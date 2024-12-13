109 років тому народився Френк Сінатра — культовий співак, актор, скандаліст і виконавець різдвяних пісень, час яких настав. Тест «Бабеля» про одного із символів «золотої ери» Голлівуду

Дванадцятого грудня 1915 року народився американський співак і актор Френк Сінатра. Він був такий популярний, що постійно збирав натовпи фанаток, яких прозвали bobby soxers. Сінатра часто потрапляв у скандали через зв’язки з мафією та численні романи із зірками Голлівуду. Перевірте, як добре ви знаєте легенду джазу й свінгу — у традиційному тесті «Бабеля». Бонус: ми зібрали атмосферний плейліст з його святковими (і не тільки) хітами.