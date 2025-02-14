Сьогодні починається Мюнхенська конференція, де Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США і обговорить план припинення війни. «Бабель» дізнався подробиці того, що відбувалося напередодні

Що таке Мюнхенська безпекова конференція? Найбільша у світі міжнародна конференція з безпеки, де військові і лідери країн обговорюють питання війни та миру. До 1990-х це були представники країн НАТО. Після розпаду Радянського Союзу до них долучилися й країни Східної Європи, в тому числі Україна і Росія. Виступ президента Володимира Путіна саме на Мюнхенській конференції в 2007 році зараз називають початком «нової Холодної війни». У 2011 році саме в Мюнхені голова МЗС Сергій Лавров та держсекретар США Гіларі Клінтон підписали меморандум про «перезапуск» російсько-американських відносин — щоправда, його так і не сталося. Після початку великої війни в 2022 році делегація Росії в Мюнхен не приїжджала. Цього року на конференцію приїдуть понад 60 голів держав і урядів, понад 100 міністрів, близько 15 голів міжнародних організацій — в тому числі НАТО та ООН.

Хто поїде в Мюнхен від України і США?

Українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський, у її складі також глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та заступник глави Офісу президента Павло Паліса. Напередодні, 12 лютого, Рустем Умєров зустрівся з міністром оборони США Пітом Хегсетом у Брюсселі на засіданні Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн».

Американську делегацію очолить віцепрезидент Джей Ді Венс. Це буде його перший офіційний закордонний візит: на початку тижня він відвідав Саміт зі штучного інтелекту в Парижі, а звідти вирушив у Мюнхен. Також у делегації будуть держсекретар Марко Рубіо, радник президента Кіт Келлог, а також члени Сенату та Палати представників.

Крім того, можливо, що в Мюнхен приїде спеціальний представник президента Стів Віткофф. Видання The New York Times зазначає, що Трамп таємно уповноважив свого давнього знайомого Стіва Віткоффа відкрити окремий канал переговорів з Росією, вже 12 лютого він публічно назвав його перемовником у питанні завершення війни. Президент США товаришує з Віткоффом з 1980-х років і особисто йому довіряє, він навіть хвалив його вміння вести переговори.

Друг Трампа, мільярдер і новий перемовник щодо російської агресії в Україні Стів Віткофф. Getty Images / «Бабель»

Напередодні Мюнхенської конференції Трамп подзвонив Путіну та Зеленському. «Бабель» дізнався подробиці дзвінка

Дванадцятого лютого Дональд Трамп подзвонив спочатку Володимиру Путіну, а потім Володимиру Зеленському. Про свій дзвінок він не попереджав своїх союзників. Ба більше, він порушив принцип, який існував раніше: будь-які контакти з росіянами відбувалися після консультацій з українською стороною. Після розмови з Путіним Трамп заявив, що вони вдвох хочуть зупинити смерті мільйонів людей, і Путін готовий почати переговори.

За інформацією джерел «Бабеля» в ОП, після цього Трамп годину розмовляв із президентом Володимиром Зеленським. Він пояснив, чому спершу поговорив з російською стороною: хотів зрозуміти, чи справді Путін готовий на переговори. Трампу донесли, що Україна не має довіри до слів Путіна, і що Трамп у змозі примусити Путіна до миру силою. Напередодні конференції Трамп додав, що Україна матиме місце за столом під час будь-яких переговорів з Росією про завршення війни.

Про що говоритимуть у Мюнхені? Які позиції у США, України, ЄС та Росії? «Бабель» спитав представника ОП, європейського дипломата та зібрав дані з відкритих джерел

За словами голови ОП Андрія Єрмака, українська делегація представить позицію України: як припинити війну, як досягти «тривалого та міцного миру» і які гарантії безпеки для цього потрібні.

