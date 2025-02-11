Подивіться на 3D-симулятор життя мусульманина, священника-тіктокера та сервіс пророцтв монастиря. Ось як християнство, буддизм та іслам прагнуть привабити молодь

Християнство
У Мексиці набувають поширення пожертви в формі онлайн-переказів. Одна з причин — так безпечніше, оскільки не доводиться носити готівку з собою. Такі перекази держава звільняє від податків. У кількох великих церквах — наприклад, у найбільшій у Мексиці Базиліці Божої Матері Гваделупської — QR-коди з лінком на банківський рахунок наклеєні просто на лави для парафіян. На сайті також є лінк на церковний PayPal-рахунок. Римо-католики мексиканської столиці створили для онлайн-пожертв спеціальний сайт, де можна обрати, на що саме підуть гроші. Одна з опцій — підтримка священників літнього віку. Ті ж, хто досі не довіряє онлайн-банкінгу (в Мексиці таких чимало), можуть оформити пожертву на сайті, а оплатити її на касі найбільшої в країні мережі продуктових крамниць.
ШІ-сервіс Biblely з Південної Кореї дає можливість начитати Біблію своїм голосом. Ця послуга особливо затребувана серед зайнятих священників, які хочуть бути ближчими до своєї пастви. Ідея створити сервіс зʼявилась у часи пандемії, коли масові зібрання в церквах заборонили. Зараз Biblely користуються 50 священників, які платять за оцифровування свого голосу. Нещодавно сервіс вийшов на ринок США.
Пандемія стала приводом і для появи Esperança — чат-бота у WhatsApp, готового зорієнтувати користувачів щодо життя за біблійними заповідями. Його розробник, бразилієць Натаніель Кастро, водночас адвентист і дослідник штучного інтелекту. Esperança закриває одразу кілька потреб. По-перше, серед протестантів є запит на осучаснення релігійних практик — чат-бот закриває цю потребу. По-друге, сервіс звільняє священників від потреби відповідати на однотипні запитання кожному окремо. Esperança використовує емодзі та молодіжний сленг, але в решті дотримується біблійних канонів. Наприклад, розділ розмов про сексуальність має назву «Чому варто чекати».
На перший погляд філіппінець Майк Дакалос — черговий тіктокер, який танцює й намагається смішити у коротких відео. Насправді він — римо-католицький священник, який у такий спосіб гуртує свою паству. Він нагадує парафіянам відвідати церкву в неділю, цитує уривки з Біблії та навіть займається в спортзалі — в імʼя Бога. Дакалос такий не один: 85% філіппінців, тобто 115 мільйонів людей, вважають себе парафіянами римо-католицької церкви, і через ковід чимало з них свій головний контакт зі священником мали через TikTok. Так ця платформа стала місцем для проповідувань і реклами популярних церков.
Буддизм
TikTok допомагає й буддизму — у Вʼєтнамі. Місцевий монах Джак Мінь Луат збирає мільйони глядачів — але не на танці, а на короткі лекції. Дуже короткі й доступні. «Якщо ви ллєте забагато молока в каву, це вже буде не кава, а наш традиційний напій зі згущівкою. Так само й у любові — якщо одна сторона забагато дає, це вже не любов», — каже він в одному з роликів. Тоді бере квітку лотоса й підсумовує: «Жертовність — не обовʼязок, друзі». У цього ролика Луата — 2,8 мільйона переглядів. Ось він:
За два роки активності в соцмережі монах зібрав понад три мільйони фоловерів, а на його офлайн-лекції сходяться до шести тисяч людей. Підхід Луата виявився значно успішнішим, ніж у монахів-ютуберів: у годинних лекцій про основи вірування глядачів значно менше. Критики закидають йому заміну глибокого вчення на примітивні лекції про стосунки, монах же каже, що розповідями про взаємини в парі він вчить давати раду негативу — а це відчиняє двері для іншого знання.
Буддисти Китаю під час молитов чи медитацій нерідко стукають по спеціальній деревʼяній рибці — цей звук традиційно заспокоює чи налаштовує на медитативний лад. Відповідно, коли поширеними стали смартфони — зʼявились і «рибки» у форматі застосунків. Юзери використовують їх у моменти стресу чи коли треба зосередитись і прийняти важливе рішення. Деякі застосунки ще пропонують перебирати віртуальну молитовну вервицю чи послухати тематичну музику. Часто після тепу по рибці на екрані зʼявляється напис: «+1 до карми» чи «+1 до вмиротворення».
