Подивіться на 3D-симулятор життя мусульманина, священника-тіктокера та сервіс пророцтв монастиря. Ось як християнство, буддизм та іслам прагнуть привабити молодь

Християнство

У Мексиці набувають поширення пожертви в формі онлайн-переказів. Одна з причин — так безпечніше, оскільки не доводиться носити готівку з собою. Такі перекази держава звільняє від податків. У кількох великих церквах — наприклад, у найбільшій у Мексиці Базиліці Божої Матері Гваделупської — QR-коди з лінком на банківський рахунок наклеєні просто на лави для парафіян. На сайті також є лінк на церковний PayPal-рахунок. Римо-католики мексиканської столиці створили для онлайн-пожертв спеціальний сайт, де можна обрати, на що саме підуть гроші. Одна з опцій — підтримка священників літнього віку. Ті ж, хто досі не довіряє онлайн-банкінгу (в Мексиці таких чимало), можуть оформити пожертву на сайті, а оплатити її на касі найбільшої в країні мережі продуктових крамниць.

Щоб спонукати відвідувачів платити, на головній сторінці римо-католицької спільноти Мехіко є історії видатних жертводавців. І помаранчева кнопка «Задонатити», якої неможливо позбутись.

ШІ-сервіс Biblely з Південної Кореї дає можливість начитати Біблію своїм голосом. Ця послуга особливо затребувана серед зайнятих священників, які хочуть бути ближчими до своєї пастви. Ідея створити сервіс зʼявилась у часи пандемії, коли масові зібрання в церквах заборонили. Зараз Biblely користуються 50 священників, які платять за оцифровування свого голосу. Нещодавно сервіс вийшов на ринок США.

Головний екран застосунку. Можна обрати читця Біблії до вподоби.

Пандемія стала приводом і для появи Esperança — чат-бота у WhatsApp, готового зорієнтувати користувачів щодо життя за біблійними заповідями. Його розробник, бразилієць Натаніель Кастро, водночас адвентист і дослідник штучного інтелекту. Esperança закриває одразу кілька потреб. По-перше, серед протестантів є запит на осучаснення релігійних практик — чат-бот закриває цю потребу. По-друге, сервіс звільняє священників від потреби відповідати на однотипні запитання кожному окремо. Esperança використовує емодзі та молодіжний сленг, але в решті дотримується біблійних канонів. Наприклад, розділ розмов про сексуальність має назву «Чому варто чекати».

Чат-бот одразу пропонує шаблон першої фрази: «Привіт, хочу поставити запитання». У відповідь бот пропонує «поспілкуватись щодо деяких біблійних питань, відповіді на які ми не завжди можемо знайти самостійно». І наголошує, що мова саме про біблійні теми.

На перший погляд філіппінець Майк Дакалос — черговий тіктокер, який танцює й намагається смішити у коротких відео. Насправді він — римо-католицький священник, який у такий спосіб гуртує свою паству. Він нагадує парафіянам відвідати церкву в неділю, цитує уривки з Біблії та навіть займається в спортзалі — в імʼя Бога. Дакалос такий не один: 85% філіппінців, тобто 115 мільйонів людей, вважають себе парафіянами римо-католицької церкви, і через ковід чимало з них свій головний контакт зі священником мали через TikTok. Так ця платформа стала місцем для проповідувань і реклами популярних церков.

Імітуючи сцену з «Титаніка», Майк Дакалос попри слова хейтерів прямує на збори церковної громади.

Буддизм

TikTok допомагає й буддизму — у Вʼєтнамі. Місцевий монах Джак Мінь Луат збирає мільйони глядачів — але не на танці, а на короткі лекції. Дуже короткі й доступні. «Якщо ви ллєте забагато молока в каву, це вже буде не кава, а наш традиційний напій зі згущівкою. Так само й у любові — якщо одна сторона забагато дає, це вже не любов», — каже він в одному з роликів. Тоді бере квітку лотоса й підсумовує: «Жертовність — не обовʼязок, друзі». У цього ролика Луата — 2,8 мільйона переглядів. Ось він:

За два роки активності в соцмережі монах зібрав понад три мільйони фоловерів, а на його офлайн-лекції сходяться до шести тисяч людей. Підхід Луата виявився значно успішнішим, ніж у монахів-ютуберів: у годинних лекцій про основи вірування глядачів значно менше. Критики закидають йому заміну глибокого вчення на примітивні лекції про стосунки, монах же каже, що розповідями про взаємини в парі він вчить давати раду негативу — а це відчиняє двері для іншого знання.

Стилізована риба з одного з застосунків.

Буддисти Китаю під час молитов чи медитацій нерідко стукають по спеціальній деревʼяній рибці — цей звук традиційно заспокоює чи налаштовує на медитативний лад. Відповідно, коли поширеними стали смартфони — зʼявились і «рибки» у форматі застосунків. Юзери використовують їх у моменти стресу чи коли треба зосередитись і прийняти важливе рішення. Деякі застосунки ще пропонують перебирати віртуальну молитовну вервицю чи послухати тематичну музику. Часто після тепу по рибці на екрані зʼявляється напис: «+1 до карми» чи «+1 до вмиротворення».

На деяких смартфонах для китайського ринку додаток із рибкою встановлюють одразу на фабриці. Також є сайти з таким функціоналом — наприклад, цей дипломний проєкт одного з китайських студентів виявився настільки популярним, що користувачі підтримують його досі.

