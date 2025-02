Що подивитися у вихідні. Бойовик «Ущелина» з Анею Тейлор-Джой, нові сезони «Білого лотосу», «Шершнів» і «Кобри Кая» та анімаційний бойовик про Відьмака

The Witcher: Sirens of the Deep / Netflix / режисер — Кан Хей Чхоль / озвучують головні ролі — Даґ Кокл, Джої Бетей, Аня Чалотра / тривалість — 1 година 31 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від критиків, 39% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,1.