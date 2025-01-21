Ми поговорили з адвокатом розвідника Романа Червінського, якого судять у двох справах — про шахрайство і перевищення повноважень. Ось що відбувається в судах

Костянтин Глоба: Червінського звинувачують у тому, що він видавав себе за посадовця ДФС і намагався отримати $100 тисяч. Насправді, правоохоронні органи [маніпулюють]. Спробую пояснити. Був такий собі Сариєв, який представлявся бізнесменом і бігав по Києву, розповідав різним людям, що йому необхідно зняти арешт з контейнера з контрабандними цигарками. На якомусь етапі він звернувся до деяких з фігурантів цієї справи — це були Ігор Савченко і Дмитро Штанько. Власне, саме їх Сариєв провокував вчинити злочин, тому ми й стверджуємо, що він — провокатор.

«Бабель»: Про справу аеродрому «Канатове» вже відомо багато, а про справу про шахрайство майже нічого. У чому її суть?

За словами адвоката, більше Червінський із Сариєвим не зустрічався. Але в липні 2020 року Сариєв зустрівся зі Штаньком і колишнім народним депутатом Ігорем Савченком. На зустріч він приніс $100 тисяч. Штанька і Савченка затримали — нібито за отримання хабаря. А в грудні 2023 року Сариєв заявив слідству, що побачив Червінського по телевізору і згадав, що саме Червінський вимагав у нього гроші три роки тому.

На той час Сариєв уже був під зовнішнім спостереженням, його зустрічі фіксували. Частину запису зустрічі Сариєва і Червінського правоохоронці злили в інтернет. На записі чутно, як Червінський каже: «Щоб вирішити справу в суді, потрібні документи на товар». На записі зустрічі також йдеться про те, що процес може коштувати «сто тисяч».

Цю справу слухають у Печерському суді Києва. Її зареєстрували у 2020 році за заявою бізнесмена Рашада Сариєва. За версією слідства, він звернувся до юридичної фірми Дмитра Штанька, щоб вирішити проблеми з митницею (зняти арешт з контейнера з цигарками), але вони не змогли домовитися. Зрештою Сариєв натрапив на юристів, які були знайомі з Червінським. Вони запросили Червінського на зустріч, щоб він поспілкувався із Сариєвим і сказав їм, що про нього думає.

«Бабель» неупереджено ставиться до обох сторін у будь-якій судовій справі. Справа розвідника Червінського не є винятком. Ми розуміємо, що як адвокати, так і прокурори є зацікавленими сторонами, і намагаємось розібратися в суті їхніх аргументів. «Бабель» готовий надати слово стороні обвинувачення в такому ж обсязі, що й стороні захисту.

Слідство ховало від нас важливий епізод, який стався набагато раніше. Якось Сариєв і ще один чоловік на імʼя Василь, якого слідство не змогло встановити, були в автомобілі Василя і погоджували один з одним свої дії: хто і кому телефонуватиме першим і що говоритиме, щоб скоїти цей злочин.

Правоохоронні органи це зафіксували, це було в матеріалах НСРД. Коли ми отримали матеріали справи, я послухав запис, я це чув. Але зараз прокурор використовує викладену на папері стенограму цього запису. У ній немає того початку, який свідчить, що вони ініціювали злочин. Прокурори це приховують, бо їм це не вигідно, адже українське законодавство забороняє людині, яка йде на співпрацю зі слідством, провокувати злочин. Така провокація кваліфікується як злочин — стаття 370 КК. І всі докази, які слідство отримає внаслідок провокації злочину, в подальшому не можна використовувати в суді.

Уточніть, будь ласка, коли вони узгоджували в машині, кому дзвонити, — кого вони набирали?

Штанька і Савченка. Не Червінського. Його тоді взагалі не було на горизонті, він у цій справі притягнутий штучно і до 2023 року проходив як свідок.

Дмитро Штанько з початком війни пішов служити у 93 бригаду. Facebook

Сариєв і Василь пішли на угоду зі слідством, і тому їх писали? Чи вони були ініціаторами провадження?

Слідство не знає, хто такий Василь. Хоча Сариєв з ним знайомий і міг би дати всю інформацію про нього. І його допитували. Тому я роблю висновок, що слідство це навіть не цікавило.

Хочу ще повернутися до розмов про гроші. Сариєв перший про них згадує [у записі розмови зі Штаньком і Савченком]. Він каже: «У мене сто тисяч, мені треба вирішити питання». [Штанько і Савченко] йому кажуть, що є юристи, але до них треба йти з документами, щоб написати позов. На допиті [Сариєв] каже, що вважає, що під словом «документи» мались на увазі гроші. Хоча в розмові з ним Штанько і Савченко казали, що то не гроші, а саме документи. От у цьому й полягає маніпуляція, провокація злочину.

