Що подивитися у вихідні. Комедія з Емі Шумер, третій сезон супергеройського серіалу «Невразливий» і документалка про блогерку-шахрайку, яка лікувала вигаданий рак яблучним оцтом

Комедія «Типу вагітна»
Про що фільм. Лейні Ньютон — вчителька англійської мови в середній школі. Вона давно мріє стати мамою і заздрить вагітній подрузі Кейт. У її стосунках все погано — її хлопець замість одруження пропонує спробувати секс утрьох. Вони розходяться, і Лейні кардинально змінює своє життя — починає вдавати із себе вагітну і носить пластикову підкладку, що імітує живіт. Через це всі навколо ставляться до неї краще, але з кожним місяцем брехати стає все важче.
Що кажуть критики. Variety пише, що Шумер чудово грає головну роль і комедія вийшла непоганою. Оглядачка Vulture навпаки вважає, що комедія вийшла нудною і не пропонує нічого нового.
Трилер «Убивства в Оре»
Про що серіал. Поліцейська Ганна Аландер приїжджає у відпустку в Оре — гірськолижний курорт на сході Швеції. Замість того щоб відпочивати, вона доєднується до пошуків дівчинки-підлітка Аманди. Ганна бреше місцевому детективу Даніелю про те, що її направили зі столиці, і долучається до розслідування. Коли вони наближаються до розгадки, Даніель дізнається, що Ганна приховує багато речей і перебуває під слідством.
Що кажуть критики. Decider пише, що початок серіалу інтригує, а гірські краєвиди вражають. Оглядачка Heaven of Horror хвалить «Убивства в Оре», але каже, що події розвиваються занадто швидко.
Науково-фантастичний трилер «Кассандра»
Про що серіал. Після трагічного випадку Саміра та її чоловік Прілл разом з дітьми переїжджають до нового будинку. У підвалі вони знаходять розумного робота-домогосподарку «Кассандру», який розробили у 1970-х. Це машина з екраном, на якому відображається обличчя жінки. Кассандра розуміє господарів без слів, ідеально виконує всю домашню роботу і будь-які забаганки. А ще ненавидить Саміру і погрожує їй потайки від інших членів сім’ї. Щоб вберегти сім’ю, Саміра намагається дізнатися, хто така Кассандра і хто її створив.
Що кажуть критики. Collider пише, що акторська гра чудова, сюжет тримає в напрузі та приділяє достатньо часу для розвитку всіх героїв. Оглядачці Heaven of Horror сподобалось, що з кожною серією серіал стає все більш зловісним і напруженим.
Анімаційний серіал «Невразливий» — третій сезон
Про що серіал. Марк — звичайний підліток. Коли йому виповнюється 17, у ньому прокидаються суперсили, які він успадкував від свого батька — супергероя Омнімена. Марк присягається захищати Землю від усіх загроз. Проте спершу треба опанувати аномальну силу, невразливість і здатність літати. А ще — вийти з тіні свого батька, якого вважають найкращим супергероєм планети. Шоуранер «Невразливого» — автор коміксу і співавтор серіалу «Ходячі мерці» Роберт Кіркман.
Що кажуть критики. IGN пише, що новий сезон виправдав очікування і вийшов не гіршим за попередні. Decider пише, що нові сюжетні лінії цікаві та переконливі.
Документальний серіал «Яблучний оцет»
Про що серіал. Справжня історія шахрайки Белль Гібсон — австралійської інфлюенсерки, яка пропагувала власний застосунок для здорового харчування. Белль здобула популярність завдяки численним вигаданим хворобам, як-от рак мозку, які вона нібито вилікувала яблучним оцтом. Її головна суперниця — блогерка Міллі, яка справді мала онкохворобу і, здається, одужала завдяки альтернативному лікуванню. Коли вона дізнається, що Белль бреше, вирішує докласти всіх зусиль, щоб її викрити.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал дотепний, інтелектуальний і чудово відображає людську жорстокість. Оглядачка Variety вважає, що історія цікава, але сюжет дуже заплутаний.
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