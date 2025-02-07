Завтра український Нацвідбір на «Євробачення». Подивіться музичні відео пісень, що змагаються у фіналі. Короткий гайд про головне

За право представляти Україну змагаються десять артистів. Їхні виступи оцінюватимуть журі — співачка Джамала, лідер рокгурту «Без обмежень» Сергій Тарчинець і фронтвумен гурту Go-A Катерина Павленко. Глядачі голосуватимуть за фаворита не тільки в застосунку «Дія», але й через смс-повідомлення — щоб уникнути затримки, якщо в «Дії» станеться технічний збій, як минулого року.

Фінал Нацвідбору почнеться о 18:00 з передшоу — ведуча Анна Тульєва покаже, як команда готувалась до конкурсу. Креативний продюсер проєкту Герман Нєнов обіцяє, що подія буде грандіозною — як «велике Євробачення», а сцена — однією з найкрасивіших за всю історію українського Нацвідбору.

Facebook / Eurovision Ukraine

Конкурс відкриють девʼять зірок, які раніше представляли Україну на «Євробаченні». Вони виконають пісню «Усміхнися мені» Назарія Яремчука «в незвичному саунді». Це Jamala, Melovin, Катерина Павленко, гурт Tvorchi, Jerry Heil, Alyona Alyona, Руслана, Тимофій Музичук і Тіна Кароль. Подію будуть вести телеведучі Маша Єфросиніна і Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Музична продюсерка Тіна Кароль вірить, що проєкт створить нових зірок. Фіналісти Нацвідбору — переважно андеграунд виконавці. Це Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, «ДК Енергетик», Маша Кондратенко, Влад Шериф і FIЇNKA. Українські букмекери прогнозують перемогу гурту Ziferblat, а фанатам «Євробачення» з усього світу найбільше сподобалась пісня Маші Кондратенко.

Влад Шериф. Артист із Харкова виступатиме першим з піснею “Wind of change”. Торік він брав участь у Нацвідборі як бек-вокаліст Jerry Heil та Alyona Alyona, які представляли Україну на «Євробаченні».

Власну пісню артист присвятив тим, хто не може зробити важливий вибір через страх і думки людей навколо. Він радить обирати серцем, мріяти та цінувати кожен день навіть у складні часи. Тіна Кароль каже, що на прослуховуванні його виступ і голос був серед тих, що вразили її найбільше.

Абіє. Співачка з Миргорода обрала сценічний псевдонім у старших класах, коли побачила у словнику застаріле українське слово «абіє». Воно означає зараз, зненацька і знову. З 2022 року артистка виступає з «Культурним десантом» перед військовими та цивільними на прифронтових і деокупованих територіях.

На Нацвідборі Абіє співатиме пісню «Дім». Вона написала її після подорожі на деокуповану Херсонщину, де почула історії жінок, що постраждали від насильства з боку російських військових. Вона співає про жіночий біль, сестринство і віру у зцілення. Артистка сподівається, що пісня приверне увагу світу до російських злочинів і теми домашнього насильства.

MOLODI. Кирило — вокаліст і гітарист, Іван — бек-вокаліст і барабанщик. Вони з Маріуполя, а пісню “my sea” присвятили втраті рідного міста. MOLODI співають про те, що дім — це насправді не місце, а спогади й відчуття, які допомагають рухатися вперед. На «Євробаченні» артисти хочуть показати світу те, що переживають багато українців.

Future Culture. Київський гурт з пʼяти музикантів. Це вокалісти Дарʼя Ремез і Олексій Боднар, барабанщик Андрій Литвиненко, басист Олексій Руденко і гітарист Андрій Шулаков. Ідея пісні “Waste My Time” з’явилась у барабанщика Андрія, коли він відпочивав разом з дружиною. Вона про те, що найкращий спосіб перезавантажитись, щоб продовжити боротьбу, — провести час із близькими. Гурт хоче показати, як важливо цінувати такі моменти, живучи у світі, що постійно поспішає.

Маша Кондратенко. Співачка із Шостки відома за участю в українському телесеріалі «Школа» та піснями «Ванька-Встанька» і «Ведмеді-Балалайки», які вона називає іронічними. У 2024 році разом з співачкою Klavdia Petrivna артистка випустила пісню «Їде дах», що стала однією з її найпопулярніших робіт.

На Нацвідборі співачка виступатиме з піснею “No time to cry”. Вона про «ненормальну нормальність», в якій живуть українці. На «Євробаченні» Маша хоче розповісти, що українці не лише незламні й сильні, але можуть бути й слабкими.

KHAYAT. Співак зі Знамʼянки, відомий за саундтреком до українського фільму «Я, Побєда і Берлін». Він братиме участь у Нацвідборі втретє. У 2019 році артист здобув п’яте місце, у 2020 році — друге. Його пісня “HONOR” про те, що честь — це якість, завдяки якій українська нація відроджується, саме тому її неможливо стерти з лиця землі.

FIЇNKA. Співачка з Надвірної бере участь у Нацвідборі вдруге, у 2023-му вона посіла четверте місце. У своїй творчості поєднує гуцульський діалект, етничні мотиви й елементи. У пісні «Культура» вона співає про Гуцульщину, місцевий колорит і творчість. Один з рядків пісні — гасло українських націоналістів «Свій до свого по своє», ним співачка хоче заохотити людей єднатись і «робити Україну українською».

KRYLATA. Співачка з Нетішина обрала псевдонім, коли її сестра прийшла на виступ з плакатом «Вперед, моя крилата!». На Нацвідборі вона виступатиме з піснею “STAY TRUE”. Вона про те, як важливо залишатись собою і не втратити людяність під час війни. Цією піснею вона сподівається підтримати тих, хто почувається самотньо, втратив дім або близьких.

Ziferblat. Київський гурт з трьох учасників. Це соліст Даниїл Лещинський, гітарист Валентин Лещинській і барабанщик Федор Ходаков. Популярність Ziferblat здобув у 2024 році, коли посів друге місце на Нацвідборі. Цього року букмекери прогнозують їхню перемогу.

Пісню “Bird of Pray” написав гітарист Валентин, це його рефлексія на три роки повномасштабного вторгнення. Вона про втрату, тугу за домом, свободу і боротьбу за неї. Лейтмотив пісні — пташка як символ відродження, свободи й очікування змін.

«ДК Енергетик». Постпанк-гурт, його члени з Києва і Броварів — вокаліст Яків, басист Олександр і гітарист Всеволод. Вони відомі насамперед завдяки пісні «Енергетик», яка потрапила у трейлер української гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Згодом до списку саундтреків гри увійшли шість їхніх пісень. У 2024 році гурт записав трек для альбому-компіляції Третьої окремої штурмової бригади «Епоха».

На Нацвідборі «ДК Енергетик» хоче показати, що андеграунд виконавці виступають не гірше за зірок українського шоу-бізнесу. Їхня пісня «Сіль» про вічну боротьбу із собою і про тих, хто шукає «щіпку цукру посеред всієї солі, що нас оточує».

Фінал Нацвідбору транслюватиме телеканал «Суспільне Культура». Конкурс також можна подивитись на ютуб-каналі «Євробачення Україна», сайті та фейсбук-сторінці «Суспільне Культура».

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