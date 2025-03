Росіяни захопили Суджу і наступають на Курському напрямку. Що там відбувається? Чому ЗСУ відступають? Переказуємо матеріали NYT та WSJ

Російські війська просуваються в Курській області: на початку березня вони зайшли в місто Суджа. У вересні, на піку Курської операції Україна контролювала майже 900 кв. км, зараз — приблизно у вісім разів менше. Журналісти The New York Times і The Wall Street Journal поговорили з українськими військовими та командирами штурмових підрозділів і розповідають, що зараз відбувається на Курському напрямку.