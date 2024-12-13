«В принципі, я за все, що допомагає пережити ніч — чи то молитва, чи то транквілізатори, чи то пляшка «Джек Деніелс», — казав Сінатра в інтервʼю журналу Playboy. А «Бабелю» допомагає пережити ніч ваша підтримка: https://babel.ua/donate.
109 років тому народився Френк Сінатра — культовий співак, актор, скандаліст і виконавець різдвяних пісень, час яких настав. Тест «Бабеля» про одного із символів «золотої ери» Голлівуду
- Автор:
- Софія Коротуненко
- Редактори:
- Гліб Гусєв, Катерина Коберник
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