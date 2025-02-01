Що подивитися у вихідні. Комедія «Щиро запрошуємо Вас» із зірковим складом, нові сезони «Шантажу», «Міфічного Квесту» і «Снігової дівчинки» та новий анімаційний серіал про Людину-Павука від Marvel

Комедія «Щиро запрошуємо Вас»

Про що фільм. Джим — вдівець. Сенс його життя — донька Дженні й турбота про неї. Після випуску з коледжу Дженні повернулася додому із сюрпризом — з нареченим Олівером. Щоб їх підтримати, Джим вирішив спланувати ідеальне весілля. У схожій ситуації опинилася кар’єристка і продюсерка реаліті-шоу Марго, яка планує весілля молодшої сестри. Через збіг обставин і помилку весільного агенства дві родини мають святкувати в один день у маленькій залі на крихітному острові. Джим і Марго починають запеклу боротьбу, щоб особливий день належав лише їхнім рідним.

You're Cordially Invited / Amazon Prime / шоуранер — Ніколас Столлер / у головних ролях — Вілл Феррелл, Різ Візерспун, Джеральдін Вісванатан / тривалість — 1 година 49 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 47% від критиків, 42% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,5.

Що кажуть критики. New York Times пише, що комедія вийшла легкою і смішною, проте вона програє ромкомам 1990-х, які полюбилися багатьом. The Guardian пише, що серіал вийшов кумедний, і хоча він трохи перевантажений кількістю персонажів, вартий перегляду.

Шпигунський серіал «Шантаж» — другий сезон

Про що серіал. Оуен Гендрікс — новачок у ЦРУ. Його старші колеги кепкують з нього і доручають усю нудну роботу. Наприклад, переглядати електронні листи на пошті агенства, в яких люди зазвичай пишуть про теорії змов. Лист від Макс Меладзе, колишньої агентки ЦРУ, яка відбуває покарання у в’язниці за державну зраду, привертає увагу Оуена. Вона погрожує розповісти про таємні операції, в яких брала участь, якщо її не витягнуть з в’язниці. Оуен спробує вирішити проблему самотужки, але домовитися з Макс буде непросто.

The Recruit / Netflix / шоуранер — Алексі Гоулі / у головних ролях — Ной Сентінео, Лора Гаддок, Колтон Данн / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, від глядачів — ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Collider пише, що сюжет, діалоги і акторська гра якісні, а події другого сезону захоплюють. Decider пише, що серіал зберіг комедійність і чарівність персонажів, які сподобалися глядачам у минулому сезоні.

Анімований серіал «Ваш дружній сусід Людина-Павук»

Про що серіал. Пітера Паркера кусає радіоактивний павук, після цього в хлопця з’являються надприродні здібності. У костюмі Людини-Павука він починає боротися зі злочинністю. Життя супергероя доводиться поєднувати з буденністю, коли Пітер намагається впоратися з класичними підлітковими проблемами. Шоуранери осучаснили серіал. Наприклад, в одному з епізодів банда юних злочинців запускає стрим, щоб у прямому ефірі перемогти Людину-Павука. Але все йде зовсім не за їхнім планом.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man / Disney+ / шоуранери — Мельхіор Цвєр, Ліза Сінгер / озвучують головних героїв — Гадсон Теймс, Карі Валгрен, Євген Берд / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 66% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. Variery пише, що серіал — свіжий погляд на становлення Пітера як супергероя. Оглядачці сподобалося, що шоуранери додали в серіал все, що люблять фанати Людини-Павука. The Hollywood Reporter пише, що шоуранери вдало поєднали елементи з оригінального серіалу про Людину-Павука із сучасним стилем.

Комедійний серіал «Міфічний Квест» — четвертий сезон

Про що серіал. Трудові будні компанії, що розробляє гру Mythic Quest. Працівники компанії постійно сперечаються і потрапляють у кумедні ситуації. Ситуації в серіалі нагадують сучасні реалії життя геймдевелоперів. Наприклад, в одному з епізодів вони дізнаються, що внутрішні чати їхньої гри стали осередком неонацистів, і намагаються вберегтися від репутаційних втрат.

Mythic Quest / Apple TV+ / шоуранери — Чарлі Дей, Меган Ґанц, Роб МакЕлгенні / у головних ролях — Роб МакЕлгенні, Ешлі Бурч, Джессі Енніс / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів — ще немає / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Оглядач Decider хвалить баланс між смішними й емоційними моментами. The Verge пише, що за розвитком стосунків між персонажами в цьому сезоні цікаво спостерігати.

Трилер «Снігова дівчинка» — другий сезон

Про що серіал. У 2010 році пʼятирічна Аманда зникає під час святкового параду в місті Малага в Іспанії. Стажерка місцевої газети Мірен хоче написати про це велику історію. Вона добре знає поліцейського, що веде справу, — кілька років тому саме він розслідував напад незнайомця на Мірен. Невдовзі слідство в справі Аманди зупиняється через брак доказів. Воно відновиться лише за шість років, коли невідомий надішле Мірен касету, вміст якої її приголомшить.

The Snow Girl / Netflix / шоуранери — Девід Ульоа, Лаура Альвеа / у головних ролях — Мілена Сміт, Хосе Коронадо, Айша Вільяґран / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Оглядачка Heaven of Horror пише, що останній епізод «шалений» і серіал точно вартий перегляду. Оглядач DMT пише, що акторська гра блискуча, а сюжет дуже точно зображує діяльність журналістів.

Ми не Netflix і не Amazon, але теж робимо якісний продукт, і саме зараз нам потрібна ваша підтримка: https://babel.ua/donate.