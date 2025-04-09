Два місяці тому Арсен Жумаділов очолив АОЗ і каже, агенція справляється. Як це виглядає в цифрах, дронах і боєприпасах — основні тези з онрек-зустрічі з журналістами

АОЗ і ДОТ обʼєднають після завершення воєнного стану. Ніхто не знає, коли це станеться, тому всю підготовчу роботу треба провести заздалегідь. Утримувати дві системи після завершення інтенсивних бойових дій буде дорого й недоцільно. Усі необхідні заходи готуватиме комісія з реорганізації. Обʼєднання буде на базі АОЗ, тому нову структуру очолить голова агенції. Комісію з реорганізації теж очолю я, але це колегіальний орган, заступником буде чинний т. в. о. керівника ДОТ.

Має бути єдина структура в Силах оборони, яка проводить закупівлі. Це вимога НАТО. Це збільшить ефективність закупівель і зменшить конкуренцію в попиті всередині країни. Історії, коли перекидаються бюджети, мають бути поодинокими і ухвалюватись лише у виняткових обставинах. Раніше міністерство так вчиняло, бо не мало впевненості у спроможності АОЗ швидко укладати й виконувати контракти.

Станом на сьогодні ми взяли бюджетних зобовʼязань на майже 280 мільярдів гривень, а призначень на початку року було 295 з копійками мільярдів. Ми по факту виконали програму на 90+ відсотків від того, що нам було доведено на початку року. У березні нам було доведено ще 80 мільярдів гривень, тобто зараз наші призначення це майже 380 мільярдів. Мова про нові контракти й додаткові угоди до попередніх контрактів. Це і БпЛА, і боєприпаси, і техніка.

Як працює АОЗ Генеральний штаб формує потреби з фронту, виходячи з бюджету, який виділяють для АОЗ, і передає їх в агенцію. Агенція шукає готову зброю на складах, домовляється з виробниками або працює з посередниками, які роблять це за неї. Наприклад, зі спецімпортерами. За деякими контрактами АОЗ виплачує аванси від 10% до 80%. Сума авансу залежить від того, чи є товар на складі, чи його треба виготовити (у такому разі аванси більші). Після поставки агенція виплачує решту грошей. АОЗ не працює зі 100-відсотковою передоплатою. Якщо постачальник порушує терміни поставки — йому нараховують штрафи. Для АОЗ ці прострочки рахують як дебіторську заборгованість за контрактами. Це вважається прорахунком агенції.

За два місяці АОЗ законтрактувала 1,5 мільйона FPV-дронів. Ще 200 тисяч законтрактуємо за прямими контрактами. А решта піде за двома іншими моделями — через Prozorro і через Defence Chain. Тобто сукупно законтрактований обсяг становитиме 2,3 мільйона FPV-дронів. З них майже 300 тисяч — це дрони на оптоволокні. При цьому сукупна спроможність [внутрішнього] ринку безпілотників за різними оцінками — 7,5 мільйона. Більш реальна цифра — 5—6 мільйонів. У будь-якому разі ми не вигрібаємо все з однієї простої причини — нам не вистачає фінансового ресурсу.

Щодо боєприпасів АОЗ уклала контрактів на 85% від доведених на зараз потреб. Загальну потребу Сил оборони у боєприпасах ми не задовольнимо, вона надто висока — така сума просто не передбачена в держбюджеті.

На початку минулого року «Спецтехноекспорт» (STE) активно контрактувався АОЗ. Тепер у портфелі нашої простроченої дебіторської заборгованості STE на першому місці з проблемності — вони найбільше заборгували за непоставлений товар. Більшість із того, за що STE заборгував, — це не рідкісна чи дефіцитна номенклатура, яку було важко привезти.

З команди попередньої очільниці агенції Марини Безрукової за власним бажанням з АОЗ пішло лише дві людини з трьохсот. Але були ті, кого ми звільнили самі. Це були люди, які або не розуміли, що й навіщо вони тут роблять, або не підходили ціннісно.

Закупівлями в агенції зараз займаються шість підрозділів — це 100+ людей. Ми розділили функції тих, хто взаємодіє безпосередньо з ринком, їздить на виставки і спілкується з виробниками чи посередниками, з функцією оцінки їхніх пропозицій. Бо коли вони не розділені — це суперконцентрація повноважень.

У нас немає бюджетів АОЗ, тому будемо раді вашому донату: https://babel.ua/donate.