Зачекайте. Але ж коли затримували Штанька, там були гроші — їх нібито передавали йому.

Ми вивчили відео, [на якому це зафіксовано]. Це було в кафе. Сариєв приходить із пакетом. Вони розмовляють. Савченко каже, що необхідні документи для підготовки позову. [Він також каже, що] гроші не потрібні, якщо приніс — поклади в банківську скриньку, бо потрібні документи. Сариєв залишає біля Савченка і Штанька пакет, встає. Інша особа, яка була там присутня, іншої національності, іншою мовою каже: «Мені цих хлопців шкода». Це не входить у протоколи НСРД, слідчі це приховують. Коли людина просто кладе біля Штанька і Савченка ці кошти, встає та йде — це хабар? Це вимагання?

Затримання Дмитра Штанька та Ігоря Савченка під час нібито передачі грошей. Служба безпеки України Затримання Дмитра Штанька. Служба безпеки України Затримання Дмитра Штанька та Ігоря Савченка під час нібито передачі грошей. Затримання Дмитра Штанька. Служба безпеки України

А в який момент у цій справі з’являється Червінський?

[Врешті-решт Сариєв вийшов на] адвокатів, які багато років були знайомі з Червінським. Поспілкувавшись із Сариєвим, адвокати звернулися до Червінського як до людини, що має досвід роботи в правоохоронних органах, бо Сариєв дивно поводився. Адвокати відчули, що щось не так, і попросили Червінського подивитись на нього й оцінити. Червінський починає спілкуватися [із Сариєвим], пояснювати юридичні нюанси справи, в цей час його фіксують [правоохоронці], не маючи санкції суду.

У мережу злили відео тієї самої зустрічі Сариєва, Червінського й адвокатів. Червінський справді говорить, що потрібні документи, треба написати позов, звернутися до суду. Але коли він згадує суд, то говорить: «І ми в суді домовляємось». Це не дуже характерна лексика для розмови про розгляд в суді…

Це досить характерна лексика. Я адвокат з багаторічним досвідом і теж іноді використовую такі фрази. У будь-якого адвоката, у будь-якого правоохоронця є фраза «вирішити питання». Але вона не означає, що «за гроші».

«Вирішити» — це менш однозначне, ніж «домовитись у суді», хіба ні?

Це типові фрази-паразити в юридичному світі. Домовитися в суді ― це заявити свою позицію проти позиції опонентів і в процесі судового розгляду «домовитися», бо ми в суді обмінюємося аргументами. Іноді адвокат погоджується з доводами прокурорів, іноді прокурор із доводами опонентів. Це процесуальна домовленість, це процесуальна робота.

На наступних зустрічах Червінський був?

Ні. Він був лише на одній зустрічі й інших контакітв із Сариєвим не мав.

Коли, за матеріалами справи, почали документувати саме Червінського?

Документування конкретно Червінського не було, в матеріалах справи немає жодної санкції суду на це. Він просто був свідком тих подій. І якщо слідчим СБУ стало відомо про участь Червінського у злочині у 2020 році, вони мали ще тоді невідкладно розпочати розслідування. А Червінський отримав підозру лише у 2023 році. Цікаво, що слідство робило три роки?

Ірина Власюк / «Бабель»

А щодо адвокатів, які запросили Червінського на зустріч, є якісь провадження?

Немає. Тому ми вважаємо, що насправді це була провокація злочину — а це злочин сам по собі. [Ми підготували відповідну заяву в суді.] Ми на підготовчому судовому засіданні говоримо про провокацію злочину, і суд за нормами Європейського суду з прав людини має із цим щось зробити: зупинити процес, закрити процес або прийняти інше рішення, що відповідає духу перших двох пунктів і узгоджується з національним законодавством. Наше законодавство не має алгоритму, як зупинити чи закрити провадження на підготовчому судовому засіданні. Суддя каже, що за КПК не має права зупинити провадження.

Чому ви тільки в суді заявляєте про провокацію злочину? Чому не звертаєтесь до правоохоронних органів?

Ми вже кілька разів зверталися до ДБР, але вони відмовляються вносити відомості до державного реєстру. Ми звернулися до суду, щоб зобовʼязати ДБР внести відомості. Прийшов представник ДБР і повідомив, що початок такого розслідування може нівелювати справу у Печерському суді.

Про що це каже?

Вони розуміють: щойно в ЄРДР внесуть відомості про провокацію злочину, справу в Печерському суді можна буде викинути у смітник.

