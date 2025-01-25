Що подивитися у вихідні. Другий сезон «Нічного агента» про російського шпигуна в уряді США, останній сезон «Гарлему» і шпигунський серіал про генія-математика, за яким полює весь світ

Шпигунський трилер «Ціль номер один»
Про що серіал. Талановитий аспірант-математик у Кембриджському університеті Едвард Бруск розробляє технологію, яка дасть йому доступ до будь-якого комп’ютера у світі. За Бруском полюють кілька корпорацій — одні хочуть вбити науковця і знищити його розробку, інші — забрати її собі. Спецслужбовиця з агенства національної безпеки Тейла Сандерс отримує завдання його захистити. Але за Бруском полює так багато людей, що це завдання буде дуже складним.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал веселий, стильний і допомагає втекти від реальності. Оглядачка Variety вважає, що серіал занадто фокусується на розробці технології та математичних розрахунках, тому недостатньо розкриває героїв.
Пригодницький серіал «Нічний агент» — другий сезон
Про що серіал. Агент ФБР Пітер Сазерленд отримує завдання охороняти спеціалістку з кібербезпеки Роуз Ларкін, бо є інформація, що їй загрожує небезпека. Це завдання поступово приводить Пітера до розуміння, що десь на найвищому рівні в уряді США діє російський агент. На Пітера і Роуз полюють найманці-вбивці, проте вони з кожним кроком усе ближче до розкриття змови.
Що кажуть критики. Collider пише, що серіал тримає глядача в напрузі, а сцени бійок захоплюють. Проте деякі сюжетні повороти стало занадто легко передбачити. Оглядач The Guardian пише, що ризиковані місії та героїчні вчинки героїв вражають, як і в першому сезоні.
Трилер «Замок на піску»
Про що фільм. Дівчинка Яна разом з братом і батьками опиняється на безлюдному острові посеред океану. Єдина будівля — покинутий маяк. Поки батьки шукають їжу і намагаються зв’язати з кораблями по радіо, вона помічає, що на острові вони не самі. Щось живе під піском і починає цікавитись новими мешканцями острова.
Що кажуть критики. Оглядачу Variety подобається, що шоуранер розповідає трагічну історію очима маленької і безтурботної Яни. Heaven of horror пише, що це розкішно знятий фільм, якому варто дати шанс.
Комедійний серіал «Гарлем» — третій сезон
Про що серіал. У центрі історії — життя чотирьох темношкірих жінок з Нью-Йорку, які до своїх 30 років досягли певного успіху і зробили карʼєри, але досі не відповіли на головні питання життя. Камілла, Тай, Квінн і Енджі подружилися ще в коледжі й тоді були впевнені, що у тридцять знатимуть про життя все. Але виявилося, що з віком проблем стає дедалі більше.
Що кажуть критики. Оглядачка Screen Rant порівнює серіал із «Секс і місто» та хвалить розвиток головних героїнь і хімію між ними. Оглядачка JRM каже, що серіал закінчився не так, як багато глядачів очікували, фінал добре прописаний, а шоуранер пояснив мотивацію героїнь.
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