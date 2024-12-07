Що подивитися у вихідні. Нові «Зоряні війни», шпигунський серіал з Кірою Найтлі, мультсеріал у всесвіті DC «Монстри Коммандос» і документалка про Вінстона Черчилля

Фантастичний серіал «Зоряні війни: Кістяк команди»

Про що серіал. Четверо друзів Вім, Ніл, Ферн та КейБі знаходять у лісі старий космічний корабель. Діти випадково його активують і летять у космос. Вони приземляються на невідомій планеті, де їх починають переслідувати космічні пірати. Друзів рятує джедай Джод На Навуд, що допомагає їм повернутися додому. Для цього потрібно перетнути галактику і перемогти чимало злочинців.

Skeleton Crew / Disney+ / шоуранери — Крістофер Форд, Джон Воттс / у головних ролях — Джуд Лоу, Раві Кабот-Коньєрс, Раян Кіра Армстронг / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 83% від глядачів / Рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал допомагає втекти від реальності «у щасливе місце», бо він не такий серйозний, як інші фільми у всесвіті «Зоряних війн». Variety також пише, що шоу легке і підійде не тільки дорослим, а й дітям.

«Чорні голуби»

Про що серіал. Гелен Вебб — досвідчена шпигунка, що понад десять років працює під прикриттям на таємну організацію «Чорні голуби». Вона проникла в найвищі владні кола Великої Британії, одружившись із чоловіком, який невдовзі стане міністром оборони. Одного дня її коханця Джейсона вбивають. Під час пошуку його вбивці Гелен дізнається про масштабну змову і загрозу геополітичної кризи. Тепер вона має не тільки помститися за Джейсона, а й викрити злочинців. І допоможе їй у цьому її давній друг і шпигун Сем Янг.

Black Doves / Netflix / шоуранер — Джо Бартон / у головних ролях — Кіра Найтлі, Бен Вішоу, Сара Ланкашир / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 65% від глядачів / Рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Оглядачка The Guardian називає «Чорних голубів» найзірковішим шпигунським серіалом року. Вона каже, що трилер насичений подіями, несподіваними поворотами сюжету і персонажами з гарним почуттям гумору. Variety пише, що серіал вийшов захопливим і цікавим, хоча головна таємниця здається занадто заплутаною.

Фантастичний серіал «Я і завтра»

Про що серіал. Кожен епізод — не пов’язані між собою сценарії майбутнього. Усі події відбуваються в Таїланді, де новітні технології суттєво змінили світ. Наприклад, у четвертому епізоді дощ йде без упину понад два роки. Через це з’явилось багато нових хвороб. Лікарі розробили вакцину, але дозволити її собі можуть лише заможні. У неї є побічний ефект — на обличчі виростають щупальці, що мають захищати організм від бактерій у воді. Щоб придбати вакцину і врятувати рідних, дівчині з нетрів доведеться змагатися на співочому конкурсі.

Tomorrow and I / Netflix / шоуранери — Павін Пуріджітпанья, Пет Патаранутапорн, Джірават Ваттанакьятпанья / у головних ролях — Пакорн Чатборірак, Варанторн Паоніл, Трічада Хонсьок / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / Рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Decider пише, що серіал схожий на «Чорне дзеркало», проте тайці, на відміну від британців, дають глядачам «крихту віри» в майбутнє. Оглядачу Collider сподобалося, що всі сюжетні повороти цікаві й логічні. Він каже, що серіал вийшов оригінальний — він порушує теми, про які не розповідали в «Чорному дзеркалі».

Супергеройський мультсеріал «Монстри Коммандос»

Про що серіал. Події відбуваються у всесвіті коміксів DC. Відьма і лиходійка Цирцея планує захопити Поколістан — вигадану країну в Східній Європі. Щоб їй протистояти, урядовиця Аманда Воллер збирає команду з увʼязнених у тюрмі монстрів. Це солдат Рік Флег-старший, Наречена Франкенштейна, мутант — амфібія Ніна Мазурська, Доктор Фосфор, що палає і випускає отруйні гази, та бойовий Г. І. Робот. Попри постійні суперечки, команда має врятувати принцесу Поколістану, а згодом і всю країну.

Creature Commandos / HBO Max / шоуранери — Джеймс Ганн, Дін Лорі / озвучують головні ролі — Індіра Варма, Френк Грілло, Алан Тьюдік / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 79% від глядачів / Рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що персонажі добре прописані й шоуранери якісно збалансували комедію і драму в їхніх історіях. Але головний злодій слабкий, і його дії легко передбачити. Оглядачка Variety каже, що серіал — гарна спроба відродити всесвіт DC і з ним глядач приємно проведе час.

Документальний серіал «Черчилль на війні»

Про що серіал. Шоуранери досліджують біографію Вінстона Черчилля і його вплив на хід Другої світової війни. Вони поєднали архівні кадри зі сценами, які зіграли актори, та залучили штучний інтелект, щоб озвучити твори Черчилля його голосом. Один із запрошених експертів — колишній британський прем’єр Борис Джонсон, який написав біографію Черчилля. «Бабель» написав чимало текстів про Вінстона Черчилля і зібрав цікаві факти про нього в тесті.

Churchill at War / Netflix / шоуранер — Малкольм Венвілл / у головних ролях — Крістіан МакКей, Ланґлі Кірквуд, Мартін Мунро / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / Рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Telegraph пише, що серіал — «поверхневий посібник про Черчилля», але архівні кадри, сцени (відіграні акторами) і голос Черчилля (відтворений ШІ) робить його вартим уваги. Оглядач Decider пише, що шоуранери цікаво розповідають факти про Черчилля і деякі глядачі навіть зможуть дізнатися щось нове про нього.

Ми не Netflix і не Amazon, але теж робимо якісний продукт, і саме зараз нам потрібна ваша підтримка: https://babel.ua/donate