Ірина Власюк / «Бабель»

2

У другій справі слідство звинувачує Червінського в перевищенні службових повноважень

Слідство вважає, що Червінський разом з групою людей вербував російського пілота, щоб той за гроші перегнав на аеродром «Канатове» військовий літак з Росії. Це мало статись 23 липня 2022 року. Того дня росіяни обстріляли аеродром, убили командира військової частини, поранили 17 військових і знищили два українські винищувачі. Червінський нібито не погодив операцію з розвідкою, самовільно відправив військових на аеродром; у результаті росіяни отримали дані про літаки на аеродромі й атакували його. Справу слухає суд у Кропивницькому — зараз допитують потерпілих.

«Бабель»: Справу про «Канатове» розглядають у закритому режимі — ані слухачі, ані преса не мають туди доступу. Що там відбувається?

Костянтин Глоба: По-перше, немає підстав для закритого режиму. Там нібито мала бути державна таємниця. Але поки що жодних таємних документів ми не вивчаємо. Суд почав із допиту потерпілих.

Допитали вже сімох потерпілих. Жоден з них на сьогодні не сказав, що він потерпілий від дій Червінського. Потерпілий від збройної агресії Російської Федерації — так, але не від дій Червінського. Кожен потерпілий заявляв про це ще на досудовому розслідуванні. Та правоохоронці все одно вносили в протоколи, що людина вважає себе потерпілим саме від дій Червінського.

Наслідки ракетного удару по аеродрому «Канатове» 23 липня 2022 року. Служба безпеки України Служба безпеки України Наслідки ракетного удару по аеродрому «Канатове» 23 липня 2022 року. Служба безпеки України

А вони підписували протоколи допиту? Свідок чи потерпілий перечитує його після допиту і ставить підпис на кожній сторінці та в кінці.

Деякі потерпілі кажуть, що одразу повідомляли, що вони вважають себе потерпілими від збройної агресії РФ. А потім слідчий підсовує їм заяву про визнання їх потерпілими у справі Червінського. І вони кажуть, що [протокол] не читали, [перш ніж підписати]. Це звичайні люди, не юристи, вони не розуміються на цих деталях. Дехто з потерпілих навіть не памʼятає, що підписував такий документ, бо не читав його.

Є у справі потерпілий, який ще на досудовому розслідуванні написав заяву про те, що не вважає себе потерпілим. Його все одно включають в обвинувальний акт, подають до суду, прибирають заяву з матеріалів справи й не запрошують на судові засідання — йому не приходила жодна повістка.

Одне із судових засідань у справі Червінського. Неллі Спіріна Неллі Спіріна Одне із судових засідань у справі Червінського. Неллі Спіріна

Ще одна цікава історія. Потерпілий каже, що з жодним адвокатом не укладав договір. Але у справі якийсь адвокат діє як його представник, подає від його імені клопотання до суду, берез участь у судових засіданнях, фактично підтримує обвинувачення. А як тільки Червінського випустили під заставу, він вийшов з процесу. Ми звернулися до правоохоронних органів і сподіваємось, слідство встановить обставини появи цього адвоката у справі.

І окремо хочу сказати про шкоду. Кваліфікація статті, за якою обвинувачують Червінського, залежить від суми шкоди, [яку спричинили його дії]. Прокуратура підсумувала всю шкоду, [зокрема й шкоду, заподіяну потерпілим]. Один з потерпілих каже, що його травма [з обстрілом аеродрому] не повʼязана: він біг у сховище, впав і зламав ногу. Ані аеродром, ані вище командування Повітряних сил не визнали себе потерпілими — у нас є листи від цих структур. Тобто літаки і аеродром були пошкоджені не через дії Червінського. Але прокурор каже, що вони потерпілі.

Обвинувачення говорить, що «Канатове» обстріляли тому, що Червінський хотів виманити літак на цей аеродром. Звідки потерпілі можуть знати, що обстріл не повʼязаний з операцією?

Повірте, вони обізнані. Це аеродром, військовий обʼєкт з відповідними структурами. Я впевнений, що аеродром співпрацює з усіма органами. І, повірте, посадовим особам аеродрому достеменно відомі справжні причини ракетного обстрілу. Росіяни вже не раз до того моменту обстрілювали аеродром. Його будували ще за часів СРСР, тому Росія знала, куди бити.

Депутатка «Європейської солідарності» Ірина Геращенко намагається взяти Червінського на поруки. Неллі Спіріна

Червінський спілкувався з росіянами? Казав, куди летіти?

Прокурор стверджував, що Червінський повідомив російську сторону чи то про дислокацію військ, чи то про збір військової техніки. [На судовому засіданні] я вийшов із дашбордом, розмістив там усі документи, на які посилався прокурор. У жодному з цих документів немає навіть натяку про контакт Червінського з тією стороною. Немає ані телефонів, ані листування — нічого. Є одне онлайн-зʼєднання — розмова з російським пілотом. Вона записана і є у прокуратури. Там є перемовини про те, що, мовляв, давай нам літак. Розмов про «Канатове» там немає. Не можу розкривати інші деталі.