На деяких смартфонах для китайського ринку додаток із рибкою встановлюють одразу на фабриці. Також є сайти з таким функціоналом — наприклад, цей дипломний проєкт одного з китайських студентів виявився настільки популярним, що користувачі підтримують його досі.
У відносно невеликому Тайвані — аж 12 тисяч монастирів, і кожен змагається за увагу молоді. Монастир Джен Хай в одному з віддалених рибальських поселень на півдні острова знайшов ефективний спосіб привабити людей — він запустив сайт із передбаченнями на кшталт тих, які часом друкують на касових чеках. Щоб запустити онлайн-оракула, треба замислитись над питанням, клікнути на «священний циліндр» зі згортками — і рандомайзер, або ж боже провидіння, обере потрібний. У згортку — вірш на кілька рядків та його довге тлумачення.
Наприклад:
«Погляньте, як поступово змінюється півмісяць.
Але щойно це станеться — готуйтесь,
Що із тим, як змінюються його кольори й ваша доля,
Вам доведеться подвоїти власні зусилля».
У тлумаченні йдеться, що на швидкі результати розраховувати не варто, і щоб досягти бажаного, доведеться докласти зусиль. Подібні передбачення щотижня приводять на сайт монастиря понад чотири тисячі відвідувачів. Приклад Джен Хай підштовхнув інші монастирі запустити своїх оракулів. Як універсальних, так і тематичних — наприклад, цей сервіс питає поради лише у спеціалізованого божества, яке опікується питаннями любові.
Іслам
Nurflix, стримінговий сервіс, який відповідає засадам шаріату, працює в Малайзії. Його автори не приховують, що назву платформи скопійовано з Netflix, де перша частина — nur — арабською означає «світло». Гасло сервісу — «ввічливий стримінг». Весь його контент перевіряють на відповідність нормам шаріату спеціально найняті дослідники ісламу. Їм є, з чого обрати: відповідний контент продукують, наприклад, Туреччина чи Індонезія. Ідеться про ток-шоу, мультфільми чи лекції. Наразі у платформи близько 40 тисяч глядачів — це істотно менше, ніж у того ж Netflix у Малайзії, однак засновники Nurflix вірять, що виконують важливу для країни соціальну функцію, і планують цьогоріч зняти перший власний фільм.
Одразу десятки лічильників молитов розроблено для ринку ісламських країн. Особливо вони потрібні в Рамадан: під час священного місяця особливо важливо часто згадувати Аллаха. Раніше з цим допомагала вервиця з 33, 66 чи 100 намистинами. У 90-ті арабські країни заполонили так звані дхірматики — примітивні електронні лічильники, які показували кількість прочитаних за день молитов чи згадувань Аллаха. Ці пристрої слід було завжди носити з собою, натискаючи на кнопку щоразу при згадці священного тексту. Один натиск — і лічильник збільшується на одну позначку.
Зараз електронні пристрої замінили апки для смартфонів. Вони також показують щоденну статистику, що дає вірянам можливість побачити, наскільки вони ревні послідовники ісламу — і порівнювати це з показниками знайомих, якщо ті зробили свою статистику публічною.
Телефонний застосунок Momasa — це мікс ресторанних рекомендацій, книжки рецептів і цифрової бази товарів. Але критерій всюди один — чи відповідає їжа стандартам халялю. Халяль — це суворий набір правил поводження з продуктами харчування, яким має слідувати мусульманин. Наприклад, мʼясо вважається халяльним, лише якщо тварина була здоровою, а вбила її людина мусульманської віри, слідуючи певним правилам. Зараз дотримуватись халялю стає вигідно, оскільки чимало туристів-мусульман воліють їсти лише в таких закладах. Так звана халяльна економіка вже сягає двох мільярдів доларів. А для домашніх кухарів Momasa підказує, які ще халяльні страви бувають, щоб не готувати раз за разом одне й те саме.
Компʼютерну гру, яка дозволяє відчути себе мусульманином, розробила ісламська компанія з Німеччини. Muslim 3D розповідає про знакові для ісламу місця й дозволяє «помандрувати» ними, дає можливість помолитись усамітнено чи в компанії друзів, і зробити віртуальний хадж — паломництво до священних місць Мекки та Медини. Натхненням для гри стали багатокористувацькі хіти Assassinʼs Creed та Skyrim. Геймери-мусульмани оцінили розробку позитивно, але скаржаться на NPC-персонажів, які заважають і є проявом гріха. NPC, які ходять довкола під час того, як гравець молиться, перебуваючи у віртуальній Каабі, — це «абсолютний харам», каже турецький оглядач ігор Кан Сунгур.
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