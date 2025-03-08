Що подивитися у вихідні. Новий «Шибайголова» від Marvel, останній сезон «Праведних Джемстоунів», серіал із донькою Моніки Белуччі та документалка від оскароносного режисера Еррола Морріса

Супергеройський серіал «Шибайголова: Народжений наново»

Про що серіал. Продовження подій серіалу «Шибайголова», що виходив у 2015—2018 роках. У ньому грає оригінальний акторський склад. Супергерой Метт Мердок відійшов від справ після трагічного випадку. Тепер він звичайний адвокат. Та все змінюється, коли новим мером Нью-Йорка стає давній ворог Мердока — кримінальний авторитет Вілсон Фіск. Тепер він має необмежену владу і сповна нею користується. Щоб це зупинити, Мердок знов надіває маску Шибайголови.

Daredevil: Born Again / Disney+ / шоуранери — Даріо Скардапане, Сана Аманат / у головних ролях — Чарлі Кокс, Маргарита Левієва, Вінсент Д’Онофріо / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 9,0.

Що кажуть критики. Оглядачка The Guardian хвалить акторську гру і хімію між персонажами Мердока і Фіска. Variety пише, що «Шибайголова: Народжений наново» — це рідкісний випадок, коли продовження культового серіалу роблять якісним і цікавим.

Костюмована драма «Гепард»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману італійського письменника Джузеппе Томазі ді Лампедузи. 1860-ті, династія Бурбонів править Сицилією останнє століття. Але прийшла нова влада — повстанці на чолі з генералом Джузеппе Гарібальді, які хочуть обʼєднати Італію. Сицилійський дворянин дон Фабріціо Корбера разом із сімʼєю тікає до міста Доннафугата. Щоб вижити під час історичних подій, він влаштовує вигідний шлюб між своїм племінником Танкреді та донькою мера Анджелікою. Але є нюанс: донька Корбера Кончетта цього не допустить, бо закохана в Танкреді, а хлопець взагалі планує втекти та пристати до повстанців. Анджеліку грає Дева Кассель — донька італійської акторки й моделі Моніки Белуччі й французького кіноактора Венсана Касселя.

The Leopard / Netflix / шоуранер — Річард Варлоу / у головних ролях — Кім Россі Стюарт, Бенедетта Поркаролі, Дева Кассель / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Telegraph пише, що серіал вийшов розкішним і актори чудово грають. The Guardian пише, що «Гепард» — це не проста яскрава драма, а ще й гострий погляд на те, як місцева аристократія пережила кардинальні зміни на острові.

Драмеді-серіал «Праведні Джемстоуни» — четвертий сезон

Про що серіал. Родина Джемстоунів — євангелісти з півдня США. Вони подорожують країною, виступаючи з проповідями на стадіонах і телебаченні. У них багато прихильників, які вважають патріарха сімʼї Ілая справжнім пророком. Однак під удаваним благочестям приховується така кількість пороків і гріхів, що навіть важко уявити.

The Righteous Gemstones / HBO Max / шоуранер — Денні Макбрайд / у головних ролях — Денні Макбрайд, Джон Гудмен, Еді Паттерсон / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Collider пише, що фінал серіалу «божественний» і саме такий, як хотіли фанати. Оглядачка Decider каже, що «Праведні Джемстоуни» — один з найкращих сучасних комедійних серіалів, та їй шкода з ним прощатись.

Документалка «Хаос: Убивства Менсонів»

Про що фільм. У 1969 році члени культу вбили сім людей за наказом свого лідера — хіпі й музиканта Чарльза Менсона. Режисер Еррол Морріс, який у 2004 році отримав «Оскар» за найкращий документальний фільм, досліджує, що сталось насправді та чи пов’язаний Менсон з таємною програмою ЦРУ для «промивання мізків». Для цього він ознайомився з архівними документами та поговорив з одним зі вбивць — Боббі Босолеєм, а також з репортером Томом ОʼНілом, який десятиліттями стежив за цією історією.

Chaos: The Manson Murders / Netflix / режисер — Еррол Морріс / тривалість — 1 година 36 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,6.

Що кажуть критики. Оглядач Variety хвалить режисерську роботу Морріса і те, що в документалці багато унікальних архівних кадрів. Оглядачу The Guardian сподобалось, що режисер досліджує менш популярну теорію про те, чому послідовники Менсона вбивали людей.

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