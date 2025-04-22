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Російська армія намагається наступати на Костянтинівку — важливий логістичний вузол. Для цього вона тисне на українську оборону з трьох напрямків. Ось як це виглядає на мапі

Автор:
Валерія Цуба
Редактор:
Гліб Гусєв
Дата:
Російська армія намагається наступати на Костянтинівку — важливий логістичний вузол. Для цього вона тисне на українську оборону з трьох напрямків. Ось як це виглядає на мапі

Майстерня дронів на Донецькому напрямку, квітень 2025 року.

ОТУ «Донецьк» / «Бабель»

Судячи з карт бойових дій, звіту ISW та повідомлень військових оглядачів, російські війська готують плацдарми для наступу на Костянтинівку — місто, важливе як для логістики, так і для оборони Донеччини. Зараз вони просуваються в бік Костянтинівки з трьох напрямків: на півночі від Часового Яру, на південному сході від Торецька та на півдні в бік траси, яка веде на Костянтинівку. Тиск із трьох напрямків змушує ЗСУ розосереджувати сили й ускладнює оборону. Сама ж Костянтинівка має стратегічне значення: через неї проходить залізниця. Якщо росіяни захоплять місто — це відкриє їм шлях до Краматорська і Дружківки, де розташовані ключові оборонні рубежі.

Наступ на Костянтинівку, 21 квітня 2025 року.

Наступ на Костянтинівку, 21 квітня 2025 року.

«Бабель»

Що відбувається на північному напрямку (з боку Часового Яру)

Від Часового Яру до Костянтинівки — 15 кілометрів. Бої за місто тривають уже понад рік, і значна його частина залишається під контролем ЗСУ. Сам Часів Яр фактично зруйнований: там майже не залишилося будівель, які могли б прикривати піхоту від дронів і скидів.

У таких умовах прямий наступ на Костянтинівку через Часів Яр — украй невигідний для російських військ. Ворог однаково не зможе просуватися швидко, а будь-який рух буде під постійним вогневим контролем українських сил.

Тому росіяни намагаються не штурмувати місто впритул, а обійти його — з півночі через Григорівку і з півдня поблизу Ступочок. Їхня мета — оточити Часів Яр і витиснути українські підрозділи без затяжних вуличних боїв.

Прорив через Часів Яр до Костянтинівки — теж ризикований. Шлях проходить вузькою ділянкою, де будь-яке пересування одразу буде виявлене й уражене. Тож паралельно з атакою на місто росіяни намагаються просуватися північніше й південніше — щоб закріпитися на флангах і не залишити українським силам можливості для удару в тил.

Про наміри ворога свідчить не лише активізація бойових дій на підступах до міста, а й зростання кількості обстрілів самої Костянтинівки. З початку весни інтенсивність атак значно зросла — це один із класичних індикаторів підготовки до наступу: ворог намагається «вибити» тилову інфраструктуру, деморалізувати цивільне населення та створити умови для штурму. Найбільше руйнувань у місті — саме з боку Часового Яру.

Що відбувається на південно-східному напрямку (з боку Торецька)

Російські війська намагаються просунутися південніше Торецька — зокрема в районі траси Н-20, яка сполучає Костянтинівку з Авдіївкою. Тут українські сили утримують позиції, що трохи виступають уперед у бік ворога — такі ділянки називають «виступами».

«Виступи» складніше обороняти: ворог може атакувати не тільки з фронту, а й із флангів. Саме тому росіяни зосередили зусилля на цій частині фронту — намагаються прорвати оборону, змусити українських військових відступити та вирівняти лінію фронту, захопивши цю небезпечну для них ділянку.

Одна з найближчих їхніх цілей — територія між Старою Миколаївкою і Сухою Балкою. Якщо цю зону вдасться зайняти, противник зможе далі просуватися на Романівку. А це вже відкриває ширший фронт для тиску на Костянтинівку з півдня.

Наступ на цьому напрямку ведуть кілька російських підрозділів одночасно. Запеклі бої тривають навколо Торецька — біля Кримського, Дачного та на північно-західній околиці самого міста.

Російські війська також, ймовірно, змінили тактику в напрямку Торецька, почавши частіше проводити моторизовані атаки на мотоциклах. Вони атакують групами з трьох-п’яти мотоциклів, використовуючи їх для різних завдань, як-от атаки, розчищення мін і перевезення піхоти. Ці мотоциклісти просуваються швидко й одразу намагаються закріпитися на місці — без допомоги іншої техніки.

Що відбувається на північному напрямку

Паралельно росіяни атакують північніше села Воздвиженка — у напрямку Баранівки, Тарасівки й Олександрополя. Тут вони намагаються прорватися вздовж траси Т-0504 — до Новооленівки та Нової Полтавки.

Усе це вказує на те, що наступ на Костянтинівку з боку Торецька та Воздвиженки вже фактично розпочався.