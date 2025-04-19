Що подивитися у вихідні. Стильна документалка Ґая Річі про британський кримінал, атмосферний шведський трилер «Скляний купол» і документалка для фанатів «Дивних див»

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Кримінальна документалка «Викрадення діаманта»

Про що серіал. У липні 2000 року команда з пʼяти грабіжників спланувала наймасштабніше пограбування в історії Великої Британії. Вони полювали за скарбами вартістю £350 мільйонів з виставки в лондонському «Куполі тисячоліття». Найцінніший скарб — діамант, який коштував £200 мільйонів. Попри детальну підготовку пограбування провалилось і потрапило на перші шпальти газет. Шоуранери документалки поспілкувались із грабіжниками та правоохоронцями, які за ними полювали, і в деталях реконструюють крадіжку, масштаб якої вражає.

The Diamond Heist / Netflix / шоуранери — Ґай Річі, Джессі Вайл / у головних ролях — Ніколас Блатт, Люк Філпотт, Тункай Гунес / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що історія грабіжників прописана дуже добре і в кожній серії є прийоми, за які глядачі люблять Річі. Оглядач Decider вважає, що «Пограбування діамантів» схоже на версію «Джентельменів» у жанрі документального кіно. Але для якісної документалки авторам бракує кращого сценарію, тому це радше стильний бойовик або трилер, знятий за реальними подіями.

Психологічний трилер «Скляний купол»

Про що серіал. Лейла Несс — успішна криміналістка, яка працює у США. Коли її прийомна мати помирає, дівчина їде в рідне село у Швеції на похорон. Удома її знову переслідують спогади про те, як невідомий викрав її в дитинстві й тримав у скляній коробці. Вона втекла, але викрадача так і не знайшли. Невдовзі після похорону зникає донька її подруги Алісія. Лейла вважає, що це злочинець з її дитинства, і береться за розслідування.

The Glass Dome / Netflix / шоуранер — Камілла Лекберг / у головних ролях — Леоні Вінсент, Йоган Геденберг, Йоган Реборг / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал вийшов атмосферним і непередбачуваним завдяки хорошій грі акторів, якісному сценарію і добре прописаним персонажам. Оглядачка The Heaven of Horror сподобалось, що шоуранерка Камілла Лекберг написала оригінальний сценарій, а не екранізувала один зі своїх детективних романів.

Мок’юментарі «Репетиція» — другий сезон

Про що серіал. Популярний канадський комік Нейтан Філдер створив стартап, щоб допомогти людям підготуватися до складних розмов або важливих рішень. Він створює копію оселі, де мають відбутись події, і наймає професійних акторів. Клієнт опиняється у змодельованій ситуації і може скільки завгодно разів відрепетирувати момент, якого він так боїться. Усі події фіксує команда, яка знімає про стартап Нейтана документалку. У другому сезоні Нейтан занепокоєний авіакатастрофами, тому створює кілька епатажних «репетицій», щоб американські пілоти потоваришували і більше не боялись казати одне одному про критичні ситуації на борту. Наприклад, в одному епізоді вони будуть у журі на конкурсі талантів.

The Rehearsal / HBO Max / шоуранери — Нейтан Філдер / у головних ролях — Нейтан Філдер, Джорні Бейкер, Анна Ламадрід / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. Collider пише, що Фіндлер — геній комедії, який постійно дивує глядача абсурдними й цікавими сценами. Variery також пише, що за Фіндлером та його божевільними вигадками цікаво спостерігати.

Документальний фільм «За лаштунками: Дивні дива. Перша тінь»

Про що фільм. Автор документалки розповідає про офіційний приквел до популярного серіалу Netflix «Дивні дива». Дія театральної вистави відбувається за 24 роки до подій першого сезону серіалу. Вона про Генрі Кріла — проблемного підлітка, який бере участь в експериментах доктора Бреннера над обдарованими дітьми. Згодом він стане Векною — головним злодієм четвертого сезону. Уперше п’єсу зіграли у грудні 2023 року в Лондоні, зараз її грають на Бродвеї у США. Автор документалки показує глядачам усе, що відбувається за лаштунками. Наприклад, як команда створила приголомшливі сцени зі спецефектами. А ще режисер натякає на масштабний спойлер до пʼятого сезону, який прибрали з пʼєси незадовго до її премʼєри.

Behind the Curtain: Stranger Things: The First Shadow / Netflix / режисер — Джонатан Гальперін / тривалість — 1 година 25 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Оглядач The Review Geek пише, що документалка вийшла захопливою, і режисер якісно показав фанатам залаштунки вистави. Оглядачка Times Now у захваті від енергії команди театру і від того, наскільки якісно вони роблять виставу.