Але ця розмова була не в день обстрілу?

Ні, далеко не в той день. І тоді не було відомо, на який саме аеродром він летітиме. У розмові фігурували три аеродроми, і не було очевидно, що вибір впаде на «Канатове».

Ірина Власюк / «Бабель»

«Українська правда» писала, шо під час досудового розслідування допитали голову СБУ Івана Баканова. Той нібито підтвердив слідству, що знав про операцію і на останньому етапі доручив її зупинити. Але операція продовжилась. Як ви це можете пояснити?

Ми з колегою опитували службових осіб СБУ. Їх допитували слідчі, і вони казали, що команди від керівництва СБУ зупинити операцію не було. А потім вийшло інтервʼю [голови СБУ Василя] Малюка, в якому той надав характеристики Червінському і повідомив, що Червінському вручили підозру. З цього моменту службовці СБУ змінили свої свідчення. Їх передопитали, і всі вони почали казати, що була команда зупинити операцію.

Тобто в матеріалах справи є протоколи всіх допитів? І тих перших теж?

Звісно. Аеродром ― це військовий обʼєкт. Червінський не міг самовільно прилетіти на аеродром, зібрати там людей, проводити якісь операції. Його б там одразу розстріляли. Допуск на аеродром дає Командування Повітряних сил, яке брало участь у реалізації операції.

У день операції Червінський летів на аеродром вертольотом, який надав командувач ВПС на прохання територіального командування. З ним летів представник командування. Вони виступають свідками в цій справі?

Так. Ба більше, вже допитали командира Червінського — він повідомив, що були команди, письмові документи, доручення. Він також повідомив, що незадовго до подій на аеродромі письмовим розпорядженням створили групу, до якої увійшли співробітники СБУ. Працівник СБУ відповідав за дії, які [за версією слідства] нібито вчинив Червінський.

Ірина Власюк / «Бабель» Ірина Власюк / «Бабель» Ірина Власюк / «Бабель»

Чисто юридично, якщо зупиняється операція, має бути якийсь окремий документ про це? Чи він є?

Звісно, має бути, але його немає. Якщо Баканов каже, що в певний день вони зупинили операцію, то чому СБУ після цього [продовжує операцію]?

І це задокументовано?

Про це кажуть працівники СБУ. Є доручення на відрядження, повʼязане з цією операцією.

Десь сім місяців тому на судовому засіданні ви заявляли, що зникли протоколи допиту свідків. Про що їх допитували?

Це допити, які підтверджують нашу позицію. У них йдеться про те, що керівництво [операцією] здійснювалося з СБУ, а операцію не зупиняли. Ці протоколи зникли з матеріалів справи. На перших судових засіданнях, коли нас ще не було як адвокатів у справах, прокурор використовував ці протоколи. Потім вони зникають, і зʼявляються нові протоколи. Але у нас є копії тих старих, попередні адвокати отримали їх із рук прокурора. Прокурор поки не зміг пояснити, чому вони зникли.

А яким чином прокурори доводять причетність Червінського до обстрілу?

Ефемерно. Прокурор каже: «Ну, він же ж там був, тому це мало місце». Чи [будуть якісь ще докази] — не знаю. Прокурор спочатку казав: «Червінський повідомив пілота РФ про координати аеродрому». Коли я спитав, де [в листуванні] хоч одна координата, прокурор змінив риторику. Але Червінський не вів розмову [з російським пілотом], її вела інша людина, яка у процесі виступає як свідок.

Ірина Власюк / «Бабель»

Як це пояснити? Коли пілоту мали сказати, що він полетить саме на цей аеродром?

Пілот не знав, на який аеродром він сідатиме. Домовленість була така: йому скажуть, куди летіти, тільки коли він перетне лінію розмежування, і його супроводжуватимуть наші винищувачі. Аеродром мали обирати, виходячи із загальної обстановки на той момент, наприклад, з огляду на кількість палива. Тому було три аеродроми [на вибір].

У своїх інтервʼю Червінський говорив, що звернеться до ЄСПЛ. Чи подали ви туди заяву?

Так. Ідеться про порушення права на справедливий суд, умови його тримання в ізоляторі, ненадання медичної допомоги і, фактично, політичне переслідування.

Як ви доводите політичне переслідування?

Ми доводимо це тим, що зміна показів [співробітників СБУ] відбулася після публічних заяв посадової особи [голови СБУ]. Але я не можу називати жодних імен.

Ірина Власюк / «Бабель»

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