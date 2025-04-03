Вундеркінд-техномільярдер на прізвище Щасливчик будує в США новий оборонний кластер — і його дрони вже закуповують для України. Ось його неймовірна біографія

У біографії Палмера Лакі стільки неймовірних деталей, що незрозуміло, з якої найкраще почати. Скажімо, одного разу (взимку 2022 року) Палмер дізнався, що Військово-морські сили США будуть буксувати старий авіаносець «Кітті-Хок» повз його рідний штат Каліфорнія, щоб розібрати на металобрухт. Коли «Кітті-Хок» проходив біля північної частини штату, він разом із друзями вийшов в океан навперейми авіаносцю. Йшов на власному десантному човні — колись він купив у «морських котиків» знятий з озброєння нерухомий десантний човен і відновив його, замовляючи деталі на оборонних підприємствах. Підійшовши до авіаносця, Палмер запустив БпЛА літакового типу, виконав на ньому торкання палуби — і навіть врятував чип пам’яті з відеокамери, коли БпЛА впав в океан.

Палмер запам’ятовується одразу. Майже завжди він у шльопанцях, шортах і гавайській сорочці. На жаль, з фотографій у публічному доступі незрозуміло, чи приходив він у шортах на зустріч із Володимиром Зеленським — ще до великої війни. Після початку великої війни на зустріч із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у липні 2022 року він точно вдягнув штани.

president.gov.ua X (Twitter) / «Бабель» president.gov.ua; X (Twitter) / «Бабель»

Доволі очевидно, що в особистості Палмера Лакі поєдналися бунтарство, розум і підприємницький дух. В останні роки, коли Америка почала всерйоз готуватися до військового конфлікту з Китаєм, американські медіа все частіше називають його «залізною людиною» — як героя всесвіту Marvel — тільки в реальному житті. Біографія Палмера Лакі дійсно читається як авантюрний роман, у якому завзяття поєднується з неймовірною удачею. Один з епізодів цього роману відбувається в Україні.

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Палмеру Лакі 32 роки. Він народився в Лонг-Біч — регіоні, де під час Другої світової війни розвивали військове виробництво: там робили радари, системи управління для підводних човнів і винищувачів. Після війни регіон заповнили військові бази та великі заводи. Тож з дитинства Палмер бачив світ могутнім і технологічним.

Він виріс біля порту й часто спостерігав, як тренуються морпіхи і маневрують кораблі. Дитиною він дивився багато аніме: його улюбленим персонажем став хлопчик, що керує корпорацією з виготовлення зброї. У дванадцять років Палмер узяв у руки паяльник. У вільний час він збирав комп’ютери і модифікував ігрові консолі. Деякі навички він перейняв від тата, який ремонтував і продавав уживані автомобілі.

Wikimedia / «Бабель» Wikimedia / «Бабель» Місцевість, де проживав та зростав Палмер Лакі. Port of Long Beach Місцевість, де проживав та зростав Палмер Лакі. Wikimedia / «Бабель»; Port of Long Beach

До школи Палмер не ходив, навчався вдома. Підлітком він пішов у так званий громадський коледж (щось посередині між професійно-технічним училищем і вишем) — на курси програмування та електротехніки. В якийсь момент батьки виселили його з дому, щоправда, в трейлер, який стояв на подвір’ї. У трейлері Палмер облаштував собі майстерню.

У 17 років він заснував онлайн-форум ModRetro, де зібралися звичайні школярі та підлітки, які теж експериментували з удосконаленням старих ігрових консолей. Ці люди стали його найкращими друзями.

modretro / «Бабель»

Наступні два роки Палмер створював власну гарнітуру віртуальної реальності. Технології було вже багато років, але всі пристрої виявилися комерційно невдалими. За копійки він купляв на аукціонах моделі VR-шоломів, які вже не виробляли. Щоб мати ті самі копійки, Палмер працював: чистив палуби й ремонтував двигуни. Менше ніж за рік Палмер створив перший прототип. Це була недорога, але комфортна для очей і мозку VR-гарнітура — у неї був великий кут огляду і в ній не нудило. Тоді ж Палмер заснував компанію Oculus, а працювати в команду покликав друзів з форуму.

Водночас Палмер вивчав в університеті журналістику. Та поєднувати навчання з компанією ставало все важче. І тут перед ним був вибір: отримати вищу освіту, втративши час для справи, до якої він відчуває пристрасть (але яка ще не приносить грошей), або ж покинути навчання і спробувати створити могутню компанію. Він не вважав себе Ейнштейном чи людиною з унікальним баченням і боявся, що поки буде вчитися, хтось реалізує його ідею раніше.

Та вже у квітні 2012 року Палмеру неймовірно пощастило. В нетрях форуму його знайшов легендарний інженер Джон Кармак, творець ігор Doom та Quake — він шукав відповідь на технічне питання і натрапив на запис у коментарях. Їхнє спілкування завершилося тим, що Палмер вислав Кармаку прототип шолому, і за декілька місяців Кармак продемонстрував цей шолом на найбільшій ігровій виставці в країні.

Джон Кармак показує прототип VR-гарнітури Oculus Rift на виставці Electronic Entertainment Expo X (Twitter) / «Бабель» X (Twitter) / «Бабель» Джон Кармак показує прототип VR-гарнітури Oculus Rift на виставці Electronic Entertainment Expo X (Twitter) / «Бабель»

Палмер став відомим за одну ніч.

Корпорація Sony запропонувала йому високу інженерну посаду з окладом $70 тисяч на рік. Саме в той момент батьки продали трейлер. Тепер він жив у гаражі та все ще підробляв миттям палуб. Попри це Лакі відмовився від такої пропозиції. Він вірив, що Oculus може змінити індустрію віртуальної реальності, і боявся, що віддати доступ до своїх технологій — означає втратити унікальність. Не виключав і того, що з часом у нього відберуть його ж «дітище».

Згодом Палмер дізнався, що Sony вже деякий час готує власний масштабний проєкт — PlayStation VR, схожий за задумом на його Oculus Rift. Після того як Палмер відмовився, вони розпочали з ним конкурентну гонку. Потім у своїх інтерв’ю Палмер неодноразово скаже, що Sony частково скопіювала його задум.

Після відмови працювати на корпорацію Лакі запустив проєкт на «Кікстартері» — і одразу зібрав $2,4 мільйона. В його компанію вклалися найвідоміші, найбажаніші інвестори Кремнієвої долини Пітер Тіль та «Андріссен Горовіц». Той самий Джон Кармак кинув власну компанію і пішов працювати до нього головним інженером.