Ціна на російську нафту падає — це означає, що санкції працюють? Так! Але флот Росії все ще поповнюється танкерами, а українські компанії набирають для них екіпажі. Переказуємо розслідування OCCRP і FFM

У тіньовому флоті Росії понад 600 танкерів, які експортують нафту в обхід санкцій. Приблизно 40 відсотків з них — від європейських і американських компаній. Торгувати з Росією напряму забороняють санкції Євросоюзу. Їх можна обійти, якщо продати судна фірмам з країн, що не підтримують цієї заборони. Наприклад, Індії, В’єтнаму або Сейшельським Островам. Сотні танкерів, які на папері не належать росіянам, торгують їхньою нафтою, прикриваючись непрозорою структурою власності.
У 2022 році країни «Великої сімки» (G7) та Євросоюзу встановили максимальну ціну російської нафти — $60 за барель. Повне ембарго на російські нафтопродукти не запровадили, щоб зберегти стабільність на світовому ринку. Завдяки тіньовому флоту Росія обходить це обмеження.
Судна потрапляють до тіньового флоту через іноземні й офшорні компанії. Наприкінці 2024 року грецький кінорежисер Періс Кассідокостас-Латсіс і власник фірми Marla Tankers продав два старих танкери в’єтнамській компанії за завищеною ціною — на $34 мільйони дорожче, ніж він їх купив у 2016-му. Танкери Fos Picasso і Fos Da Vinci перейменували й відправили в плавання під прапором Панами.
Приблизно через місяць танкери взяли курс на Росію. У порту Усть-Луга в них закачали понад 150 мільйонів літрів російського мазуту й нафти вартістю більш як $50 мільйонів. Зараз Fos Da Vinci прямує до Індії через Індійський океан, а Fos Picasso вже вивантажив нафту в індійському порту в Мангалурі.
У 2023 році нафтовий танкер Aris прибув у Сінгапурську протоку і зник з радарів. Він належить офшорній компанії, яка зареєстрована на Бермудських Островах, але її офіс у Греції. Через два тижні танкер вирушив у плавання під прапором Островів Кука і з новим ім’ям — Canis Power. Грецька компанія продала його приблизно за $22 мільйони офшорній фірмі, зареєстрованій на Маршаллових Островах. Відтоді танкер возить російську нафту і за це в червні 2024 року потрапив під санкції Великої Британії.
У кількох випадках, які проаналізували розслідувачі, кораблі потрапили до тіньового флоту, коли їх декілька разів перепродали компаніям з різних країн. Тому західні продавці можуть не знати, що їхні судна використовуватиме Росія.
Українські та європейські компанії наймають фахівців на судна російського тіньового флоту. За даними розслідувачів SourceMaterial, одна з таких організацій — Zolos Shipping, зареєстрована в Молдові. Вона належить колишньому депутату Одеської міської ради від ОПзЖ Віктору Баранському, якого у 2023 році позбавили українського громадянства.
У цей конгломерат входять дві українські крюїнгові компанії — «Євробалк» і «Новомар». Українець Олександр Ільчук, з яким говорили розслідувачі, через «Новомар» отримав роботу в машинному відділенні танкера Orion — одного із суден російського тіньового флоту. Танкер у жахливому стані, на плаву його тримає екіпаж, який регулярно його лагодить.
Загалом розслідувачі SourceMaterial знайшли вісімнадцять агенств в Україні й шість компаній у Євросоюзі (у Латвії та Кіпрі), що наймають моряків на судна російського тіньового флоту. Їх важко притягнути до відповідальності, каже фахівець аналітичного центру RUSI Гонзало Саїз. «Крюїнгові агентства завжди можуть стверджувати, що вони нічого не знали про власника судна або його звʼязки з Росією», — зазначає він.
Пов’язані з Росією компанії купують переважно старі танкери. Вони можуть спричинити екологічну катастрофу. Світовим компаніям вигідніше продати їх на металобрухт, ніж обслуговувати й регулярно ремонтувати. Пов’язані з Росією компанії роблять їм вигідну пропозицію — скуповують застарілі судна за завищеною ціною, щоб швидко поповнити тіньовий флот і уникнути обмеження цін на нафту.
За даними Source Material, більш як половина кораблів тіньового флоту старші за двадцять років. Через їхню зношеність і застаріле обладнання ризик розливу нафти високий. Шанс на аварію також підвищують махінації, що допомагають приховати російське походження нафти. Наприклад, її перекачують з одного танкера в інший, коли вони дрейфують в морі. Наприкінці вересня 2024 року під час такої перекачки понад п’ять тисяч барелів нафти витекло в море біля узбережжя Кувейту.
Витрати за ліквідацію катастрофи часто доводиться оплачувати країні, у чиїх водах сталась аварія, бо ці танкери не застраховані в надійних компаніях. Якщо розлив нафти великий, сума може сягати мільярдів доларів.
Щоб обмежити роботу тіньового флоту, ЄС і країни «Великої сімки» накладають санкції на окремі судна. За даними OCCRP, під санкціями Заходу опинилися 300 танкерів, у 2025 році Європейська комісія планує обмежити роботу ще 74 суден.
Євросоюз також намагається обмежити непрямий продаж кораблів Росії, але цьому опираються деякі країни. У 2023 році Європейська комісія просувала законопроєкт — судновласники мали не тільки повідомляти про продаж танкерів, а й укласти з покупцем контракт, який назавжди заборонить перевозити на них російську нафту. Він не набрав потрібної кількості голосів. Головні противники ідеї — Греція, Мальта і Кіпр, бо судноплавна галузь — вагома частина їхньої економіки.
Обмеженням ЄС також опираються компанії. Наприклад, прессекретар бельгійської фірми Euronav каже: те, що відбувається з їхніми кораблями після продажу, — не їхня відповідальність. Euronav отримала $135 мільйонів за продаж п’ятьох суден, які у 2022 і 2023 році опинилися в російському тіньовому флоті. Спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід ОʼСалліван говорить протилежне. Судновласники мають звітувати уряду, коли торгують з країнами поза блоком, і перевіряти, чи не використають їхні судна для обходу санкцій.