Перше спірне питання — це хто саме має бути сторонами майбутньої угоди. Друге — умови цієї угоди. «Важливо, щоб Україна тиснула, щоб ЄС був залучений до переговорів», — каже в коментарі «Бабелю» дипломат однієї з європейських країн на умовах анонімності. Рік тому представники ЄС під час саміту в Брюсселі заявляли, що вони теж мають бути за столом переговорів: саме представники ЄС, а не якісь окремі країни, як це було під час Мінських переговорів. У середу про це ж заявили міністри закордонних справ шести європейських країн.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що Європа має бути учасницею будь-якої розмови про мир. «На столі має бути узгоджена позиція, — сказав він. — Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається».

Що про це думає американська сторона — поки невідомо. Однак, відомо, що Келлог перед конференцією зустрічався з міністрами закордонних справ країн Балтії, а також Чехії, щоб обговорити їхній погляд на війну в Україні.

США будуть наполягати на тому, щоб вступ України в НАТО відклали на невизначений термін. Це одна з вимог Росії: зокрема, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Павло Рябков. Про це ж сказав новий міністр оборони США Пітер Хегсет на засіданні коаліції «Рамштайн» 12 лютого. У той же день його слова підтвердив Дональд Трамп. Коли ж Хегсета спитали, яких поступок США проситимуть від Путіна, він не зміг нічого відповісти.

Перша зустріч у форматі «Рамштайн», на якій присутній міністр оборони США Пітер Хегсет. Getty Images / «Бабель»

Водночас Україна наполягає на тому, що їй потрібні дієві гарантії безпеки — і саме їх сутність може стати предметом переговорів. США будуть намагатися покласти це завдання на Європу. Міністр оборони США Пітер Хегсет повідомив, що американських військових миротворців на території України не буде. На засіданні «Рамштайну» він також зазначив, що будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими миротворцями — причому таким чином, щоб не підпадати під дію оборонного договору НАТО.

Натомість Зеленський вважає, що гарантії безпеки, надані лише Європою, без США, — не будуть справжніми гарантіями.

Дональд Трамп заявив, що продовжить надавати військову допомогу Україні, «але хоче убезпечити ці гроші». Дипломат однієї з європейських країн, який спілкувався з «Бабелем» на умовах анонімності, зазначає, що Трампу не такі важливі цінності або захист демократії в Європі. Він — бізнесмен. Саме тому його зацікавила пропозиція України надати США доступ до корисних копалин. Президент Зеленський заявив, що американські компанії, які захочуть вкладатися у відновлення України, отримають вигідні умови.

Обмін території Курської області на українські землі, які перебувають під контролем РФ, президент Зеленський готовий запропонувати, якщо буде вести перемовини з Володимиром Путіним. Російський заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що успіх мирних переговорів неможливий, якщо Україна не віддасть території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

Трамп, своєю чергою, зазначив, що не бачить можливості, щоб Україна повернула собі кордони 1991 року. Його радник Кіт Келлог заявив, що це буде угода про втрату території України. Але, за його словами, Україні не обов’язково визнавати це, як США не визнавали анексію країн Балтії Радянським Союзом.

Україна має знизити мобілізаційний вік — цю вимогу радник президента США Майк Волтц озвучував ще в січні цього року. Зеленський не раз виступав проти цього. Як компроміс в Україні розробили добровільний річний контракт для молодих людей віком 18—24 років. Він передбачає, що за службу молоді люди отримають мільйон гривень, вступ до вишів без іспитів, безкоштовне навчання та іпотеку за нульовою ставкою.

Росія знову почала розмови про те, що українська влада не легітимна і щоб почати переговори Україна має провести вибори. «Бабель» робив детальний юридичний розбір цього питання — і дійшов однозначного висновку, що це не так. Українське законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

Формально українські політичні сили погодились, що вибори відбудуться через пів року після скасування воєнного стану. Але неформально — усі вони до виборів готуються: це видно із загострення риторики всередині країни.

Радник президента США Кіт Келлог вже публічно заявив, що демократичні вибори потрібні, але вони неможливі під час воєнних дій.