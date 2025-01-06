«Це хуйня, вибач». Американський подкастер Лекс Фрідман і Володимир Зеленський три години спілкувалися трьома мовами, іноді переходячи на матюки. Кращі моменти

Будапештський меморандум

Я хочу зрозуміти, як це виглядає, як виглядають гарантії безпеки, що задовольнять Україну і Росію.

Україна мала гарантії безпеки у Будапештському меморандумі. Гарантії давали Сполучені Штати Америки, Росія, Британія, Франція, Китай. Це зараз ми розуміємо, що це ніякі не гарантії безпеки, там було слово «assurance» — запевняння. Зараз просто треба знайти тих, людей, хто це придумав, і посадити. Після того, як була окупована частина Донбасу і Крим, Україна тричі протягом кількох років відправила листи всім гарантерам з проханням провести передбачені Меморандумом консультації. Всі повинні були терміново приїхати. Чи хтось приїхав? Ні. Чи хтось відповів на ці листи? Ні. Чому? Да похеру! Це ж зрозуміло російською? Яка б країна з цих пʼяти не сиділа за столом перемовин, просто папірцю і словам «ми вас врятуємо» довіряти не можна. Другий вагон цього потягу «гарантії безпеки» ― Мінські угоди.

Мирні переговори у 2019-му

У мене є наївна мрія, що ви сядете разом з Путіним і Трампом і домовитеся, як припинити вогонь, і знайти шлях до миру. Трамп дуже хоче домовитися.

Розповім про одну ситуацію. У 2019 році в грудніу Парижі у Версальському палаці я, Макрон, Меркель і Путін домовились про припинення вогню. Це була багатогодинна розмова. Всі втомилися і ми залишилися вдвох. І я йому казав, давай припинимо вогонь. У мене було багато аргументів, я був добре готовий до цієї розмови, а він ні, питав, що за кордон, де знаходиться? Він нічого не збирався робити. Його цікавило лише прододжвення тразиту газу — це була безпека для Європи, Меркель мене дуже просила про це. Для ньго це були просто гроші. Про цей контракт він знав усі деталі. Друге, ми з ним домовились про обмін [полоненими] — це було важливіше для мене. І третє — припинення вогню. Так от, вони почали знову нас вбивати десь через місяць. Фронт стояв на місці, а вони вбивали людей. Я дзвоним йому кілька разів, просив про припинення вогню, він казав, що не може бути, щоб порушували і що розбереться. Потім вони перестали брати від нас слухавку взагалі і почали відправляти до нас снайперів. На вбивстві наших людей — дітей і жінок — вони тренуувалися. Це було полювання. Потім їх [снайперів] відправляли в Сирію чи Африку.

Але треба знайти шлях до миру.

Він є — сильна Україна, безпекові гарантії і зброя.

Початок повномасштабного вторгнення

До вторгнення, треба чесно сказати, всі щось казали, прогнозували. Я просив тільки одне, передусім в США: якщо ви впевнені, просто посильте нас зброєю, але найкраще спрбувати запобігти війні, я маю на увазі санкції. Не кажіть будь ласка, якщо Путін прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкцію. Це хуйня, вибач. Реально. Але ми не отримали такої допомоги.

Вибачення Лукашенка

Через кілька днів після повномасштабного вторгнення Лукашенко по телефону вибачався, казав, що то не він, що з його території ракети пускав Путін. Це його слова, у мене є свідки. Він сказав: «Ну ти повір, Володя, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін». Я йому сказав, що він такий самий убивця. А він мені: «Зрозумій, не можна воювати з росіянами». А потім каже: «Ну добре, не вдар по нашому Мозирському нафтопереробному заводу, ти ж знаєш, як багато він для мене значить».

Перемовини з Путіним і прощення росіян

Якщо ви думаєте, що президент іншої країни цілковитий псих, з ним буде важко домовитись. Ви маєте дивитись на нього, як на серйозну людину, яка любить свою країну і любить свій народ. І, так, веде жахливу війну.

Ти про кого говориш? Хто любить свою країну?

