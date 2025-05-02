Зірковому футболісту, філантропу і просто красеню Девіду Бекхему 50! Традиційний тест «Бабеля» про його гру, стиль і Posh кохання

Другого травня 1975 року народився легендарний англійський футболіст Девід Бекхем. А ще він ікона стилю й, окрім колаборацій з відомими брендами, має власні лінійки чоловічого одягу, сонцезахисних окулярів, парфумів і засобів для догляду. Девід і його дружина, ексспівачка гурту Spice Girls Вікторія — філантропи та одні з найбагатших людей Великої Британії, їхні статки оцінюють у £455 мільйонів. Після повномасштабного вторгнення вони підтримали Україну і пожертвували українським дітям мільйон фунтів. Також Девід — посол доброї волі ЮНІСЕФ, учасник кампанії Malaria No More й амбасадор Фонду британського короля Чарльза, де просуває освітні програми для молоді. На свій 50-й день народження він почав збір коштів для дітей, яким допомагає ЮНІСЕФ. А ще запланував серію розкішних вечірок. Перша відбулася ще у квітні — у Маямі зібрались родичі й близькі друзі сім’ї. Згадайте найцікавіше про Бекхема в традиційному тесті «Бабеля».