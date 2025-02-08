Що подивитися у вихідні. Комедія з Емі Шумер, третій сезон супергеройського серіалу «Невразливий» і документалка про блогерку-шахрайку, яка лікувала вигаданий рак яблучним оцтом

Комедія «Типу вагітна»

Про що фільм. Лейні Ньютон — вчителька англійської мови в середній школі. Вона давно мріє стати мамою і заздрить вагітній подрузі Кейт. У її стосунках все погано — її хлопець замість одруження пропонує спробувати секс утрьох. Вони розходяться, і Лейні кардинально змінює своє життя — починає вдавати із себе вагітну і носить пластикову підкладку, що імітує живіт. Через це всі навколо ставляться до неї краще, але з кожним місяцем брехати стає все важче.

Kinda Pregnant / Netflix / режисер — Тайлер Спіндел / у головних ролях — Емі Шумер, Джілліан Белл, Бріанна Гоуї / тривалість — 1 година 37 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 22% від критиків, 28% від глядачів / рейтинг IMDb — 4,9.

Що кажуть критики. Variety пише, що Шумер чудово грає головну роль і комедія вийшла непоганою. Оглядачка Vulture навпаки вважає, що комедія вийшла нудною і не пропонує нічого нового.

Трилер «Убивства в Оре»

Про що серіал. Поліцейська Ганна Аландер приїжджає у відпустку в Оре — гірськолижний курорт на сході Швеції. Замість того щоб відпочивати, вона доєднується до пошуків дівчинки-підлітка Аманди. Ганна бреше місцевому детективу Даніелю про те, що її направили зі столиці, і долучається до розслідування. Коли вони наближаються до розгадки, Даніель дізнається, що Ганна приховує багато речей і перебуває під слідством.

The Are Murders / Netflix / шоуранери — Ален Дарборг, Йоаким Еліассон / у головних ролях — Карла Сен, Кардо Раззазі, Чарлі Ґустафссон / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Decider пише, що початок серіалу інтригує, а гірські краєвиди вражають. Оглядачка Heaven of Horror хвалить «Убивства в Оре», але каже, що події розвиваються занадто швидко.

Науково-фантастичний трилер «Кассандра»

Про що серіал. Після трагічного випадку Саміра та її чоловік Прілл разом з дітьми переїжджають до нового будинку. У підвалі вони знаходять розумного робота-домогосподарку «Кассандру», який розробили у 1970-х. Це машина з екраном, на якому відображається обличчя жінки. Кассандра розуміє господарів без слів, ідеально виконує всю домашню роботу і будь-які забаганки. А ще ненавидить Саміру і погрожує їй потайки від інших членів сім’ї. Щоб вберегти сім’ю, Саміра намагається дізнатися, хто така Кассандра і хто її створив.

Cassandra / Netflix / шоуранер — Беньямін Ґуче / у головних ролях — Лавінія Вілсон, Міна Тандер, Мікаель Кламмер / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. Collider пише, що акторська гра чудова, сюжет тримає в напрузі та приділяє достатньо часу для розвитку всіх героїв. Оглядачці Heaven of Horror сподобалось, що з кожною серією серіал стає все більш зловісним і напруженим.

Анімаційний серіал «Невразливий» — третій сезон

Про що серіал. Марк — звичайний підліток. Коли йому виповнюється 17, у ньому прокидаються суперсили, які він успадкував від свого батька — супергероя Омнімена. Марк присягається захищати Землю від усіх загроз. Проте спершу треба опанувати аномальну силу, невразливість і здатність літати. А ще — вийти з тіні свого батька, якого вважають найкращим супергероєм планети. Шоуранер «Невразливого» — автор коміксу і співавтор серіалу «Ходячі мерці» Роберт Кіркман.

Invincible / Amazon Prime / шоуранер — Роберт Кіркман / у головних ролях — Стівен Ян, Джонатан Сіммонс, Марк Гемілл, Сет Роґен / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 97% — від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. IGN пише, що новий сезон виправдав очікування і вийшов не гіршим за попередні. Decider пише, що нові сюжетні лінії цікаві та переконливі.

Документальний серіал «Яблучний оцет»

Про що серіал. Справжня історія шахрайки Белль Гібсон — австралійської інфлюенсерки, яка пропагувала власний застосунок для здорового харчування. Белль здобула популярність завдяки численним вигаданим хворобам, як-от рак мозку, які вона нібито вилікувала яблучним оцтом. Її головна суперниця — блогерка Міллі, яка справді мала онкохворобу і, здається, одужала завдяки альтернативному лікуванню. Коли вона дізнається, що Белль бреше, вирішує докласти всіх зусиль, щоб її викрити.

Apple Cider Vinegar / Netflix / шоуранерка — Саманта Штраус / у головних ролях — Кейтлін Девер, Алісія Дебнем-Кері, Аїша Ді / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал дотепний, інтелектуальний і чудово відображає людську жорстокість. Оглядачка Variety вважає, що історія цікава, але сюжет дуже заплутаний.

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