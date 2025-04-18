Чотирнадцять років тому вийшов перший епізод «Гри престолів» — шоу, де кохання, крові й сексу між близькими родичами приблизно порівну. Сумуєте? Згадуємо і ностальгуємо в тесті «Бабеля»

Сімнадцятого квітня 2011 року в США вийшов перший епізод серіалу «Гра престолів» — суперпопулярного шоу компанії HBO. Серіал зняли на основі книги Джорджа Мартіна «Пісня льоду і полумʼя». Керівниками проєкту і сценаристами стали Ді Бі Вайсс і Девід Беніофф. За вісім років, що тривало шоу, всі його головні герої стали зірками і мільйонерами. А двоє — виконавець ролі Джона Сноу Кіт Гіренгтон і Роуз Леслі, що зіграла Ігрітт — закохались і побралися. Ще не забули, хто кому брат, сестра і коханець? Дракаріс! Тобто поїхали!