Сім найцікавіших англомовних лонгрідів: репортаж про старіння, історія крадіїв піску, розповідь про народження дітей з генетичного матеріалу загиблих солдатів — і не тільки. Підсумки 2024

47-річний американець потрапив у ДТП, і лікарі казали, що він ніколи не бігатиме. Він відновився і вже пробіг десятки ультрамарафонів Еллісон і Тодд Барселона на ультрамарафоні у Флориді, 2019 рік. Facebook Медіа під назвою The Atavist має нечувану за теперішніми мірками розкіш: воно публікує лише один текст на місяць. У липні воно випустило матеріал «Додаткова миля» ― про ультрамарафон в американському штаті Теннессі: 505 кілометрів дорогами й пересіченою місцевістю, які треба подолати за 10 днів. Точніше, це стаття про пару на прізвище Барселона — обом за 50. Тодд і Еллісон познайомилися ще у школі. В автокатастрофі чоловік отримав травму мозку, після якої лікарі сказали, що він більше ніколи не бігатиме. Тодд, який і до аварії захоплювався бігом, навпаки вирішив пробігти значно більше, ніж доти. Еллісон підтримала його в цьому. Значну частину шляху вони бігли разом. «Барселона, як і більшість інших учасників перегонів, почали пішки, оскільки швидкість не ключовий фактор для успішного фінішу в ультрамарафоні Vol State. Із такою значною відстанню більшість учасників перегонів мало отримають від того, що чимдуж мчать уперед, виснажуючи себе. Ключ до перемоги у Vol State — це здатність годину за годиною, день за днем ставити одну ногу попереду іншої. «Багато хто зазнає невдачі, — пояснює сайт перегонів. — Але для тих, хто знайшов у собі сталеву волю і наполегливість, щоб подолати неможливі перешкоди…, [це] може бути трансцендентним досвідом». Усе ж учасникам доведеться контролювати свій темп, оскільки перегони треба завершити за десять днів. О 07:30 та о 19:30 щодня бігуни мають оновити дані через свої телефони, щоб повідомити про пройдений кілометраж. Електронна таблиця відстежує їхній прогрес, і серед імен у документі завжди виділяється одне — Опра [на честь телезірки Опри Вінфрі]. Так називається мінімальний темп — 15,7 милі (25,2 км) кожні 12 годин, якого мають дотримуватись бігуни, щоб залишитися у змаганнях. Щоранку і щовечора «Опра» рухається в таблиці догори, і будь-який учасник, чиє імʼя нижче за неї, ризикує бути дискваліфікованим, якщо не прискориться. [...] Одного разу засновник пояснив свій вибір назвати мінімальний темп «Опра»: «Вона — це справжнє життя. Світ знаменитостей, політики та розкоші». Іншими словами, вона представляє світ, який бігуни залишили позаду, ставши на маршрут Vol State». Том Скокка був успішним журналістом, доки з невідомих причин його організм не став занадто слабким. Він написав репортаж про те, як шукає причину хвороби Том Скокка після написання статті. The New York / Фото: Hugo Yu У фразі «здоровʼя підвело» часом ховається безліч нюансів, переживань і днів поступового погіршення стану. Однак про це воліють не згадувати: приємного в цьому мало, ділитися власною слабкістю багатьом соромно. Але через цей складний процес слабшання організму проходять всі, хто доживає до певного віку. Том Скокка, талановитий письменник і редактор, пройшов цей процес, ледь розмінявши шостий десяток. У журналі The New York він описує його в деталях. Без скарг, без бажання викликати жалість ― це просто хроніка того, як колись сильні руки не можуть підняти важкого, як уже не вдається тримати поставу ― і як з усім цим продовжувати жити. «Каса аптеки була, як це завжди в аптеках, аж наприкінці зали. Неймовірна відстань. Жахаюча, особливо на моїх нестабільних ногах. Я простягнув руку, щоб дорогою триматись за полиці — і поволі дійшов до черги. Назвав своє ім’я фармацевту настільки чітко, наскільки на це був спроможний мій рипучий голос, отримав пігулки й повернувся довгою дорогою до дверей. Уже була зовсім ніч. Вийшовши з аптеки, я побачив порожнє таксі, що готувалось повернути за ріг. Пам’ять та інстинкт підказували, що це воно: два-три довгі швидкі кроки до узбіччя й різко піднята рука привернули б увагу водія. Тіло вважало інакше. Я наважився зробити крок, навіть не до середини тротуару, і таксі поїхало далі в напрямку моєї напівпіднятої руки». Десятки років кордон між Колумбією і Панамою вважався непрохідним. Тепер ці болотисті джунглі проходять сотні тисяч мігрантів ― ось як

Нелегали перетинають Дарʼєнський розрив. Getty Images / «Бабель»

