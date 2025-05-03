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Що подивитися у вихідні. Комедії із зірковими акторами «Ще одна проста послуга» і «Чотири сезони», нові «Зоряні війни» та розкішний серіал «Карем» про французьку кухню і політичні інтриги XVIII століття

Автор:
Софія Коротуненко
Редактор:
Гліб Гусєв
Дата:
Що подивитися у вихідні. Комедії із зірковими акторами «Ще одна проста послуга» і «Чотири сезони», нові «Зоряні війни» та розкішний серіал «Карем» про французьку кухню і політичні інтриги XVIII століття

imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Amazon Prime, Apple TV і Disney+ вийшли п’ять цікавих релізів. Це детективна комедія «Ще одна проста послуга» з Блейк Лайвлі й Анною Кендрік, атмосферний апокаліптичний серіал «Етернавт», комедія «Чотири пори року» з Тіною Фей і Стівом Кереллом, пригодницький серіал «Карем» на основі історичних подій у Франції наприкінці XVIII — на початку XIX століття та анімаційний серіал «Зоряні війни: казки підземного світу». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Детективна комедія «Ще одна проста послуга»

Про що фільм. Сиквел фільму «Проста послуга» 2018-го. Через пʼять років після подій першого фільму Емілі вийшла з в’язниці, а Стефані стала авторкою бестселера, в якому переповідає все, що сталось у «Простій послузі». Емілі знову звертається за послугою — прохає Стефані стати подружкою нареченої на її весіллі, яке відбудеться на італійському острові Капрі. Виявляється, що її наречений Данте Версано — заможний мафіозі, а майже всі гості на весіллі займаються криміналом. Відпочинок також попсують колишній Емілі та вбивство, що станеться під час святкування.

Another Simple Favor / Amazon Prime / режисер — Пол Фіґ / у головних ролях — Блейк Лайвлі, Анна Кендрік, Еллісон Дженні / тривалість — 2 години / рейтинг Rotten Tomatoes — 71% від критиків, 40% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,5.

Що кажуть критики. Variety пише, що фільм розкішний, а сюжет цікавий, логічний та з несподіваними поворотами. Vulture пише, що між персонажами Лайвлі та Кендрік чудова хімія і фільм інтригує, але його псують кілька нелогічних моментів у сюжеті.

Апокаліптичний серіал «Етернавт»

Про що серіал. Адаптація однойменного графічного роману 1957 року. Одного літнього вечора в Буенос-Айресі починається сильний снігопад. Одночасно зникають електроенергія і зв’язок. Хуан разом із друзями, які прийшли до нього на покер, швидко дізнається, що сніг токсичний і вбиває усіх, до кого торкнеться. Вони створюють спеціальний костюм, щоб вийти назовні — знайти припаси і доньку Хуана, яка могла вижити й сховатись десь у місті. На вулицях на них полюватимуть кровожерливі величезні комахи й озлоблені місцеві, які теж намагаються вижити.

El Eternauta / Netflix / шоуранер — Бруно Станьяро / у головних ролях — Рікардо Дарін, Карла Петерсон, Сесар Тронкосо / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал приголомшує візуалом і акторською грою. А ще шоуранер вдало наганяє жаху на глядачів завдяки повільному розвитку подій. Оглядач The New York Times також хвалить операторську роботу і декорації та пише, що серіал закінчується на найцікавішому моменті книги.

Комедія «Чотири пори року»

Про що серіал. Три подружжя — Джек і Кейт, Денні та Клод, Нік та Енн — товаришують близько 30 років і щосезону відпочивають разом. Навесні, під час чергової відпустки, Нік оголошує, що вони з Енн розлучаються. І вже в наступну літню поїздку бере із собою молоду зубну гігієністку Джинні, з якою він нещодавно закрутив роман. Протягом наступних подорожей компанія має знайти з нею спільну мову, а два подружжя, що досі разом, — ще й порозумітись між собою і вирішити давні суперечки, які руйнують їхній шлюб.

The Four Seasons / Netflix / шоуранери — Тіна Фей, Стів Керелл, Ленґ Фішер, Трейсі Віґфілд / у головних ролях — Тіна Фей, Стів Карелл, Колман Домінго / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 76% від критиків, 60% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Оглядачка The Guardian пише, що серіал добре поєднує елементи комедії та драми. Collider пише, що персонажі дещо стереотипні, проте за акторами й драматичними моментами приємно спостерігати.

Пригодницький серіал «Карем»

Про що серіал. Художній серіал на основі біографії Марі-Антуана Карема — одного з найвідоміших кондитерів Франції, який жив наприкінці XVIII — на початку XIX століття. Він законодавець кулінарної моди, який винайшов чимало вишуканих страв, наприклад, десерт крокембуш. У серіалі кондитерської справи його навчив прийомний батько — відомий кондитер Сільвен Байї. Завдяки власній наполегливості Карем швидко прославляється на всю Францію — і стає одним з найбільш затребуваних кондитерів. Коли начальник місцевої поліції заарештовує Байї за те, що той нібито підбурював людей до заколоту, Карем звертається по допомогу до впливового чиновника — міністра закордонних справ Франції Шарля Моріса де Талейран-Перігора. Він погоджується врятувати Байї, але лише якщо хлопець працюватиме кондитером у його будинку та шпигуватиме за всіма гостями. Так Карем опиняється у вихорі вишуканих страв, політичних інтриг і палких романів.

Carême / Apple TV+ / шоуранер — Єн Келлі / у головних ролях — Ліна Худрі, Бенджамін Вуазен, Жеремі Реньє / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал вишуканий, захопливий і чудово розповідає історію французької кухні. The Guardian пише, що події дуже швидко і цікаво розвиваються — серіал захоплює від самого початку.

Анімаційний серіал «Зоряні війни: казки підземного світу»

Про що серіал. Черговий спіноф у всесвіті «Зоряних війн». У центрі подій — двоє мисливців за головами Асажж Вентресс і Кед Бейн. Вентресс захищатиме молодого джедая і протистоятиме імперському інквізитору, а Бейн стикнеться зі своїм минулим, зустрівши старого друга, який став законослухняним. Події відбуваються в різних часових лініях — шоуранер розповідає не тільки про теперішнє, але й про минуле героїв.

Star Wars: Tales of the Underworld / Disney+ / шоуранер — Дейв Філоні / у головних ролях — Корі Бертон, Ніка Фаттерман, Лейн Фактор / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядач Screen Rant задоволений тим, що фанати «Зоряних війн» нарешті дізнаються історії цих персонажів.