Що подивитися у вихідні. Другий сезон «Гри в кальмара», святковий епізод «Доктора Хто» і документалка про одержимого фаната, який грабував банки, щоб дивитись улюблені матчі

Cеріал «Гра в кальмара» — другий сезон

Про що серіал. 50-річний Сон Кі Хун втратив усе. Його звільнили з роботи на автомобільному заводі, його бізнес двічі прогорів, а дружина розлучилась з ним і поїхала до США, забравши доньку. Він живе зі старенькою мамою, яка сильно хворіє. Одного дня невідомий пропонує Сон Кі Хуну взяти участь у грі з призом 45,6 мільярда вон, і він погоджується. Із 456 гравців у ній буде лише один переможець — той, хто виживе. Перший сезон «Гри в кальмара» став найпопулярнішим серіалом в історії Netflix. У другому сезоні переможець повернеться до гри, щоб знищити її.

Squid Game / Netflix / шоуранер — Хван Дон Хьок / у головних ролях — Лі Чон Че, Пак Хе Су, Грег Чунь / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 63% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що в новому сезоні є кілька цікавих нововведень, але шоуранери занадто зациклились на успішних кліше з першого сезону і не пропонують нового погляду на сюжет і персонажів. Оглядачка Time пише, що «Гра в кальмара» — досі один з найбільш естетичних, самобутніх і захопливих серіалів, але другий сезон вийшов хаотичним і незавершеним через різкий фінал.

«Радість для світу» — святковий епізод «Доктора Хто»

Про що епізод. Доктор — інопланетянин з планети Галліфей, який подорожує в часі й просторі та рятує всіх від злих створінь. Під час зимових свят світ знову в небезпеці — цього разу треба запобігти кінцю планети Земля у 4202 році. А ще Доктор познайомиться з новою супутницею Джой, яку він зустріне в розкішному готелі в центрі Лондону. Його мешканці теж можуть подорожувати в певні моменти історії людства.

Joy to the World / Disney+ / режисер — Алекс Піллай / у головних ролях — Шуті Ґатва, Міллі Гібсон, Нікола Кохлан / тривалість — 56 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 49% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що епізод вийшов теплим, зворушливим і по-справжньому святковим. А ще він порушує тему самотності, тому підійде тим, хто не відчуває класичного святкового настрою. Newsweek пише, що сюжет простий, чарівний і наповнений жартами — саме те, що треба у свята.

Драма «Маестро на острові» — фінальний третій сезон

Про що серіал. Фаніс — грецький політик, який балотується на посаду мера в місті, що розташоване на групі маленьких островів Паксос. Щоб підняти свій рейтинг, він хоче влаштувати помпезний музичний фестиваль. Для цього запрошує Орестіса — вчителя музики зі столиці. Для перемоги на виборах Фанісу треба ідеальна сім’я з традиційними цінностями, які він пропагує. Але його син Антоніс — гей, а донька Клелія закохується в Орестіса, який набагато старший за неї. І Фаніс має це приховати за будь-яку ціну.

Maestro in blue / Netflix / шоуранер — Христофорос Папакаліатіс / у головних ролях — Христофорос Папакаліатіс, Харіс Алексіу, Марія Кавоянні / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Оглядач DMT хвалить хімію між Орестісом і Клелією. А сам шоуранер обіцяє, що персонажі та їхні дії добре прописані й в цьому сезоні.

Документалка «ChiefsAholic: Вовк в одязі Чіфс»

Про що фільм. Хавʼєр Бабудар — одержимий фанат американського футболу, який вболіває за команду «Канзас-Сіті Чіфс». На матчі він приходив у костюмі вовка і затято підтримував кумирів у соцмережах, тому запамʼятався не тільки іншим фанам, але й членам команди. Він також подорожував слідом за командою, щоб відвідувати всі її матчі в різних містах і навіть штатах. А гроші на це заробляв, грабуючи банки. За численні озброєні пограбування його засудили до 17 з половиною років. Автор документалки поговорив з ФБР, поліцейськими, гравцями «Канзас-Сіті Чіфс», їхніми фанами та самим Хавʼєром — і розповідає історію злочинця з двома особистостями, якого розшукували одночасно в кількох штатах.

ChiefsAholic: A Wolf in Chiefs Clothing / Amazon Prime / режисер — Ділан Сайрс / головні герої документалки — Том Гроссі, Хав’єр Бабудар, Майкл Лойд / тривалість — 2 години 1 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Оглядач Decider пише, що документалка вийшла напруженою і захопливою. Оглядачу The Wall Street Journal сподобалось, наскільки справжня особистість Хавʼєра відрізняється від того, як його описують фанати. Він пише, що автор документалки якісно показав, що особистості в інтернеті часто не відповідають дійсності.

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