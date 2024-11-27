Росія розмістить ядерну зброю в космосі, сонячні магнітні бурі виведуть з ладу електромережі та супутники, а тварини отримають кишенькові гроші. 10 неймовірних сценаріїв на 2025 рік від The Economist

Сонячні магнітні бурі призведуть до глобальних проблем Коли на Сонці відбувається виверження плазми, у космос вилітають мільярди тонн заряджених частинок. Якщо на їхньому шляху опиняється Земля, то в момент зіткнення частинок з її атмосферою на ній виникають магнітні бурі та полярні сяйва. У період сонячного максимуму такі викиди відбуваються по кілька разів на день, а під час мінімуму — раз на тиждень. І саме зараз Сонце перебуває у своєму максимумі та має дуже активний цикл. Цим пояснюється те, що багато людей у різних куточках Землі в 2024 році бачили полярне сяйво там, де його зазвичай немає. Крім полярного сяйва, сонячні бурі створюють проблеми для техніки та живлення, бо впливають на струм у кабелях та трансформаторах. У 1989 році така буря на 9 годин відключила електромережу канадської провінції Квебек, а полярне сяйво бачили навіть у Сімферополі. У 2012 році потужна буря оминула Землю, але якби зачепила, то могла знищити четверту частину всіх високовольтних трансформаторів США. Також корональні викиди маси можуть впливати на супутники та виводити їх із ладу, бо заряджені частинки збільшують атмосферний тиск. Getty Images / «Бабель» Найпотужніша зафіксована сонячна буря сталася в 1859 році. Тоді полярне сяйво бачили навіть біля екватору, а робота більшості електричних телеграфів у Європі та США була порушена. Науковці оцінюють можливість такої ж за потужністю бурі в 2020-х роках як 1 до 10. І наслідки можуть бути значно гірші — тисячі супутників, ймовірно, вийдуть з ладу, а на відновлення електромереж по всьому світу підуть місяці. І це далеко не межа — фізики стверджують, що у VIII та X століттях Земля переживала сонячні бурі в 10 разів потужніші. На Місяці з’явиться 4G Останні роки на поверхню Місяця відправляють усе більше роботизованих апаратів від національних космічних агенцій та приватних компаній. Але не всі місії були успішними — деякі апарати розбивалися або переверталися після посадки. Сучасні місяцеходи стають складнішими: вони можуть переносити пристрої, роботів чи камери, які відокремлюються під час посадки. У таких випадках головний апарат виконує роль ретранслятора і передає сигнали від пристрою на Землю і навпаки. Але в 2025 році американський стартап Intuitive Machines запустить новий посадковий модуль із 4G-станцією, яку створила компанія Nokia. Це дозволить використовувати на Місяці стандартну мобільну технологію для зв’язку між апаратом та пристроєм. Ця місія запланована на січень 2025 року і вона протестує використання 4G на супутнику Землі. Якщо випробування буде успішним, ця технологія дозволить майбутнім астронавтам, які приземляться на Місяці, простіше підтримувати зв’язок між собою та навіть телефонувати додому на Землю. Intuitive Machines У світі почнеться нова пандемія Науковці вважають, що нова пандемія — це лише питання часу. COVID-19 продемонстрував, наскільки швидко новий вірус може поширюватися світом. У липні 2024 року Всесвітня організація охорони здоров’я оновила список пріоритетних збудників, які можуть спричинити пандемію. Тепер їх понад 30. Серед них особливу увагу приділяють пташиному грипу, зокрема штаму H5N1 clade 2.3.4.4b. Цей вірус поширюється з 2020 року, заражаючи диких птахів, ссавців і навіть людей. У 2024 році США не змогли стримати спалах серед домашніх тварин, що призвело до декількох випадків інфікування людей (хоча смертей не було). Цей штам виявили вже на всіх континентах світу, навіть в Антарктиці. Зараз він вважається одним із найбільш імовірних кандидатів для нової пандемії, але його небезпека залежить від того, наскільки сильно він мутуватиме далі.

