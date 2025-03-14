Ви точно бачили роботи іспанського митця Сальвадора Далі. Він вважав себе єдиним істинним сюрреалістом і намагався створити культ — публікуємо уривок з його мемуарів



Із часів Французької революції шириться хибна й недолуга тенденція: всякий-кожний вважає, буцімто генії (не беручи до уваги їхні твори) є людськими істотами, більш-менш подібними до решти смертних. Це неправда. А якщо це неправда щодо мене, генія нашого часу із широким духовним обхватом, справжнього генія сучасності, то це ще більша неправда, коли йдеться про геніїв, які втілюють вершинні досягнення епохи Відродження, наприклад, для майже богорівного Рафаеля.

Ця книга має на меті довести, що повсякдення генія — його сон, їжа, екстази, нігті, пчихи, кров, його життя і смерть — у корені відрізняється від решти людства. Тож ця унікальна книга є першим щоденником, писаним генієм. Ба більше — єдиним генієм, якому випала унікальна нагода взяти шлюб із геніальною Галою — єдиною міфічною жінкою нашого часу.

Сальвадор Далі малює голову Медузи Горгони на лобі своєї дружини Гали. Getty Images / «Бабель» Далі з дружиною перед його картиною «Мадонна Порт-Лігат». Гала — муза Сальвадора, вона часто для нього позувала. Getty Images / «Бабель» Сальвадор Далі малює голову Медузи Горгони на лобі своєї дружини Гали. Далі з дружиною перед його картиною «Мадонна Порт-Лігат». Гала — муза Сальвадора, вона часто для нього позувала. Getty Images / «Бабель»

Звичайно, у ньому я не розповім вам усього. У щоденнику мого вкрай таємного життя, що охоплює період з 1952 до 1963 року, назбирається чимало білих сторінок. На моє прохання та за згодою з моїм видавцем деякі роки та дні поки що мусять лишатися невідкритими. Демократичні режими не готові до публікації притаманних мені приголомшливих одкровень.

Тож я взуваю туфлі й беруся по-мазохістськи й неквапно викладати всю правду про своє виключення з групи сюрреалістів. Мені байдуже до проклять Андре Бретона, який не пробачив того, що я залишився останнім і єдиним істинним сюрреалістом, однак важливо, щоби, коли ці сторінки побачать світ, усі дізнались, як все було насправді. А для цього я маю звернутися до свого дитинства.

Паризька група сюрреалістів, яку очолює митець і письменник Андре Бретон (другий зліва у нижньому ряду). Сальвадор Далі — у центрі. Instagram / «Бабель»

Уперше розгорнувши якусь із праць Ніцше, я був глибоко вражений. Чорним по білому він відважно проголосив: «Бог помер!». Як?! Щойно дізнавшись про те, що Бога не існує, я мусив усвідомити факт його смерті?! Тоді в мене зʼявилися перші підозри. Заратустра видався мені величним героєм, царствений дух якого мене чарував, та водночас він видавав себе дитячими витівками, які навіть я, малий Далі, уже переріс. Одного дня я мав перевершити його у величі!

Після першого ж прочитання «Так казав Заратустра» я мав власне уявлення про Ніцше. То був слабкодух, який дозволив собі збожеволіти, хоча головне в цій сфері — не втратити розум! Усі ці роздуми наштовхнули мене на моє перше гасло, яке згодом стало лейтмотивом мого життя: «Єдина різниця між мною і божевільним — це те, що я не божевільний!».

За три дні я усотав і перетравив Ніцше. Після цього хижацького бенкету залишалась тільки одна деталь з образу філософа, єдина не розгризена кістка: вуса! Пізніше Федеріко Гарсіа Лорка, зачарований вусами Гітлера, заявить, що «вуса є трагічною константою чоловічого обличчя». Тож навіть вусами я мусив переважити Ніцше! Але мої мали бути не понурими, катастрофічними, насиченими музикою Вагнера й баварською імлою. Аж ніяк! Мої вуса мали бути витонченими, імперіалістичними, ультрараціоналістичними, спрямованими до неба, достоту вертикальний містицизм та суворо ієрархічні іспанські профспілки.