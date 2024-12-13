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109 років тому народився Френк Сінатра — культовий співак, актор, скандаліст і виконавець різдвяних пісень, час яких настав. Тест «Бабеля» про одного із символів «золотої ери» Голлівуду

Автор:
Софія Коротуненко
Редактори:
Гліб Гусєв, Катерина Коберник
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109 років тому народився Френк Сінатра — культовий співак, актор, скандаліст і виконавець різдвяних пісень, час яких настав. Тест «Бабеля» про одного із символів «золотої ери» Голлівуду

«Бабель»

Дванадцятого грудня 1915 року народився американський співак і актор Френк Сінатра. Він був такий популярний, що постійно збирав натовпи фанаток, яких прозвали bobby soxers. Сінатра часто потрапляв у скандали через зв’язки з мафією та численні романи із зірками Голлівуду. Перевірте, як добре ви знаєте легенду джазу й свінгу — у традиційному тесті «Бабеля». Бонус: ми зібрали атмосферний плейліст з його святковими (і не тільки) хітами.

«В принципі, я за все, що допомагає пережити ніч — чи то молитва, чи то транквілізатори, чи то пляшка «Джек Деніелс», — казав Сінатра в інтервʼю журналу Playboy. А «Бабелю» допомагає пережити ніч ваша підтримка: https://babel.ua/donate.