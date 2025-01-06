«Хороших новин не буде ще довго». Ветеран Юрій Гудименко про зірвані вибори в антикорупційну раду при Міноборони, шизофренію з мобілізацією і проблему трьох тіл (тобто прогнози щодо миру)

Двадцять шостого грудня мали відбутись вибори в Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони. Голосування не відбулося — Міноборони закрило його в обід через порушення і технічні проблеми. Ветеран і громадський діяч Юрій Гудименко, який балотувався в антикорупційну раду, звинуватив у зриві міністерство і його очільника Рустема Умєрова. Того ж дня Гудименко виклав скрин з останніми доступними результатами голосування — він набрав найбільшу кількість голосів. З усіх 15 членів ради 14 — це Гудименко і люди, за яких він агітував. Виняток — Богдана Ярова, членкиня попередньої антикорупційної ради і радниця заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова. Вона посіла друге місце. Вибори перенесли на 7 січня. Напередодні ми поспілкувалися з Гудименком про те, чим займатиметься нова громадська рада, про корупційні ризики її членів, головну проблему мобілізації і фронт, де важкі часи лише починаються.