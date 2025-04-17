Людина, яка була важливіша за президентів. Польський єврей Гайман Ріковер з нуля створив атомний підводний флот США — попри неосяжну бюрократію і незрілу технологію. Ось його неймовірна біографія

У біографії Гаймана Ріковера є епізод, який змінив історію американського флоту. У 1929 році механіку Ріковеру довірили посаду головного інженера на USS S-48 — дизельному підводному човні, одному з перших, що будувалися серійно. Саме там він на власні очі побачив, яким небезпечним може бути підводний човен. Під час зарядки акумулятори човна виділяли водень — газ, що легко займається. Коли Ріковер був на борту, спалахнула пожежа. Капітан віддав наказ екіпажу піднятися на палубу і готуватися стрибати за борт. Ріковер же натомість спустився вниз і, ризикуючи життям, загасив вогонь. Цей момент став відправною точкою його карʼєри в підводному флоті. Тоді Ріковер не послухався свого капітана. Пізніше він став керівником, який жорстко вимагав виконання своїх наказів. Ріковер ніколи не був зручним. Його стиль лідерства часто дратував підлеглих. Та коли справа доходила до переговорів з високопосадовцями, він виявляв чемність і дипломатичну хитрість, яких флот раніше не бачив. Усе це зробило його «батьком атомного флоту». 1 Атомний флот США зʼявився завдяки інженерному баченню, рішучості й організаторським здібностям Гаймана Ріковера. Спочатку його ідеї виглядали фантастичними. Ріковеру доводилося боротися з бюрократією, долати опір Міністерства оборони та командування Військово-морського флоту. Від перших кроків до запуску першої атомної субмарини минуло понад десятиліття, а за цей час у США змінилося три президенти. Нарешті в 1954 році Ріковер спустив на воду перший атомний підводний човен «Наутілус». Це без перебільшень був історичний момент. Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» 21 січня 1954 року — спуск на воду USS Nautilus, першої атомної субмарини. Virginianuclear / «Бабель» 21 січня 1954 року — спуск на воду USS Nautilus, першої атомної субмарини. Getty Images / «Бабель»; Virginianuclear / «Бабель» Ріковер почав іти до нього в 1939 році, коли потрапив до Бюро суднобудування (BuShips) — у підрозділ Військово-морських сил США, який проєктував і будував всю морську техніку. В електротехнічний відділ, де Ріковер працював заступником голови, він набрав молодих спеціалістів і попрощався зі старожилами. Разом вони розробили кілька нових технологій — систему аварійного живлення, інфрачервоний звʼязок між кораблями, який важко було перехопити ворогу, і систему для пошуку та підриву мін. Важливість його роботи стала по-справжньому зрозуміла в 1941 році, коли почалася війна на двох океанах. Уже тоді Ріковер запамʼятався особливою манерою спілкування з постачальниками. Один з них приніс йому зразок ударостійкого розподільчого щитка. Ріковер кинув його в радіатор — і щиток розлетівся на шматки. Не сказавши жодного слова, Ріковер повернувся і пішов до свого кабінету. 2 У 1945 році США скинули на Японію дві атомні бомби. Їх створили в межах Мангеттенського проєкту, яким керував генерал Леслі Гровз. Проєкт включав десятки спеціальних заводів і лабораторій. На заводі комплексу «Оук-Ридж» — одному з найбільш відомих — виробляли збагачений уран. За рік після закінчення війни Ріковер потрапив туди на стажування. Там якраз працювали з так званим реактором Деніелса, але прогресу в його будівництві не було. Ріковер намагався зрушити це з місця, але ситуація була непроста.

Промисловий комплекс Y-12 в місті Оук-Ридж. Getty Images / «Бабель»

