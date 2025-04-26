Що подивитися у вихідні. Фінал серіалів «Ти» і «Андор», бойовик з Томом Гарді, трагікомедія «Етуаль» від шоуранерки «Дівчат Гілмор» і затишна документалка про життя пінгвінів з ведучою Блейк Лайвлі

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Психологічний серіал «Ти» — п’ятий сезон

Про що серіал. Джо Голдберг — психопат і серійний вбивця, що, втім, мріє про щасливу сімʼю. Протягом чотирьох сезонів серіалу він намагається побудувати стосунки з різними жінками під різними фейковими личинами і в різних містах — від Нью-Йорка до Лос-Анджелесу. У п’ятому сезоні Джо повертається до Нью-Йорка разом з Кейт Локвуд, з якою він одружився в четвертому сезоні. Нарешті він має ідеальну родину. Благодать триває недовго — бажання вбивати повертається знову, але цього разу не заради себе, а задля Кейт. П’ятий сезон — фінал серіалу.

You / Netflix / шоуранери — Ґреґ Берланті, Сера Гембл / у головних ролях — Пенн Беджлі, Вікторія Педретті, Елізабет Лейл / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 77% від критиків, 68% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що гра акторів у цьому сезоні феноменальна і серіал якісно завершує всі сюжетні лінії. Оглядачці Screent Rant сподобалось, як шоуранери тримають глядачів у напрузі й розповідають кінцівку історії Голдберга.

Трагікомедія «Етуаль»

Про що серіал. Джек і Женев’єва — керівники найбільших балетних труп Нью-Йорка та Парижу. Балет більше не в моді і їхні компанії більше не прибуткові. Щоб це виправити, Женевєва приїжджає до Нью-Йорку і пропонує Джеку на один рік обмінятися найталановитішими танцівниками — і створити ажіотаж масштабною рекламною кампанією. Її спонсоруватиме впливовий бізнесмен з поганою репутацією Кріспін Шемблі. Його збройова компанія сильно забруднює довкілля. Скандали Шемблі не єдина проблема для Джека і Женев’єви — декілька танцівників з особистих причин опираються обміну і зривають тренування.

Étoile / Amazon Prime / шоуранери — Деніел Палладіно, Емі Шерман-Палладіно / у головних ролях — Люк Керби, Шарлотта Генсбур, Лу де Лааж / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що серіал — легкий, кумедний і з добре прописаним сценарієм. Оглядач Collider хвалить акторську гру й те, як прописані персонажі: їхні діалоги та розвиток.

Бойовик «Спустошення»

Про що фільм. Детектив Вокер працює в місті, яким керують мафіозі, продажні політики й поліцейські та дрібні наркодилери. Саме через наркотики в місті розпочинається кривава війна між ворогуючими кланами злочинців. Впливовий політик погрозами змушує Вокера знайти його зниклого напередодні сина. Під час пошуків він разом з напарницею Еллі викриває масштабну змову, в яку втягнуті високопосадовці й китайська мафія Тріада.

Havoc / Netflix / режисер — Гарет Еванс / у головних ролях — Том Гарді, Тімоті Оліфант, Форест Вітакер / тривалість — 1 година 45 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що фільм хаотичний і з нерівномірним темпом, але режисер намагається це компенсувати кривавими бійками і хорошою грою акторів. Guardian пише, що у фільмі забагато комп’ютерної графіки і насильства — і це псує фільм та робить його неправдоподібним.

Фантастичний серіал «Андор» — другий сезон

Про що серіал. Приквел фільму «Бунтар Один» 2016 року, події якого розгортаються у всесвіті «Зоряних війн». За пʼять років до подій фільму молодий злочинець Касіан Андор, родину якого вбили імперці, починає співпрацювати з повстанцями — тоді ще досить нечисленними й неготовими до відкритого протистояння з Імперією. Спочатку він думає лише про помсту й власну вигоду і не вірить в ідеали Альянсу повстанців. Але з часом розуміє, що доля Галактики важливіша за окремі життя.

Andor / Disney+ / шоуранер — Тоні Гілрой / у головних ролях — Дієго Луна, Стеллан Скашгорд, Адріа Архона / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що другий сезон вийшов смішнішим і захопливішим, ніж перший. Оглядач Forbes називає серіал шедевром і найкращим з усіх стрічок у всесвіті «Зоряних війн». Головні родзинки сезону — стрибки в часі, акторська гра і персонажі, яких полюбили глядачі.

Документальний серіал «Секрети пінгвінів»

Про що серіал. Режисер і мандрівник Берті Грегорі вирушив до Антарктики, щоб дослідити, як живуть пінгвіни. Наприклад, як пташенята імператорських пінгвінів бавляться, стрибаючи з 15-метрової крижаної скелі. Здобути унікальні кадри також допомогла команда Talesmith, в якій працює понад 70 вчених і режисерів. Що саме відбувається в кадрі пояснює ведуча — популярна американська акторка Блейк Лайвлі. Вона також доповнює розповідь цікавими фактами про життя пінгвінів.

Secrets of the Penguins / Disney+ / автори — Джеймс Кемерон, Блек Лайвлі, Берті Грегорі / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Screen Rant пише, що авторам документалки справді вдалося показати таємне життя пінгвінів і вразити ним глядачів. The Wall Street Journal пише, що візуал серіалу приголомшливий.