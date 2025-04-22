Російська армія намагається наступати на Костянтинівку — важливий логістичний вузол. Для цього вона тисне на українську оборону з трьох напрямків. Ось як це виглядає на мапі

Наступ на Костянтинівку, 21 квітня 2025 року. «Бабель»

Що відбувається на північному напрямку (з боку Часового Яру)

Від Часового Яру до Костянтинівки — 15 кілометрів. Бої за місто тривають уже понад рік, і значна його частина залишається під контролем ЗСУ. Сам Часів Яр фактично зруйнований: там майже не залишилося будівель, які могли б прикривати піхоту від дронів і скидів.

У таких умовах прямий наступ на Костянтинівку через Часів Яр — украй невигідний для російських військ. Ворог однаково не зможе просуватися швидко, а будь-який рух буде під постійним вогневим контролем українських сил.

Тому росіяни намагаються не штурмувати місто впритул, а обійти його — з півночі через Григорівку і з півдня поблизу Ступочок. Їхня мета — оточити Часів Яр і витиснути українські підрозділи без затяжних вуличних боїв.

Прорив через Часів Яр до Костянтинівки — теж ризикований. Шлях проходить вузькою ділянкою, де будь-яке пересування одразу буде виявлене й уражене. Тож паралельно з атакою на місто росіяни намагаються просуватися північніше й південніше — щоб закріпитися на флангах і не залишити українським силам можливості для удару в тил.

Про наміри ворога свідчить не лише активізація бойових дій на підступах до міста, а й зростання кількості обстрілів самої Костянтинівки. З початку весни інтенсивність атак значно зросла — це один із класичних індикаторів підготовки до наступу: ворог намагається «вибити» тилову інфраструктуру, деморалізувати цивільне населення та створити умови для штурму. Найбільше руйнувань у місті — саме з боку Часового Яру.

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Що відбувається на південно-східному напрямку (з боку Торецька)

Російські війська намагаються просунутися південніше Торецька — зокрема в районі траси Н-20, яка сполучає Костянтинівку з Авдіївкою. Тут українські сили утримують позиції, що трохи виступають уперед у бік ворога — такі ділянки називають «виступами».

«Виступи» складніше обороняти: ворог може атакувати не тільки з фронту, а й із флангів. Саме тому росіяни зосередили зусилля на цій частині фронту — намагаються прорвати оборону, змусити українських військових відступити та вирівняти лінію фронту, захопивши цю небезпечну для них ділянку.

Одна з найближчих їхніх цілей — територія між Старою Миколаївкою і Сухою Балкою. Якщо цю зону вдасться зайняти, противник зможе далі просуватися на Романівку. А це вже відкриває ширший фронт для тиску на Костянтинівку з півдня.

Наступ на цьому напрямку ведуть кілька російських підрозділів одночасно. Запеклі бої тривають навколо Торецька — біля Кримського, Дачного та на північно-західній околиці самого міста.

Російські війська також, ймовірно, змінили тактику в напрямку Торецька, почавши частіше проводити моторизовані атаки на мотоциклах. Вони атакують групами з трьох-п’яти мотоциклів, використовуючи їх для різних завдань, як-от атаки, розчищення мін і перевезення піхоти. Ці мотоциклісти просуваються швидко й одразу намагаються закріпитися на місці — без допомоги іншої техніки.

Що відбувається на північному напрямку

Паралельно росіяни атакують північніше села Воздвиженка — у напрямку Баранівки, Тарасівки й Олександрополя. Тут вони намагаються прорватися вздовж траси Т-0504 — до Новооленівки та Нової Полтавки.

Усе це вказує на те, що наступ на Костянтинівку з боку Торецька та Воздвиженки вже фактично розпочався.