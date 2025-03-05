Президент США Дональд Трамп виступив перед Конгресом. Він подякував Зеленському за його заяву напередодні. Ось що він сказав про Україну

Ми працюємо над тим, щоб закінчити цей конфлікт. Мільйони українців та росіян вбиті й поранені без потреби. США виділили сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України без будь-яких гарантій. Кінця цьому не видно. Хочете, щоб це ще пʼять років тривало? Покахонтас каже «так». Дві тисячі людей вбивали кожного тижня. Російських молодих людей і українських молодих людей.

Тим часом Європа витратила більше грошей на газ, ніж на оборону України. Ми втратили 350 мільярдів — це як забрати цукерку у дитини. А вони витратили 100 мільярдів. Джо Байден вклав більше грошей в оборону України, ніж Європа — це неймовірно, що вони не припинили це, не сказав, давайте витрачати кошті порівну.

Сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського про те, що вони готові сісти за стіл переговорів якомога раніше, щоб наблизити тривалий мир. «Ніхто не хоче миру більше за українців, — сказав він. — Моя команда готова працювати під лідерством президента Трампа і цінує все, що США зробили для України. Щодо угоди про мінерали та безпеку готовий підписати її в будь-який час, коли це зручно».

Я вдячний за цей лист. Одночасно була серйозна дискусія з Росією, і я отримав серйозні сигнали, що вони готові до миру. Чи це не прекрасно? Час зупинити це божевілля, вбивства і беззмістовну війну. Якщо хочете припинити війну — треба говорити з обома сторонами.