У відносно невеликому Тайвані — аж 12 тисяч монастирів, і кожен змагається за увагу молоді. Монастир Джен Хай в одному з віддалених рибальських поселень на півдні острова знайшов ефективний спосіб привабити людей — він запустив сайт із передбаченнями на кшталт тих, які часом друкують на касових чеках. Щоб запустити онлайн-оракула, треба замислитись над питанням, клікнути на «священний циліндр» зі згортками — і рандомайзер, або ж боже провидіння, обере потрібний. У згортку — вірш на кілька рядків та його довге тлумачення.

Оракул пропонує клікнути на кошик із варіантами відповідей. Випала відповідь номер 3. Клік на кнопку нижче покаже, що саме за передбачення випало користувачу. Цій сторінці вже понад 10 років, але монастир свідомо не оновлює дизайн, вбачаючи в цьому особливу історичну цінність. Оракул пропонує клікнути на кошик із варіантами відповідей. Випала відповідь номер 3. Клік на кнопку нижче покаже, що саме за передбачення випало користувачу. Цій сторінці вже понад 10 років, але монастир свідомо не оновлює дизайн, вбачаючи в цьому особливу історичну цінність.

Наприклад:

«Погляньте, як поступово змінюється півмісяць.

Але щойно це станеться — готуйтесь,

Що із тим, як змінюються його кольори й ваша доля,

Вам доведеться подвоїти власні зусилля».

У тлумаченні йдеться, що на швидкі результати розраховувати не варто, і щоб досягти бажаного, доведеться докласти зусиль. Подібні передбачення щотижня приводять на сайт монастиря понад чотири тисячі відвідувачів. Приклад Джен Хай підштовхнув інші монастирі запустити своїх оракулів. Як універсальних, так і тематичних — наприклад, цей сервіс питає поради лише у спеціалізованого божества, яке опікується питаннями любові.

«Біжімо назустріч долі та обіймімо справжнє кохання разом!» — пропонують маскоти любовного оракула. «Удачі в рік Змії! Якщо у вас немає атестата, який бог вам допоможе?» — натякають звірята-оракули. «Біжімо назустріч долі та обіймімо справжнє кохання разом!» — пропонують маскоти любовного оракула. «Удачі в рік Змії! Якщо у вас немає атестата, який бог вам допоможе?» — натякають звірята-оракули.

Іслам

Nurflix, стримінговий сервіс, який відповідає засадам шаріату, працює в Малайзії. Його автори не приховують, що назву платформи скопійовано з Netflix, де перша частина — nur — арабською означає «світло». Гасло сервісу — «ввічливий стримінг». Весь його контент перевіряють на відповідність нормам шаріату спеціально найняті дослідники ісламу. Їм є, з чого обрати: відповідний контент продукують, наприклад, Туреччина чи Індонезія. Ідеться про ток-шоу, мультфільми чи лекції. Наразі у платформи близько 40 тисяч глядачів — це істотно менше, ніж у того ж Netflix у Малайзії, однак засновники Nurflix вірять, що виконують важливу для країни соціальну функцію, і планують цьогоріч зняти перший власний фільм.

Трейлер серіалу від Nurflix під назвою «Поклик».

Одразу десятки лічильників молитов розроблено для ринку ісламських країн. Особливо вони потрібні в Рамадан: під час священного місяця особливо важливо часто згадувати Аллаха. Раніше з цим допомагала вервиця з 33, 66 чи 100 намистинами. У 90-ті арабські країни заполонили так звані дхірматики — примітивні електронні лічильники, які показували кількість прочитаних за день молитов чи згадувань Аллаха. Ці пристрої слід було завжди носити з собою, натискаючи на кнопку щоразу при згадці священного тексту. Один натиск — і лічильник збільшується на одну позначку.

Користувачі можуть обрати дизайн молитвоміра на свій смак.

Зараз електронні пристрої замінили апки для смартфонів. Вони також показують щоденну статистику, що дає вірянам можливість побачити, наскільки вони ревні послідовники ісламу — і порівнювати це з показниками знайомих, якщо ті зробили свою статистику публічною.

Телефонний застосунок Momasa — це мікс ресторанних рекомендацій, книжки рецептів і цифрової бази товарів. Але критерій всюди один — чи відповідає їжа стандартам халялю. Халяль — це суворий набір правил поводження з продуктами харчування, яким має слідувати мусульманин. Наприклад, мʼясо вважається халяльним, лише якщо тварина була здоровою, а вбила її людина мусульманської віри, слідуючи певним правилам. Зараз дотримуватись халялю стає вигідно, оскільки чимало туристів-мусульман воліють їсти лише в таких закладах. Так звана халяльна економіка вже сягає двох мільярдів доларів. А для домашніх кухарів Momasa підказує, які ще халяльні страви бувають, щоб не готувати раз за разом одне й те саме.

Приклад халяльних солодощів.

Компʼютерну гру, яка дозволяє відчути себе мусульманином, розробила ісламська компанія з Німеччини. Muslim 3D розповідає про знакові для ісламу місця й дозволяє «помандрувати» ними, дає можливість помолитись усамітнено чи в компанії друзів, і зробити віртуальний хадж — паломництво до священних місць Мекки та Медини. Натхненням для гри стали багатокористувацькі хіти Assassinʼs Creed та Skyrim. Геймери-мусульмани оцінили розробку позитивно, але скаржаться на NPC-персонажів, які заважають і є проявом гріха. NPC, які ходять довкола під час того, як гравець молиться, перебуваючи у віртуальній Каабі, — це «абсолютний харам», каже турецький оглядач ігор Кан Сунгур.

Трейлер Muslim 3D.

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