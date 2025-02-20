20 лютого 2014 року на Євромайдані силовики вбили 48 людей. Центр Києва палав. Згадуємо перший день російсько-української війни

Двадцятого лютого 2014 року — найкривавіший день Революції гідності. Зранку на Майдані Незалежності мітингувальники загасили пожежу в Будинку профспілок, який напередодні атакували силовики. А вдень — пішли в наступ, зайняли Український дім і Жовтневий палац. Найбільше мітингувальників загинуло на вулиці Інститутській — їх розстріляли «беркутівці» й невідомі снайпери. Ввечері, під тиском Майдану, 236 народних депутатів, з них 35 членів фракції Партії регіонів, засудили дії силовиків і заборонили їм застосовувати зброю проти мирних учасників Євромайдану. Трохи більше ніж за добу, після спроби домовитися з мітингувальниками і обіцянки провести дострокові президентські вибори в грудні 2014 року, президент Віктор Янукович утік зі столиці в Харків, а згодом — у Росію. Двадцятого лютого — Росія почала операцію з захоплення Криму. «Бабель» згадує, як виглядав Київ у найтемніший день Євромайдану.