» Ільяшенко — прикордонник, оборонець Маріуполя.

Із Костянтином Бєловим ми перебували разом у Таганрозькому СІЗО № 2 з травня по вересень 2022 року. Тоді його камера була навпроти моєї. Потім нас знову «зіштовхнули» — вже в Кам’янсько-Шахтинському, у чоловічій виправній колонії загального режиму № 12. Там ми всі перебували у спільному бараці, де утримували близько дев’яноста людей. Бєлова постійно перекидали з однієї колонії в іншу.

У полоні Бєлов часто розмовляв з вертухаями. Цього не міг робити більше ніхто. Я чув, як він сказав їм, що нібито сам був у полоні в «Азову» і вони його змушували готувати їжу. Коли його запитали, чому він воював за Україну, він відповів, що «не хотів, бо всі вони — нацисти й фашисти». Він розповідав нам, полоненим, що його батьки втекли з Донецька через окупацію, і йому вимушено довелося поїхати з ними до «бандерівців». Хоча тепер зʼявилась інформація, що він взагалі сирота.

Таганрозьке СІЗО № 2

Таганрозьке СІЗО № 2

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У полоні з Бєловим ніхто не розмовляв. Він тримався осторонь, сам по собі, але поводився зухвало, наче знав, що ніхто його не чіпатиме. І його ніхто не чіпав, бо якщо було таке, що хтось хотів зʼясувати з ним «стосунки», їм погрожували. Але варто було комусь із полонених відповісти йому різко, піти на відкриту суперечку — видно було, що він лякався.

Росіяни ставилися до нього лояльно. Особливо це було помітно в Таганрозі. До нього вільно приходили посеред білого дня. Без перевірок, без зайвого шуму. Я чув, як із ним спілкувались у коридорі — без криків, без принижень. І якщо нас вели на допити обличчям у підлогу, у напівзігнутому стані, з побоями, приниженням — то він ходив спокійно. На нього ніколи не підвищували голос. Його не били.

Костянтин Бєлов до повномасштабного вторгнення

Костянтин Бєлов до повномасштабного вторгнення

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У Таганрозі двічі на день проводили перевірки: виводили всіх із камер, називали прізвища. Бєлов був навпроти — тож точно чув і моє. А вже згодом ми перетнулись у Кам’янсько-Шахтинській колонії. Там кожен хоча б раз, але зазнав фізичного впливу через його доноси. Через його доноси — бо людина влаштовувала показові демонстрації зі звинуваченням інших, їх чули вертухаї й забирали цих людей на допит. Всі поверталися з ознаками побиття. І я, звісно, не виняток.

Бєлов завжди сидів біля входу в барак — саме там, де перебували вертухаї. Якось я розмовляв з побратимом, зустрівся з Бєловим поглядами, і йому здалося, що я кажу про нього. Тоді він підійшов і при всіх крикнув: «А що ти про мене базариш? Мені що нагадати, як ти по росіянах із кулеметів на “Азовсталі” стріляв?». Він точно знав, що це почують вертухаї. Після цього мене забрали на допит. Били кийками й шокерами. Розпитували, чи правдиві його слова. Я вдавав, ніби не розумію, про що мова, хоча з кулеметом був ще з моменту боїв у порту — цю інформацію я намагався приховати. Бо якби зізнався, що це правда, обміну або не було б, або чекав би ще довго. По мені відкрили б справу, тривало б розслідування, вирок і так далі.

Обмін військовополоненими 19 квітня 2025 року

Обмін військовополоненими 19 квітня 2025 року

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Після мого розголосу про те, що Бєлов співпрацював з ворогом, зі мною зв’язалась СБУ. Усю інформацію вже передано в прокуратуру.

Розповідає Влад Задорін — морський піхотинець, захисник острова Зміїний.

Примус до співпраці в полоні буває різним: ти або на словах відмовляєшся, або тебе мучать добу поспіль — підвішують за ноги, б’ють, катують. Але я бачив, як Бєлов без примусу стояв у камері і тицяв пальцем на інших. Тобто це не був донос під тиском на допиті — він усе казав навмисно.

Я перебував у Курському СІЗО № 1 з 31 грудня 2022 року до 3 січня 2024-го. Саме там я і дізнався про Бєлова. Ми пробули разом у камері три тижні — більше його ніхто не витримав би. Пощастило, що нас тоді від нього забрали. У камері нас було дванадцятеро. Я чув, як Бєлов і ще один хлопець висловлювали проросійські погляди.

Курське СІЗО № 1

Курське СІЗО № 1

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Бували моменти, коли з ним можна було відносно нормально говорити. Але він дуже швидко перемикався — і на всю камеру починав кричати, що ми всі «нацисти», що вбивали цивільних і тому подібне. Про мене, наприклад, він казав, що я мародерив на Зміїному. Усі тільки сміялися — яке, мовляв, може бути мародерство на Зміїному? Йому треба було щось сказати — бо за це йому банально давали більше їжі, ніж іншим.

Згодом його почали присаджувати на заспокійливі. В якийсь момент ставлення до нього з боку вертухаїв взагалі змінилось — тоді його вже били так само, як усіх інших.

Але вони вірили його розповідям про те, що ми нібито його ґвалтуємо або відбираємо їжу. Хоча у нас усе було чітко: з пайками — порівну, ніхто ні в кого нічого не забирав. Але росіяни не перевіряли — просто били нас. Вони проговорювали, що він їм це особисто сказав.

Костянтин Бєлов зараз

Костянтин Бєлов зараз

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Він не приховував, що під час блокади Маріуполя пішов у СЗЧ. Тоді, за його словами, «Азов» начебто дав йому прихисток. Я чув, як Бєлов розповідав наглядачам, що «азовці» взяли його в заручники й змусили служити на них.

Він був не єдиним таким. У СІЗО було пʼятнадцять камер — і в кожній був хтось, хто співпрацював із росіянами. Знаю про це, бо всіх періодично переміщували з однієї камери в іншу — і ми могли розмовляти. Вони цього не приховували — розповідали, що їх змусили співпрацювати, погрожуючи рідними. Бо у багатьох сімʼї були в окупації. Але, як я вже казав, Бєлов тицяв пальцем на інших не під примусом.

Бєлов відкрито казав, що хоче залишитися в Росії — мовляв, у нього там живе сестра.

У коментарі «Бабелю» Костянтин визнає, що його стан у полоні був «неадекватний», але не підтверджує всіх звинувачень.

Після повернення з полону Костянтин створив сторінку в інстаграмі й вийшов на зв’язок із «Смурфом», який опублікував допис про нього. У переписці він запитує, чому його вважали зрадником. У відкритому доступі також є його стара сторінка за 2021 рік, де опубліковані фото зі служби. Нині ж Костянтин публікує свої фото, поширює відео з проукраїнськими настроями й іноді пише українською. Більшість його підписників — лише 19 акаунтів — мають закриті профілі або виглядають як боти.

У коментарі для «Бабеля» Костянтин каже, що всі, хто був у полоні, ставились одне до одного «неадекватно». За його словами, все, що про нього розповідають обміняні бійці, могло справді відбуватися, але, враховуючи стан людей у полоні, «безглуздо про це говорити». Він додає, що те, що сталося в полоні, «це вже інше життя». Костянтин також зазначає, що навіть після повернення відчуває, що його психологічний стан все ще дуже нестабільний.

Зараз Костянтин проходить реабілітацію, яка триває 30 днів з моменту повернення з полону.