Після завершення Другої світової президент США Гаррі Трумен задумався, як використати ядерну енергію в мирних цілях, а не тільки для виробництва бомб. Для цього він створив Комісію з атомної енергії (КАЕ), яку очолили цивільні, а не військові. КАЕ мала контролювати розвиток ядерних технологій, але армія не поспішала віддавати їй контроль. Ще до того, як КАЕ почала роботу, генерал Ґровз уклав угоду з компанією General Electric — лідером технічних інновацій того часу. Компанія мала дослідити, чи можливо створити ядерний реактор для військового корабля. Однак компанія не горіла бажанням братися за проєкт — ідея здавалася ризикованою і малоприбутковою. Познайомившись із технологією, Ріковер зрозумів, що джерела живлення нового типу — ядерного реактора — потребують саме підводні човні. Як він переконався на власному досвіді, тогочасні дизельні субмарини були небезпечними для екіпажів. До того ж, їхні двигуни для роботи потребували кисню, і тому човни не були насправді підводними — скоріше це були надводні кораблі, які на обмежений час могли занурюватися та йти під водою на мінімальній швидкості. Ріковер регулярно надсилав свої пропозиції до ВМС, переконуючи, що атомну субмарину можна побудувати за 5–8 років. Він домігся того, щоб його ідею розглянув секретар ВМС, але результатів це не дало. В останній місяць роботи в Оук-Ріджі Ріковер вирушив у тур по ядерних лабораторіях, намагаючись знайти однодумців для свого проєкту. Разом із командою він відвідав кілька ядерних лабораторій країни — Еймс, Аргонську, Берклі та Лос-Аламос. У поїздках він завʼязав важливі знайомства. Серед них — Вальтер Цінн, директор Аргонської лабораторії, Ернест Лоуренс із Берклі та Едвард Теллер з Лос-Аламосу. Останній навіть написав листа в Міністерство оборони, де відзначав, що Ріковер та його команда — «дуже розумні люди, яких гальмує флотська бюрократія». Зрештою тур завершився, і команду Ріковера розпорошили по різних підрозділах флоту. Для нього це стало найгіршим моментом у карʼєрі. 3 Ріковер мав не найкращу репутацію через свою прискіпливість, тому на посаду координатора ядерного напряму в BuShips поставили іншу людину. Кілька радників навіть пропонували йому повернутися працювати в Оук-Ридж. Але, на щастя, адмірал Ерл Міллс, начальник BuShips і давній знайомий Ріковера, вирішив залишити його на посаді помічника з ядерних питань. Щоправда, без підлеглих. На дворі був 1948 рік. У Міністерстві оборони США відбувалась велика післявоєнна реорганізація, і всі керівники боролися за свої посади. Ніхто не звертав уваги на нові ідеї на кшталт ядерного підводного човна. Ріковер зрозумів, що єдиний шанс втілити цей проєкт — це переконати Честера Німіца, тодішнього начальника штабу ВМС. Німіц мав досвід служби на підводних човнах, тому міг зрозуміти Ріковера краще за всіх. Ріковер та його колеги з Оук-Ріджу кілька місяців готували текст листа, який мав підписати адмірал Німіц. Він багато разів обговорював варіанти листа з офіцерами-підводниками, допрацьовуючи чернетки. Через два місяці Німіц підписав листа. Потім Ріковер склав ще два листи — до міністра оборони та наукового радника США — і домігся їх підписання. Підписи впливових осіб дали сигнал ВМС, що проєкт ядерного підводного човна має сенс, і зрештою BuShips призначили його головним виконавцем. Комісія з атомної енергії почала чинити опір. Там вважали, що контролювати ядерні технології мають цивільні, хвилювалися через дефіцит урану і вважали проєкт занадто складним. У той же час американська морська стратегія переживала кризу. Зі звітів розвідки було зрозуміло, що Радянський Союз вдосконалив свої субмарини. Нові радянські технології зробили американську стратегію повністю неефективною. Адмірал Міллс переконував КАЕ, що мати ядерний підводний човен — це питання національної безпеки. У 1949 році Ріковер став офіційним звʼязковим між ВМС і Комісією з атомної енергії. Ця роль дозволяла йому виступати перед Комісією від імені флоту. Він підготував листа від імені адмірала Міллса, в якому по суті погрожував КАЕ: якщо вони не допоможуть флоту побудувати субмарину, ВМС самостійно укладуть угоди з промисловістю. Це не було блефом: Ріковер заздалегідь заручився підтримкою вищого керівництва флоту. Він також мав письмові заяви від енергетичних компаній General Electric і Westinghouse, де вони погоджувались разом розробляти ядерний енергоблок для підводного човна. Під таким тиском Комісія погодилась співпрацювати. Завдяки наполегливості Ріковера проєкт отримав зелене світло. Щоб ефективно працювати з військовою та цивільною бюрократіями, Ріковер посів одразу дві посади — й у ВМС, і в Комісії. Далі він використовував ресурси та вплив однієї організації, коли інша бастувала. Як він говорив, коли КАЕ відмовлялася підтримати його ідеї, він наголошував, що це «пріоритет ВМС», а коли ВМС сумнівалися, казав, що це «ключова задача КАЕ». Нарешті майбутній атомний флот отримав свого архітектора.

Ріковер йде коридором адміністративної будівлі у Вашингтоні, 1960-ті роки. Getty Images / «Бабель»