Ціна на російську нафту падає — це означає, що санкції працюють? Так! Але флот Росії все ще поповнюється танкерами, а українські компанії набирають для них екіпажі. Переказуємо розслідування OCCRP і FFM

У тіньовому флоті Росії понад 600 танкерів, які експортують нафту в обхід санкцій. Приблизно 40 відсотків з них — від європейських і американських компаній. Торгувати з Росією напряму забороняють санкції Євросоюзу. Їх можна обійти, якщо продати судна фірмам з країн, що не підтримують цієї заборони. Наприклад, Індії, В’єтнаму або Сейшельським Островам. Сотні танкерів, які на папері не належать росіянам, торгують їхньою нафтою, прикриваючись непрозорою структурою власності.

У 2022 році країни «Великої сімки» (G7) та Євросоюзу встановили максимальну ціну російської нафти — $60 за барель. Повне ембарго на російські нафтопродукти не запровадили, щоб зберегти стабільність на світовому ринку. Завдяки тіньовому флоту Росія обходить це обмеження.

$585 мільярдівПриблизно стільки заробила Росія на експорті нафти з лютого 2022 до лютого 2025 року.

Судна потрапляють до тіньового флоту через іноземні й офшорні компанії. Наприкінці 2024 року грецький кінорежисер Періс Кассідокостас-Латсіс і власник фірми Marla Tankers продав два старих танкери в’єтнамській компанії за завищеною ціною — на $34 мільйони дорожче, ніж він їх купив у 2016-му. Танкери Fos Picasso і Fos Da Vinci перейменували й відправили в плавання під прапором Панами.

Такнер Fos Picasso marinetraffic.com Танкер Fos Da Vinci marinetraffic.com Такнер Fos Picasso Танкер Fos Da Vinci marinetraffic.com

Приблизно через місяць танкери взяли курс на Росію. У порту Усть-Луга в них закачали понад 150 мільйонів літрів російського мазуту й нафти вартістю більш як $50 мільйонів. Зараз Fos Da Vinci прямує до Індії через Індійський океан, а Fos Picasso вже вивантажив нафту в індійському порту в Мангалурі.

У 2023 році нафтовий танкер Aris прибув у Сінгапурську протоку і зник з радарів. Він належить офшорній компанії, яка зареєстрована на Бермудських Островах, але її офіс у Греції. Через два тижні танкер вирушив у плавання під прапором Островів Кука і з новим ім’ям — Canis Power. Грецька компанія продала його приблизно за $22 мільйони офшорній фірмі, зареєстрованій на Маршаллових Островах. Відтоді танкер возить російську нафту і за це в червні 2024 року потрапив під санкції Великої Британії.

Canis Power marinetraffic.com

У кількох випадках, які проаналізували розслідувачі, кораблі потрапили до тіньового флоту, коли їх декілька разів перепродали компаніям з різних країн. Тому західні продавці можуть не знати, що їхні судна використовуватиме Росія.

Розслідування Bloomberg про російський тіньовий флот. Журналіст зафіксував, як танкер тіньового флоту в Лаконійській затоці (води Греції) переливає нафту в інший танкер, щоб приховати, що вона російська. Журналістка Bloomberg Серін Чеонг, яка спеціалізується на темі нафтового ринку, коментує, чому компанії купують російську нафту в обхід санкцій: «Росія дуже великий експортер, світу потрібна її нафта. Я думаю, що останнє, чого хоче будь-який споживач у світі, — це припинення постачання російської нафти».

Українські та європейські компанії наймають фахівців на судна російського тіньового флоту. За даними розслідувачів SourceMaterial, одна з таких організацій — Zolos Shipping, зареєстрована в Молдові. Вона належить колишньому депутату Одеської міської ради від ОПзЖ Віктору Баранському, якого у 2023 році позбавили українського громадянства.

У цей конгломерат входять дві українські крюїнгові компанії — «Євробалк» і «Новомар». Українець Олександр Ільчук, з яким говорили розслідувачі, через «Новомар» отримав роботу в машинному відділенні танкера Orion — одного із суден російського тіньового флоту. Танкер у жахливому стані, на плаву його тримає екіпаж, який регулярно його лагодить.