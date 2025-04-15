У 2021 році банкір Євген Мецгер наказав напасти на журналістів «Схем», а у 2025-му остаточно уникнув покарання. Як? Пояснює адвокатка журналістів. Спойлер — знов брудні методи

Слідство в справі тривало 31 день. За цей час слідчі допитали потерпілих, обвинувачених, свідків. Одна слідча дія завершилася на порозі банку — доступу до приміщень слідчим не надали, бо це, мовляв, режимний об’єкт. Керівником банку тоді був Мецгер.

Третього листопада 2021 року слідство передало справу до Голосіївського райсуду. Перше засідання відбулося 20 листопада, і вже 14 вересня 2022 року суд виніс вирок по трьох фігурантах, визнавши їх винними. Четвертий фігурант Володимир Пікалов 24 лютого 2022 року пішов у ЗСУ, тому по ньому розгляд справи зупинили.

Обидві сторони подали апеляції, вирок у силу не вступив. Олег Осіпов наполягав, що він невинен і слідство не довело, що його дії були незаконні. Тельбізов і Мецгер апеляційні скарги не подавали. Журналіст Кирило Овсяний оскаржував, що суд не заборонив Мецгеру обіймати певні посади протягом трьох років, хоча таке додаткове покарання за його злочин передбачене. Апеляційне провадження почалося 26 жовтня 2022 року.

Игорь, забери у них камеру, к чертовой матери. Охерели… И вот эту тоже, Игорь, забирай. Стоят и пишут, вообще охренели. Пойдите с айтишниками, вычистите все говно.

З того моменту суд запланував 19 засідань, з них 14 не відбулися. Переважну більшість перенесли за заявами обвинувачених або їхніх захисників. І лише одне — через те, що не змогла зібратися колегія суддів. Більшість засідань перенесли через стан здоров’я Осіпова. Він надавав суду медичні довідки про амбулаторне лікування. Тельбізов просив переносити засідання через стан здоров’я і відрядження. Мецгер також їздив у відрядження і просив перенести засідання. Цікаво, що відрядження не завадило йому підключитись до засідання, коли він подав клопотання про закриття справи через строки давності. Мецгер і Тельбізов могли взагалі не ходити на засідання, бо не подавали апеляційні скарги. Але вони самі виявили бажання — суд не міг це проігнорувати.

У 2024 році в Осіпова з’явився новий адвокат, який завалив суд клопотаннями. Вже тоді було зрозуміло, що обвинувачені намагаються затягнути розгляд, щоб строки давності спливли і справу закрили. Ми про це почали говорити на початку 2024 року, але адвокат Тельбізова в суді наполягав, що вони не будуть подавати клопотання, щоб справу закрили.

Четвертого жовтня 2024 року строки давності закінчились, і всі троє [Мецгер, Тельбізов і Осіпов] подали клопотання про закриття. Вони пояснювали це тим, що втомилися від суду і невизначеності, і хочуть щоб процес більше не затягувався. Процес, який вони самі й затягували. З практики можу сказати: якщо суд першої інстанції тривав рік, то в апеляції такі справи розглядаються за два-три засіданні. Суд не досліджує всі матеріали, розглядають лише ті моменти, які апелянти оскаржують. Майже 2,5 року — це дуже довго.

Розслідування «Схем», під час якого на знімальну групу напали, стосувалось великого проблемного кредиту. Державний Укрексімбанк видав $60 мільйонів бізнесмену, чия компанія працювала на окупованій росіянами частині Донецької області. Гарантією кредиту став проблемний обʼєкт, за який тривала боротьба в кількох юрисдикціях.

Справа закрита, Мецгер і його співробітники не виправдані, але й жодного покарання не понесли. Це такий квазі-статус. Якщо говорити юридичною мовою, їх звільнили від кримінальної відповідальності, але з нереабілітуючих обставин. По Пікалову, який зараз у ЗСУ, розгляд призупинили, строк давності не рахується. Коли він повернеться, суд першої інстанції буде проводити окремий розгляд і виносити окреме рішення.

Ми підготували заяву до ЄСПЛ і найближчим часом її подамо. Держава має забезпечувати ефективний судовий розгляд. Наголос на слові «ефективний». А в нашому випадку держава не впоралась. ООН та інші міжнародні інстанції неодноразово наголошували, що відсутність покарання — першоджерело злочинів проти журналістів. Показово, що пан Мецгер продовжує обіймати посади, які дозволяють отримувати і високі заробітні плати, і вплив у суспільстві.

З листопада 2022 року Євген Мецгер очолює правління державної компанії «Укрфінжитло». Вона займається урядовою програмою «єОселя», за якою українці отримують пільгові іпотечні кредити. У квітні 2022 року «Схеми» повідомляли, що міністерка економіки Юлія Свириденко пропонувала уряду призначити Мецгера своїм заступником. Власником «Укфінжитла» є Мінекономіки.

У грудні 2023 року Голосіївський районний суд поновив на посаді директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова. Державний банк також зобов’язали виплатити Тельбізову компенсацію «за вимушений прогул» і «моральну компенсацію» на суму понад 8 мільйонів гривень.