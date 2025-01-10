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Як почнеться війна Америки і Канади? З того, що вб’ють Кенні! Тест для фанатів «Південного Парку»

Автор:
Гліб Гусєв
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
Як почнеться війна Америки і Канади? З того, що вб’ють Кенні! Тест для фанатів «Південного Парку»

Америка воювала з Канадою тричі: у XVIII сторіччі, у XIX сторіччі і в «Південному Парку». Серіал «Південний Парк» зʼявився в середині дев’яностих і виходить досі. Його творці Трей Паркер і Метт Стоун вже 26 сезонів знущаються з Америки та її популярної культури, вони висміюють усіх: демократів і республіканців, інтелектуалів і реднеків, темношкірих, євреїв, расистів, Стіва Джобса й Білла Гейтса — для них немає недоторканих. Пам’ятаєте їхні біографії? Творчий доробок? Чорні жарти? Тоді цей тест — для вас.