Петро Порошенко дав інтервʼю «Цензор.нет»: він заявив, що влада готує вибори, і прокоментував справи проти себе. Переказуємо (і пояснюємо) його головні тези — максимально коротко

Що Петро Порошенко сказав про «вугілля ПАР»?
[У листопаді 2014 року на засіданні РНБО генеральний прокурор Віталій Ярема і голова Служби безпеки Валентин Наливайченко доповіли, що заступник міністра енергетики Юрій Продан уклав корупційний контракт. Я наказав] «контракт призупинити, справу розслідувати, провести експертизу, про результати доповісти. Мені доповіли, що купили сміття за ціною вугілля, гроші відмили й везуть сюди».
[Замість вугілля з ПАР запропонували таку альтернативу:] «вугілля вдвічі дешевше, з українських шахт, які мають рахунки в українських банках у Києві, які перереєстровані в Києві. Це я дізнався пізніше — це взагалі не питання президента».
Що Петро Порошенко сказав про вибори?
«[У мене] забирають активи, щоб не дати можливість [...] фінансувати виборчу кампанію».
[Найближчий день, коли вибори можуть статись — 26 жовтня цього року. За Конституцією в цей день мали б відбутися вибори в парламент та місцеві вибори. Влада до них готується] «за нашими джерелами в правоохоронних органах. За нашими джерелами в поліграфкомбінаті «Україна», який зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів. За нашими джерелами в Центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців. За нашими джерелами в [Міністерстві єдності], що відкривають перший офіс у Берліні. Виключно для підготовки виборів».
Що Петро Порошенко сказав про партнерство з Віктором Медведчуком?
«Ми зустрічались [із Віктором Медведчуком] лише з двох приводів. Коли треба було, щоб Путін узяв трубку [...] [І коли було необхідно] обмінятися полоненими. Коли наші переговорники розуміли, що ми вперлися в глухий кут, — ми до [Віктора Медведчука] зверталися.
[Про те, що Віктор Медведчук дав проти мене покази] — «Мені це невідомо».
Що Петро Порошенко сказав про благодійний фонд «Справа громад»?
«Цей фонд допомагає армії. Ми наближаємося до цифри 7 мільярдів [гривень]. Це мої гроші. У мене в фонді отримує середню заробітну платню одна людина».
«Колись прийшла [громадська організація «Солідарна молодь», якою керує нардепка «ЄС» Дінара Габібуллаєва]. Кажуть, є [запити] від організацій переселенців, волонтерів, ветеранів. Як [їм] давати гроші? Я кажу: [...] організовуйте прозорі, відкриті конкурси грантів. [...] Тим, хто виграє гранти, фонд перекаже кошти. Вони так і зробили».
«Партії я не переказав жодної копійки за всі ці роки. Хоча, може, якісь витрати були, коли була виборча кампанія. Ну, і то не я впевнений».