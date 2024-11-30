Що подивитися у вихідні. Шпигунський серіал з Майклом Фассбендером, підліткова комедія «Серденька», святкові «Гріфіни» та ромком з Ліндсі Логан

Шпигунський серіал «Агентство»

Про що серіал. Агент ЦРУ з позивним «Марсіанин» шість років працює під прикриттям в Ефіопії. Раптом його негайно відкликають у Лондон, тому він їде, не попрощавшись із своєю дівчиною Самі. У лондонській штаб-квартирі Марсіанин отримує нове завдання — знайти агента: його або викрали, або він втік сам. Йому доведеться не тільки розслідувати справу, але й зануритись в інтриги штаб-квартири та зберегти стосунки із Самі, яка приїжджає до Лондону.

The Agency / Paramount+ / шоуранери — Джордж Клуні, Симона Гудрідж / у головних ролях — Майкл Фассбендер, Кетрін Вотерстон, Джеффрі Райт / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 40% від критиків, від глядачів — ще немає / Рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter каже, що акторська гра сповнена «ерудованого професіоналізму», а серіал — приголомшливий і тримає глядача в напрузі. Оглядач Collider каже, що сюжетні лінії інтригують, але події розвиваються повільно.

Різдвяний ромком «Наша маленька таємниця»

Про що фільм. Ейвері вперше святкуватиме Різдво зі своїм новим хлопцем Кемероном. Коли вони приїжджають до його батьків, Ейвері дізнається, що сестра Кемерона зустрічається з її колишнім — Логаном. Вони знають одне одного з дитинства і закохались у юному віці. Згодом вони розійшлись, бо Ейвері отримала роботу в Лондоні та поїхала з рідного міста. За десять років по тому Ейвері та Логану доведеться вдавати, що вони незнайомі. І, звісно, завдяки цій співпраці до них повернуться давно забуті почуття.

Our Little Secret / Netflix / режисер — Стівен Герек / у головних ролях — Ліндсі Логан, Єн Гардінг, Крістін Ченовет / тривалість — 1 година 41 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 47% від критиків, 74% від глядачів / Рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. Decider пише, що сюжет цікавий, але режисери не використали можливість допрацювати фільм і зробити його не «непоганим», а «чудовим». The Guardian пише, що фільм доволі приємний завдяки жвавому темпу й акторському складу, хоча загалом він «прохідний».

Святковий епізод «Гріфінів»

Про що випуск. У святковому епізоді Пітер під час обміну подарунками на офісній вечірці випадково віддає улюблену різдвяну брошку Лоїс. Коли він усвідомлює свою помилку, то придумує хитрий план, щоб повернути таку важливу для дружини річ. Водночас малюк Стьюї дізнається, що потрапив до списку неслухняних дітей і тому не отримає подарунка від Санти. Він вирішує кардинально змінити поведінку, щоб врятувати своє Різдво.

Gift of the White Guy / Hulu / режисери — Джеррі Лангфорд, Джеймс Пурдум, Домінік Б'янкі / озвучують головні ролі — Сет Грін, Алекс Борштейн, Сет Макфарлейн / тривалість — 22 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / Рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. The Wall Street Journal назвав випуск каламбуром, який змусить глядача голосно сміятися. Оглядач ScreenRant каже, що епізод смішний та анімація добротна, але він нічим особливим не вирізняється з-поміж інших серій «Гріфінів».

Романтична комедія «Серденька»

Про що фільм. Бен і Джеймі — найкращі друзі із середньої школи, які разом вступають до коледжу в іншому штаті. Обоє досі у стосунках (на відстані) зі своїм шкільним коханням, що їх сильно обтяжує. Під час запальної вечірки на День подяки друзі вирішують розлучитись із своїми половинками, щоб на повну насолодитись студентським життям. Разом Бен і Джеймі потраплять у чимало пригод і дізнаються, чи є між ними щось більше за дружбу.

Sweethearts / HBO Max / режисерка — Джордан Вайс / у головних ролях — Кірнан Шипка, Ніко Хіраґа, Калеб Гірон / тривалість — 1 година 38 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 58% від критиків, від глядачів ще немає / Рейтинг IMDb — 5,6.

Що кажуть критики. Decider пише, що фільм напрочуд легко дивитися, а персонажі сподобаються глядачам. The Guardian пише, що «Серденька» — чарівна підліткова комедія з приємною акторською грою.

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