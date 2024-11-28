Боїтеся, що світ загине в ядерному апокаліпсисі? Ось похвилинний сценарій того, як він може статись, зроблений на основі інтерв’ю із 47 експертами, — щоб стало ще страшніше

Перші 24 хвилини

Ядерна війна починається зі спалаху на екрані радара: Північна Корея вирішує вдарити по Сполучених Штатах Америки: 30 березня о 04:03 за місцевим часом міжконтинентальну балістичну ракету «Хвасон-17» запускають з 22-колісного тягача. До своєї цілі, що за 36 тисяч кілометрів від місця пуску, ракета летить у космосі.

Кілька десятих секунди, і гарячі ракетні вихлопи, що вириваються з хвостової частини ракети, фіксує датчик розміром з автомобіль із супутникової системи Міністерства оборони США SBIRS.

Протягом 1—3 секунд після запуску сигнал із супутника надходить до Відділу аерокосмічних даних Національного розвідувального управління в Колорадо. Звідти сигнал про балістичну загрозу надходить до Вашингтону та кількох військових центрів у Колорадо і Небрасці. Там розташовані Командування Повітряно-космічних сил США і Стратегічне командування США.

У Вашингтоні 15:03. Вже за шість секунд після запуску ракети компʼютерні алгоритми в Національному військовому командному центрі в Пентагоні прогнозують її траєкторію. У цей час заступник директора розвідки Південного командування ЗС США пробує звʼязатися з представником Північної Кореї, але марно.

За 15 секунд після запуску вже зрозуміло, що ракета летить на континентальну частину США, але потрібне остаточне підтвердження — воно обовʼязкове. Першою ракету засіче станція на Алясці. Радарам на Алясці знадобиться ще приблизно вісім хвилин, аби побачити ракету, що летить. На авіабазі у штаті Колорадо за тривогою пілоти біжать до своїх літаків.

Через 30 секунд після запуску в бункері Командування Повітряно-космічних сил США, що схований в горі Шаєнн у штаті Колорадо, за даними супутників SBIRS розуміють, що міжконтинентальна балістична ракета прямує до цілі десь на східному узбережжі Сполучених Штатів.

За 60 секунд після запуску. Стратегічне командування США в Небрасці. Його командувач ― людина, яка спільно з президентом приймає рішення про ядерну відповідь, — поспішає до підземного бункера, де на великих моніторах бачить три електронні годинники, що відображають три різні часові послідовності. RED IMPACT ― час, що залишився до влучання ворожої ракети. BLUE IMPACT ― час, що залишився на те, аби вдарити у відповідь. SAFE ESCAPE ― час, що залишився у командувача, щоб вийти з бункера і втекти.

Через 2 хвилини після запуску міністр оборони США прибуває у Національний військовий командний центр, що розташований в бункері під Пентагоном. На супутниковому звʼязку з ним командувач Стратегічного командування і командувач Повітряно-космічної оборони Північної Америки. Вже є остаточне підтвердження, що ракета летить на східне узбережжя США. Міністр оборони має повідомити про це президенту. Розмова займає щонайменше хвилину. У цей час ракета досі у фазі розгону. Президент має мало часу на роздуми. Як майже всі президенти США з часів Джона Ф. Кеннеді, він недостатньо досвідчений в тому, як вести ядерну війну. Коли президента поінформують про те, що відбувається, він матиме лише шість хвилин, щоб обміркувати й вирішити, чи завдавати удару у відповідь і з якої зброї, якщо завдавати. Президента ведуть у Ситуаційну кімнату.

Ситуаційна кімната в Білому домі. Її створили у травні 1961 року після провалу вторгнення в кубинській затоці Свиней. Однією з причин невдачі американської операції стала відсутність необхідної та оперативної інформації в режимі реального часу. Це змусило Кеннеді обладнати в Білому домі центр комунікації. Wikimedia / «Бабель»

За 4 хвилини 30 секунд після запуску. Спливають останні секунди, коли ракету можна збити. На наступній фазі ракета випускатиме боєголовку, яка продовжить підйом, а також хмару уламків, що мають заплутати ракети протиповітряної оборони.

Через 7 хвилин після запуску. Американська ракета-перехоплювач стартує з бази Командування космічної протиракетної оборони армії США на Алясці. Північнокорейська ракета має до 5 приманок, тож у перехоплювача не так багато шансів влучити саме в боєголовку, а не в приманку. Північнокорейська боєголовка рухатиметься зі швидкістю 23 000 км/год, а ракета-перехоплювач летітиме зі швидкістю близько 32 000 км/год. «Це як стріляти кулею по кулі». Вірогідність того, що північнокорейська ядерна ракета буде збита, становить лише 55%.

