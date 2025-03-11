Подружжя українців, яке живе в Росії, організувало для українських полонених онлайн-дзвінки з рідними. Записи дзвінків використовують для російської пропаганди

У серпні 2022 року Надія Щербакова створила перший чат-бот, через який українські військові могли здатися в полон. Одночасно виник і телеграм-канал «Подари Надежду», де Надія публікувала відео, на яких українські бійці добровільно здаються. Більшість із них розповідали, що їх мобілізували під тиском і погрозами, а також говорили про великі втрати в підрозділах, звинувачуючи в цьому українське командування.

У 2023 році цей чат-бот було видалено, ймовірно це зробила сама Надія. Та замість нього на каналі одразу з’явився новий — «Повернись додому, українець». Через нього рідні українських військових, які зникли або перебувають у полоні, можуть подати заявку на пошук свого близького.

У тому ж році Денис Щербаков створив власний проєкт «Мама, я в порядке» — серію інтервʼю на ютубі з українськими військовополоненими. Ці інтервʼю набирають від 5 до 100 тисяч переглядів.

Денис та Надія Щербакови — подружжя колишніх військовослужбовців ЗСУ. Надія родом з маленького селища на Луганщині — Старобільська, а Денис — із Кропивницького. На службу обоє пішли у 2019 році через потребу в грошах. Там і познайомились. Служили зв’язківцями у 56 окремій мотопіхотній бригаді. Роботу нібито сприймали як заробіток у тилу, а не як військову службу. Так звані «ДНР» та «ЛНР» визнавали одразу. Зі зброєю мати справу не хотіли.

Скриншот з сюжету для російського медіа News Front.

«Бабель» запропонував Надії Щербаковій розповісти, що з ними відбувалося напередодні та після повномасштабного вторгнення. Те, що вона розповідає, добре узгоджується з тезами російської пропаганди.

До березня 2022 року їхній контракт мав завершитися. Продовжувати його вони не хотіли, бо за кілька місяців до 24 лютого їх перевели з тилових частин ближче до лінії фронту. Надія стверджує, що їх готували до великого наступу на Донеччині, про що командування ненароком обмовилось. Тож напередодні великої війни Денис і Надія зібрали тривожні валізи й вирішили, що за першої ж можливості поїдуть туди, де буде спокійніше. Але після початку вторгнення контракт продовжили, а вони опинилися окремо одне від одного.

Восьмого березня 2022 року Дениса відправили на бойове завдання. Того ж дня звʼязок із ним обірвався. Були версії про загибель деяких людей з його групи. Та вже 13 березня Надії з російського номера надіслали відео, на якому було видно, що її чоловік потрапив у полон. Згодом у різних інтервʼю для російських ЗМІ Денис скаже, що здався добровільно.

Скриншот з сюжету для російського медіа News Front.

Надія вирішила співпрацювати з російськими військовими. Вона звільнилася зі служби, залишила частину та разом із сином виїхала на територію, підконтрольну Росії. У цьому їй нібито допомогли волонтери з окупованих територій і російські військові.

У липні 2022 року Надія перебралася до Росії. Тоді почалась її публічна діяльність. Вона звернулася до російської сторони з проханням «не повертати українських полонених Україні, бо їх знову відправлять воювати». Також закликала українських військових, які на передовій, здаватися в полон, бо це «єдиний шанс вижити».

Скриншот з сюжету для російського медіа News Front.

Поки Денис перебував у СІЗО, Надія могла його навідувати. Про одну з їхніх зустрічей в Росії зняли сюжет. У ньому Надія говорить словами російської пропаганди: про те, що українське командування наказує стріляти по своїх людях, а також намагалося ліквідувати Дениса. Після цього, за її словами, зрозуміла, що Україні довіряти не можна.

Двадцять шостого липня 2022 року Дениса звільнили з полону без процедури обміну. Російські органи встановили, що він не причетний до обстрілів мирного населення — саме в цьому російська сторона звинувачує українських військових. Помʼякшувальною обставиною стало те, що Денис не хотів продовжувати службу в ЗСУ.

Подружжя вирішило залишитися в Росії. Туди ж Надія перевезла рідних. Один з її братів, щойно йому виповнилося 18 років, вступив до російського війська і тепер воює на боці РФ. Від українців, як кажуть Щербакови, вони не відреклися, але їхня позиція така: громадяни України є жертвами пропаганди влади, яка змушує їх воювати.

У лютому 2025 року Надія повідомила, що є можливість поспілкуватися з деякими полоненими ЗСУ. Наприкінці лютого — на початку березня цього року деяким рідним це вдалось. Переважно це були родини бійців 36 бригади морської піхоти. Усі військові, яких вдалося побачити рідним, ймовірно, перебувають у колонії в Мордовії. Усі дзвінки записували, і два з них уже опублікували на російському каналі «Смотри» для проєкту Дениса Щербакова «Мама, я в порядке».

Зараз спілкування з полоненими припинили. Проте рідним пропонують анонімно писати свою думку з приводу дій української влади. Кажуть, що далі спілкуватися зі своїми близькими зможуть лише ті, хто буде найактивнішим. І на каналі вже є анонімні звернення з критикою української влади.

Скриншот з сюжету для російського медіа News Front.

Подружжя Щербакових нібито має змогу відвідувати колонії для перевірки умов тримання полонених. На питання, хто дозволяє відвідувати колонії, Надія відповідає, що «ймовірно, все організовують через уповноваженого з прав людини». І додає, що «ніколи цим питанням не задавалася».

Надія Щербакова каже, що вважає себе українкою, але є громадянкою Росії. «Своїми» називає і українських полонених, стверджуючи, що більшість із них воювали «під примусом і страхом». Вину за війну, розвʼязану Росією, покладає на українську владу.

Каже, що вони з чоловіком готові допомагати всім — і тим, хто хоче повернутися в Україну через обмін, і тим, хто волів би залишитися в Росії. Однак деталей, як саме вони це роблять, не розкриває. Немає і підтверджень, що за ці роки їй вдалося повернути бодай одного полоненого на територію України.

Денис Щербаков, через рік після виходу з полону.

Чи справді їхня діяльність допомагає у визволенні полонених? Це сумнівно. Обмін полоненими — процес, у якому беруть участь як державні структури, так і міжнародні організації. З боку України до цього залучені Координаційний штаб, Офіс уповноваженого з прав людини, СБУ та нерідко Головне управління розвідки. Іноді підключаються треті країни. І це далеко не весь перелік. Кожен обмін — результат тривалих перемовин. Тож навряд чи такі блогери можуть вплинути на процес повернення українських військових.

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