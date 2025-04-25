Історик Даніель Арасс розвінчує популярні теорії про усмішку «Джоконди» і розповідає справжню історію того, як Леонардо да Вінчі писав цю картину. Ось уривок з його книги

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«Джоконда» — одна з моїх улюблених картин. Щоб полюбити її, мені знадобилося більше часу, ніж ті пʼять років, які витратив Леонардо да Вінчі на її написання. Мені знадобилося більше ніж двадцять років, щоб полюбити її. Я кажу саме про любов, а не про захоплення. Нині для мене це одна з найгарніших картин у світі, навіть якщо й не одна з найбільш зворушливих…

[Мені знадобилось багато часу], щоб зрозуміти, як вона, намальована в дуже особливих умовах, може досі справляти таке враження, майже через пʼятсот років. [Один з найкращих істориків мистецтва Кенет Кларк] пише, що Джоконда схожа на підводну богиню: ця жінка сидить у лоджії, на підвищенні, на фоні далекого пейзажу, а він її бачить як підводну богиню. Що відбувається в цій картині, щоб люди серйозні, надзвичайно обізнані, директори музеїв могли казати про неї такі речі? У цій картині однозначно шось було.

Особисто мене це не особливо цікавило, але коли мені довелося писати книжку про Леонардо да Вінчі, я не міг обійти «Джоконду». Я мусив спробувати зрозуміти, чим ця картина була важлива для цього художника. І в цьому моя праця була дуже плідна. Я захотів дізнатися, яким чином було створено цю картину. Я вам поясню — і ви побачите, як тут виявляється невидиме.

«Джоконда» Леонардо да Вінчі. Wikimedia / «Бабель»

Перш за все, Джоконда сидить у лоджії, тобто обабіч неї стоять колони, на лівому і правому краях, обʼєднані за нею невисокою стіною. За її спиною дуже далекий пейзаж. По-друге, вона сидить у кріслі, я це знаю лише тому, що її ліва рука спирається на підлокітник паралельно плану зображення. Але цей підлокітник — єдиний слід крісла, спинки нема, і це дивно. До того ж і пейзаж оригінальний — адже він складається суто зі скель, землі й води. Жодної людської будови, жодного дерева, у цьому мало не долюдському пейзажі є лише міст, і саме він був для мене проблемою інтерпретації.

Цей міст, напевно, стоїть над річкою — але річки не видно. Однак як же так може бути, що в цьому первинному пейзажі є міст — але будь-яка інша людська присутність зникла? І я почав розуміти, що ця картина приховувала в собі надзвичайно напружені міркування Леонардо. Це не могло мене здивувати, бо да Вінчі сам казав, що живопис — це cosa mentale, «справа розуму».

До речі, коли він отримав це замовлення в 1503 році, залишалося якихось кілька місяців до великого замовлення фресок у Палаццо делла Сеньйорія, тому він так і не віддав картину замовнику — мeccepe Джокондо, а залишив собі назавжди. Він завершив цю картину для себе.

Ескізи фресок, якими Леонардо да Вінчі мав розписати стіни Палаццо делла Сеньйорія. Wikimedia / «Бабель» Самі фрески втрачені. Деякі мистецтвознавці вважають, що вони знаходяться за стінами Зали п'ятисот у Палаццо делла Сеньйорія — їх перекрив своїми розписами художник і архітектор Джорджо Вазарі. Wikimedia / «Бабель» Приблизно у 1603 році художник Пітер Рубенс створив копію фрески на основі ескізів митця Леонардо да Вінчі. Wikimedia / «Бабель» Ескізи фресок, якими Леонардо да Вінчі мав розписати стіни Палаццо делла Сеньйорія. Самі фрески втрачені. Деякі мистецтвознавці вважають, що вони знаходяться за стінами Зали п'ятисот у Палаццо делла Сеньйорія — їх перекрив своїми розписами художник і архітектор Джорджо Вазарі. Приблизно у 1603 році художник Пітер Рубенс створив копію фрески на основі ескізів митця Леонардо да Вінчі. Wikimedia / «Бабель»

Є доказ того, що ідея долюдського заднього плану народжувалася дуже повільно. Треба було зрозуміти, що повʼязувало цю фігуру, яка так дивно сиділа в цьому кріслі без спинки, і цей пейзаж: чи це просте протиставлення між красою і принадами Джоконди з одного боку — і пейзажем на задньому плані з іншого? Чи є між ними якийсь стосунок? Я спробував краще побачити, як було написано цю постать. Якщо добре подивитися, її рука спирається на підлокітник паралельно плану зображення. Вона близько до нас, адже між цією рукою і нижчою зоною не видно простору, який би міг позначити відстань. Насправді вона сиділа перед парапетом, бо він традиційно в той час відділяв зображену постать від глядача…

Невеличка геніальна знахідка Леонардо: розмістити Джоконду в просторі глядача й перенести парапет за неї, і тоді її рука стає своєрідним барʼєром, що внеможливлює проникнення. Бюст повернений до нас на три чверті — вона злегка розвертається до нас. Її погляд, перпендикулярний до поверхні картини, завжди спрямований просто на нас, де б ми не були відносно неї. Отже, від низу картини до очей є певне викривлення постаті, тому здається, що вона за нами стежить. Ми перебуваємо під її поглядом, і це складова магії цієї картини, так само, як ми завжди під поглядом «Венери Урбінської» Тіціана…