Про Путіна. Думаєте, він не любить свою країну?

Не любить. Яка його країна? Він вирішив, що Україна теж його країна. А завтра вирішить що і Америка його країна. Чеченців йому не шкода? Вони схожі на росіян? Так, вони говорили російською через русифікацію, але вони інший народ. Інша віра. Інша мова. Мільйон вбитих. Як він їх вбивав? З любовʼю? Блядь! В обіймах задушив, як українською кажуть. Так люблю, шо аж вбить хочеться! Ось це його любов. Ви помиляєтесь, він не любить свій народ, він любить своє близьке оточення.

Чи настане такий день, коли українці пробачать росіян і почнуть подорожувати в обидва боки, одружуватимуться, дружитимуть.

Історія давно відповіла на це питання. Не знаю, як буде у нас, але після кожної страшної війни одна країна визнавала, що вона агресор і що її злочини неможливо пробачити. В Німеччині люди досі вибачаються. Вони не шукають компромісів. Є засуджені вбивці. Репарації виплачені. І тоді люди доходять до порозуміння. Росія буде вибачатись. Бо вони винні. Винні і ті, хто воювали, і ті, хто мовчали.

Дональд Трамп

Чому Трамп переконливо переміг на виборах?

Він був сильніший, він був значно сильніший за Камалу Харріс. Спочатку — за Байдена, потім — за Камалу. Він показав, що може. Може інтелектуально і фізично. До його віку нема питань, його мізки працюють. І, звичайно, він дав відповіді на багато внутрішніх питань.

Вибори в Україні

Коли в Україні будуть вибори? Вони весь час переносяться.

Я вірю, що вибори відбудуться одразу після закінчення військового стану. Або депутатам треба збиратись і міняти законодавство. Це буде непросто зробити, бо суспільство проти. Чому проти? Зрозуміло, чому. Тому що нам треба вибори, результатам яких ми зможемо довіряти. 8,5 мільйони виїхали за кордон. Для цих людей треба створити інфраструктуру. Мільйони на окупованих територіях. І як взагалі голосувати без мільйона військовослужбовців? Це неможливо. Треба думати, як міняти систему, якщо вибори пройдуть під час війни, міняти законодавство. Думати про онлайн голосування. Думаю, в наших силах закінчити війну в 2025 році.

Ви підете на другий строк?

Я не знаю. Це дуже складне питання. Залежить від того, чим закінчиться війна. Від того, чого хотітимуть люди. У мене не було часу поговорити про це з родиною. Думати про те, що буде після війни, зараз справді важко.

Уявімо, ви йдете на вибори проти Залужного, Порошенка й Арестовича. Думаєте, ви переможете на дебатах?

У мене є завдання перемогти на дебатах, які стосуються умов закінчення війни. Це найважливіші дебати. А все інше зараз не актуально.

Корупція

Що ви відповісте тим, хто каже, що в Україні є корупція?

Те, що в Україні називають корупцією, в інших країнах називають лобізмом. Візьмемо, наприклад, американські гроші. За весь час повномасштабної війни близько $177 мільярдів. Ми не отримали й половини цих грошей. Наведу один приклад. В України є флот хороших вантажних літаків. Коли Америка почала передавати нам зброю, я попросив американську владу надати можливість перевозити її українськими літаками, тоді б ми не платили американським компаніям. Мені не дали такої можливості. Зброю перевозили американські літаки. Ми могли отримати більше зброї — але довелося платити за американські літаки. Це корупція чи ні? Говорячи про корупцію потрібно запитати — хто до неї причетний? Якщо були $177 мільярдів, а ми отримали половину, то де інша половина? Знайдіть другу половину і ви знайдете корупцію.

Путін, барбекю і Римський статут

На третю нашу розмову ви приїдете до мене в гості в Техас… Ви, я і мій друг Джо Роган разом підемо на техаське барбекю.

Хто платить?

Гарне запитання. Путін.

Він мусить за все заплатити.

Так, ми його теж запросимо.

Ні-ні-ні… Але якщо ваш уряд до того часу прийме Римський статут...