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Відбудуться спортивні змагання, де заохочуватимуть вживати допінг Світові спортивні організації докладають великих зусиль, щоб спортсмени не вживали допінгу та не прагнули інших незаконних переваг над іншими. Але постійні допінгові скандали доводять, що це вдається не завжди. Ідея, яка лежить в основі Enhanced Games, — це провести спортивні змагання без жодних обмежень. Учасники матимуть право вживати допінг та будь-які інші засоби, які дозволять їм отримувати перевагу в легкій та важкій атлетиці, плаванні та інших дисциплінах. Автор ідеї Арон Д’Соуза вже кілька років намагається втілити її у життя, знайшов багатих інвесторів та домовився про зйомку серіалу про перші змагання. Ідею сильно критикують, особливо антидопінгові агенції. Вони наголошують, що вживання препаратів загрожує здоров’ю спортсменів. Натомість Д’Соуза запевняє, що контролювати вживання безпечніше і простіше, ніж вживати потайки. Бо, за його словами, 44% спортсменів і так це роблять. Чи відбудуться такі змагання в 2025 році — невідомо, бо у автора досі є проблеми з пошуком міста-господаря та спортсменів, які готові взяти участь. Getty Images / «Бабель» Росія розмістить ядерну зброю в космосі Міжнародний договір про космос 1967 року напряму забороняє територіальні претензії на небесні тіла та розміщення ядерної зброї в космосі. Але в лютому 2024 року голова комітету з розвідки Палати представників США попередив, що Росія розробляє нову космічну зброю, яка, на думку розвідки, містить ядерну боєголовку. Її можна підірвати на орбіті, щоб знищити супутники. Ядерну зброю використовували в космосі й раніше: і США, і СРСР виконували ядерні випробування на великій висоті на початку 1960-х років, ще до підписання договору про космос 1967 року. Електромагнітні спалахи, що виникли в результаті, вплинули на супутники, яких тоді було небагато. Але зараз на орбіті їх тисячі — вони виконують багато цивільних та військових завдань. І будуть вразливі і до випромінювання від ядерного вибуху, і до космічного сміття, яке цей вибух створить. Останніми роками США, Китай, Індія та Росія працюють та випробовують різну протисупутникову зброю. У листопаді 2021 року Росія знищила недіючий супутник радянських часів за допомогою гіперзвукової ракети «Нудоль». Результат — 1 800 шматків космічного сміття, які змусили астронавтів Міжнародної космічної станції, де були й росіяни, сховатися у своїх рятувальних кораблях. У 2023 році Росія також запустила в космос супутники-«матрьошки»: «Космос-2570» згодом випустив другий апарат, який потім випустив третій. Це було схоже на випробування орбітальної протисупутникової зброї. Ядерна зброя на орбіті Землі була б більш руйнівною та загрозливою. І її поява в космосі наближує можливість космічних війн у майбутньому.

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Тварини матимуть свої гроші Технологічна компанія Tehanu розробила концепцію під назвою «Міжвидові гроші». Вона вже проводить випробування на родині з 19 гірських горил у Руанді, а в наступному році хоче розширити експеримент на всіх горил цієї країни. Працюють там і над окремим проєктом для захисту пальмових криланів, які потрібні Африці для переносу насіння. Розробка компанії використовує датчики та штучний інтелект, які визначають потреби тварин. Наприклад, прибрати людські пастки або надати лікування. Потім ця система через платформу онлайн-послуг знаходить для цієї роботи людину і після завершення проводить оплату. Таким чином тварини матимуть змогу платити місцевим працівникам за роботу відповідно до того, що їм буде потрібно. Мета компанії полягає в тому, щоб створити прозору систему розподілу коштів у сфері захисту довкілля, створити нові робочі місця та сприяти захисту тварин і їхньої екосистеми. Getty Images / «Бабель» Ключова Північноатлантична течія сповільниться або зміститься Атлантична меридіональна перекидна циркуляція — це основна система океанічних течій в Атлантичному океані. Вона переносить теплу воду на північ і холодну — на південь. Це допомагає розподіляти поживні речовини, які підтримують життя в океані, та робить деякі частини світу теплішими. Нещодавно дослідники виявили ознаки того, що циркуляція слабшає протягом останнього століття. Деякі з науковців вважають, що ймовірність повної зміни системи в цьому столітті сягає 95%, якщо викиди парникових газів триватимуть на нинішньому рівні. Інші дослідники поставили під сумнів те, чи можна щось настільки різке передбачити з такою точністю. Хай там як, але за цією системою потрібно стежити, оскільки будь-які зміни матимуть далекосяжні наслідки. Північна Європа може стати холоднішою та сухішою, з сильнішими штормами, коротшими родючими періодами та більш схильними до посухи літами. Температура океану на північно-східному узбережжі США може ще підвищитися, що вплине на рибальство, прискорить танення льодовиків у Гренландії та спричинить підвищення рівня моря.

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Людство знайде втрачений античний текст Виверження вулкана Везувій у 79 році поховало місто Помпеї, а також спалило бібліотеку на віллі в сусідньому місті Геркуланум. Тисячі папірусних сувоїв були обвуглені і таким чином збережені. Вони містять грецькі та латинські тексти, але всі спроби їх розгорнути та прочитати були невдалими. Однак у 2023 році дослідники поєднали рентген та штучний інтелект і змогли витягти фрагмент тексту з одного сувою. Це був раніше не відомий твір грецького філософа Філодема. Оскільки все більше сувоїв дослідники сканують та аналізують, невідомо, які ще втрачені тексти та твори знайдуть у цій бібліотеці. Можливо, листування Юлія Цезаря, адже ця вілла колись належала його тестю. Можливо, втрачені твори Софокла або Есхіла, чи копії щоденного новинного бюлетеня Римської імперії. Getty Images / «Бабель» Велике виверження вулкана спричинить хаос у світі Деякі дослідники вважають, що людство «страшенно не готове» до можливого великого виверження вулкана. Як приклад вони наводять масштабне виверження вулкана на острові Тонга у 2022 році, яке варто сприймати як «тривожний дзвінок». Справді, велике виверження може охолодити клімат, вплинути на виробництво продуктів харчування та порушити авіаційну, судноплавну та комунікаційну інфраструктуру на місяці чи роки. Аналіз льоду показує, що ймовірність такого виверження становить 1 до 6. Але люди витрачають набагато більше ресурсів на стеження за астероїдами, які несуть значно менший ризик для Землі, аніж на стеження за вулканами. У 2025 році деякі спостерігачі за вулканами нервово дивляться у бік Ісландії, де у 2010 році виверження раптово паралізувало трансатлантичні авіасполучення на кілька днів. Інші ж обережно спостерігають за вулканами поблизу великих населених пунктів в Італії, Індонезії та на Філіппінах.

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