Багато років Дарʼєнський розрив ― густо заліснений болотистий простір між Колумбією і Панамою ― вважався непридатним ані для проживання, ані для перетину. Там немає автомобільних доріг і населених пунктів ― але люди, як свідчить міграційна статистика, трапляються часто. Щороку розрив намагаються подолати сотні тисяч людей, які йдуть на північ у пошуках кращої долі у Сполучених Штатах. Видання The Atlantic присвятило цьому переходу величезний репортаж «Сімдесят миль у пеклі». «Першого дня стежка була всіяна валунами та шипастою виноградною лозою. Доводилось перетинати річку стільки разів, що я швидко припинив виливати воду зі своїх гумових чобіт, бо минало кілька хвилин і вони знов наповнювались. Черевики для тенісу, в які були взуті члени сімʼї Бергкана, вже порвались і розлізлись. Пагорби були слизькі від багнюки й настільки круті, що часто ми не так йшли, як дряпались навколішки, тримаючись за переплетене коріння. Ми пройшли повз ятки з пляшками води та енергетика, за $5 давали дві. Носильники, відомі як мокільєрос, кружляли навколо, пропонуючи свої послуги. «Несемо рюкзаки, несемо дітей!» — скандували вони. День їхніх послуг обходиться майже у $100, іще можна сторгуватись за речі з рюкзаків подорожніх. Дружина Бергкана спробувала обміняти пару старих навушників на нові черевики, але не вийшло. Кілька разів вони з Бергканом втрачали терпець і кричали мокільєрос: «Та немає в нас грошей!» Стабільний інтернет-звʼязок існує завдяки парі десятків кораблів, що регулярно лагодять розриви підводних кабелів. Ось красивий репортаж про їхню роботу Мапа підводних інтернет-кабелів зі статті. The Verge / Скріншот Те, що ви зараз читаєте цей текст, отримуєте повідомлення в месенджерах і скидаєте гроші на збори ― заслуга кількох десятків кораблів, пришвартованих у різних частинах Світового океану. Ледь не щодня якийсь із них отримує сигнал про аварію і вирушає до потрібної ділянки ― щоб спустити водолазів на дно лагодити кабель. Більшість сучасного обміну інформацією відбувається завдяки цим підводним кабелям завтовшки із садовий шланг. Землетрус чи необережні дії риболовних кораблів ― і наступне відео в TikTok може не довантажитись. Видання про технології The Verge зробило великий матеріал про рятувальну службу сучасного інтернету, чия робота може бути одноманітною ― але повною деталей і точно незамінною. Бонус до великої історії ― її ретельна, зроблена з любовʼю до деталей верстка. «Якби, гіпотетично, усі ці кабелі одночасно обірвалися, сучасна цивілізація перестала б функціонувати. Фінансова система негайно б завмерла. Торгівля валютою припинилася б, а фондові біржі закрилися би. Банки й уряди не зможуть переказувати кошти між країнами, тому що системи на кшталт Swift покладаються на підводні кабелі для здійснення транзакцій на суму понад $10 трильйонів щодня. Люди виявили б, що їхні кредитні картки більше не працюють, а банкомати не видають готівку. Як сказав директор штату Федеральної резервної системи США Стів Малфрус на конференції з безпеки кабелів у 2009 році: «Коли комунікаційні мережі виходять з ладу, сектор фінансових послуг не гальмується. Він зупиняється одразу». [...] Супутники не змогли б компенсувати навіть пів відсотка цього трафіку. Розглядаючи перспективу масового перерізання інтернет-кабелів, що йдуть до Великої Британії, тодішній член парламенту Ріші Сунак резюмував: «За винятком ядерної чи біологічної війни, важко уявити загрозу, яку можна було б більш виправдано назвати екзистенціальною». У тюрмі «Седная» Башар Асад та його батько вбивали й катували десятки тисяч сирійців. Втеча ката відкрила тюрму, але не її таємниці ― репортаж «Седная» після втечі Башара Асада. Двір заполонили цивільні, які шукають зниклих рідних. Getty Images / «Бабель» Десятки років «Седная» було одним із найстрашніших слів у Сирії. Тепер це один із головних магнітів для населення країни, яке прагне знайти деталі злочинів режиму Асадів і, якщо пощастить, дізнатися щось про своїх близьких. Як висловився Станіслав Асєєв, український журналіст і колишній вʼязень тюрми «Ізоляція» в окупованому Донецьку, «Седная» є збільшеною в десятки разів «Ізоляцією». Американське видання The New Lines, яке давно спеціалізується на історіях із Близького Сходу, побувало в «Седнаї» за кілька днів після падіння режиму Башара Асада. Репортаж видання чудово передає атмосферу країни після повалення ката ― хоч і дає зрозуміти, що чимало секретів цієї тюрми досі не розкрито. «У «Седнаї» багато хто висловлює побоювання, що ті, кого досі тримають у таємній частині закладу, залишені своїми мучителями повільно вмирати. Що вони так і не дізнались про епохальні зміни, через які залишились самі. Також ходять чутки про інші таємні вʼязниці режиму, розташовані в невідомих досі місцях. Одна сирійка з міста Свейда розповіла нам: «Коли я навчалася в Дамаському університеті, студенти чули дивні звуки в лабораторії в підвалі. Вони казали, що це все джини. Після падіння режиму Асада зʼясувалося, що під підвалом була вʼязниця. І то були звуки катувань затриманих». Цю новину їй передали у Facebook. Нам не вдалося перевірити цю інформацію, але це одна з численних подібних чуток, які зараз можна почути у Сирії». Пісок став важливим товаром для контрабанди на десятки мільярдів доларів щороку. Ось матеріал наукового видання про види цінного піску і як його крадуть

Піщаний карʼєр у Мавританії. Getty Images / «Бабель»