Головний сержант бригади «Магура» Валерій Маркус мовчав півтора року, щоб розповісти свою історію. Наскільки уважно ви її дивились? Майже іронічний тест «Бабеля»

Наприкінці 2024 року стався один із найочікуваніших камбеків: у публічний простір повернувся військовий Валерій Маркус. Він мовчав півтора року після конфлікту з командуванням 47 бригади, чим провокував багато чуток, зокрема і про свою загибель. Зараз Валерій публікує багатосерійну розповідь про те, чому через внутрішні конфлікти йому не вдалося перетворити 47 механізовану бригаду «Магура» на показову бригаду Збройних сил України. Він уже випустив вісім серій і обіцяє ще одну, останню. Цей (майже) іронічний тест — для тих, хто її очікує.