За 9 хвилин і 30 секунд після запуску Північною Кореєю ядерної балістики ракета-перехоплювач закінчує розгін, опиняється в космосі за сотні миль над рівнем моря і починає шукати ядерну боєголовку за допомогою датчиків і бортового компʼютера. Вона робить спробу вразити ракету, але система дає збій. За нею летять ще кілька ракет-перехоплювачів: їх запустили одразу після запуску першої. Усі чотири ракети-перехоплювачі не влучають.

Минуло 10 хвилин. Президента вже відвели у Президентський оперативний центр з надзвичайних ситуацій, який вже можна назвати бункером.

Команда адміністрації Джорджа Буша в Президентському операційному центрі з надзвичайних ситуацій 11 вересня 2001 року під час атак на вежі-близнюки в Нью-Йорку і Пентагон у Вашингтоні. Flickr

Рішення про запуск ракет з ядерними боєголовками приймає тільки президент. Він ні у кого не питає дозволу: ані у військових радників, ані в Конгресу США. Блакитний годинник повідомляє, скільки в нього залишилось часу на те, щоб вдарити у відповідь, який тип зброї застосувати та по яких цілях. У президента є шість хвилин.

Президента США завжди супроводжує військовий помічник. Він носить із собою сумку з алюмінію та шкіри, яку називають nuclear football — «ядерний футбольний мʼяч». У ній лежать ключові розпорядження та повідомлення, які підготовлені заздалегідь. Зокрема, там лежить «Чорна книга» — список варіантів ядерної відповіді. Документи містять деталі про те, яку саме зброю використати, по яких саме обʼєктах бити та приблизний розрахунок жертв цих ударів. Президент відкриває цю книгу.

Військовий помічник президента виходить з його гелікоптера з «ядерним футбольним м’ячем», у якому містяться необхідні матеріали для завдання ядерного удару. Getty Images / «Бабель»

Через 11 хвилин після запуску ракети в Пентагоні намагаються звʼязатися з Москвою, оскільки Північна Корея не відповідає. Міністр оборони США намагається звʼязатись зі своїм російським колегою.

Президент радиться з командувачем Страткому і міністром оборони. Він обирає план «Чарлі»: американські ракети мають влучити в численні військові цілі по всій Північній Кореї. Одна з них ― це база, що розташована за 64 кілометри від прикордонного китайського міста Даньдун, де живуть 2,2 мільйона людей. Інша військова ціль розташована за 322 кілометри від російського Владивостока — це бази російського Тихоокеанського флоту. Червоний годинник вказує, що до того моменту, як ракета досягне Вашингтону, лишається 21 хвилина. До Кремля додзвонитися досі не вдалося.

Президент має надати код для запуску ракет. Але цієї миті до кімнати забігає контрштурмова група Секретної служби США, завдання якої — вивезти президента з Вашингтону в безпечне місце. Командувач Стратегічного командування намагається змусити президента надати код для запуску ракет, але того виводять з кімнати.

Через 16 хвилин після запуску першої ракети Північна Корея запускає ще одну. Вона виринає з океану за 560 кілометрів від узбережжя Каліфорнії. Єдина ракета, що може нести ядерну боєголовку і здатна вразити ціль на території США швидше за міжконтинентальну балістичну ракету, — це балістична, що запускається з підводного човна. Важко зрозуміти, хто саме запустив цю ракету, адже супутники не мають очей під водою. Але зрозуміло, що це Північна Корея. І якщо одна ракета могла бути помилкою, то другий запуск свідчить про скоординовану атаку, що вимагає відповіді.

США має систему перехоплення балістичних ракет малої дальності ― це система Aegis, що розміщена на крейсерах та есмінцях. Вона ефективніша за ракети-перехоплювачі: вірогідність перехоплення сягає 85%. Але ці кораблі патрулюють в Атлантичному і Тихому океанах, а також у Перській затоці, захищаючи американських партнерів по НАТО та Індо-Тихоокеанському регіону від нападів. Пентагон також керує наземною програмою протиракетної оборони під назвою Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), яка стріляє протибалістичними ракетами з установок, що встановлені на мобільних платформах. Але, як і у випадку із системами протиракетної оборони Aegis, всі американські системи THAAD зараз розгорнуті за кордоном.