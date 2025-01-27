Яким буде 2025 рік? ШОКУЮЧІ прогнози мольфарів і тарологів. Іронічний тест «Бабеля» про смішних провидців і медіа, які їм довіряють

Українські блогери й медіа перетворили астрологів, тарологів та інших знавців майбутнього на головних аналітиків країни. Це сайти УНІАН, «Главред», ТСН, «Факти» й «Апостроф» і ютуб-канали Politeca, «Новини.LIVE», «Фабрика новин» і «Сейчас». Провидці з’являються і в телемарафоні «Єдині новини». Їхні прогнози про дату перемоги, політику, війну, економіку і смерть Путіна (її переносять щороку) збирають сотні тисяч переглядів. У січні медіа опублікували «шокуючі заяви провидців» на 2025 рік. Ми обрали найпопулярніші й найдивовижніші з них. Якщо вас не вразять ці прогнози, то кількість медіа, що пропагують псевдоекспертів і брехунів, і людей, які їх читають, вас точно здивує.