«Ти набухався, я тебе не покарав, тепер ти — моя власність». Мінометник Дмитро Мрачник про «аватарів», Валерія Маркуса і міжнародне право як цивільну релігію

До повномасштабного вторгнення Дмитро Мрачник був політичним активістом, засновником сатиричного видання про політику і культуру «Нігіліст». Він робив татуювання у власній київській студії Black Swallow Tattoo та шив взуття. А ще в різний час працював редактором новин і журналістом у «Бабелі» та на «Громадському». З 24 лютого 2022 року єдиною його роботою стала війна — він пішов у Тероборону мінометником. За майже три роки Дмитро побував у багатьох гарячих точках фронту — брав участь у звільненні Харківщини, воював під Бахмутом. Уперше він дав інтервʼю «Бабелю» в листопаді 2022 року. Через два роки ми запитали, як змінились його побратими, чи можна бити людей за пияцтво на службі та про міни, які не вибухають.