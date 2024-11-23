Що подивитися у вихідні. Атмосферна комедія про Різдво, мультфільм з Ніколь Кідман, комедія «Таємний інформатор» і документалка про океани з ведучим Бараком Обамою

Комедійний серіал «Таємний інформатор»

Про що серіал. Чарльз — професор на пенсії. Після того, як померла його дружина, життя Чарльза завмерло. Його донька Емілі прохає батька, щоб той чимось зайнявся, наприклад, обрав собі хобі. Тому Чарльз відгукується на оголошення приватної детективки. Вона розслідує крадіжку дорогого намиста в місцевому будинку для літніх людей. Чарльз заселяється туди як агент під прикриттям. Він не тільки викриє злочинця, а й знайде там справжніх друзів.

A Man on the Inside / Netflix / шоуранер — Майкл Шур / у головних ролях — Тед Денсон, Мері Елізабет Елліс, Ліла Річкрік Естрада / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, від глядачів — ще немає / Рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Variety пише, що зроблена комедія на найвищому рівні, а головна таємниця — цікава і заплутана. Decider пише, що атмосфера шоу зворушлива і водночас кумедна.

Історична драма «Бліц»

Про що фільм. Джорджу дев’ять років. З мамою Ритою і дідусем Джеральдом він живе в Лондоні в той час, коли нацистська Німеччина проводить операцію «Бліц» — тривалу кампанію повітряних бомбардувань британських міст і селищ. Після одного з обстрілів Рита вирішує відправити Джорджа в безпечне місце і садовить його в дитячий евакуаційний поїзд. Але хлопчик не хоче полишати родину, тому вистрибує з поїзда. Тепер йому доведеться подолати небезпечний шлях британською столицею, щоб воззʼєднатися з рідними.

Blitz / Apple TV+ / режисер — Стів Макквін / у головних ролях — Сірша Ронан, Бенджамін Клементин, Гарріс Дікінсон / тривалість — 2 години / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, 63% від глядачів / Рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Variety пише, що актори чудово грають, а режисер майстерно відтворив атмосферу Лондону часів Другої світової війни. The Guardian каже, що фільм захопливий і тримає глядача в напрузі.

Різдвяна комедія «Святкові джентельмени»

Про що фільм. «Ритм» — сімейний клуб у невеликому містечку. Щороку його власники — подружжя Стен і Лілі — влаштовували різдвяні вечори, на які збиралося все місто. Але з часом вони втратили більшість відвідувачів і залізли в борги. У місто повертається їхня донька Ешлі. Вона вирішує врятувати Різдво і влаштувати в «Ритмі» епатажне стриптиз-шоу, де головні зірки — різнороб Люк, бармен і родич Ешлі. Працюючи з Люком над виступом, Ешлі розуміє, що між ними вже щось більше за дружбу.

The Merry Gentlemen / Netflix / режисер — Пітер Салліван / у головних ролях — Брітт Робертсон, Чед Майкл Мюррей і Марла Соколофф / тривалість — 1 година 27 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / Рейтинг IMDb — 5,3.

Що кажуть критики. Оглядачка Collider каже, що персонажі чарівні, а хімія між головними героями захоплива. Проте сюжет поверхневий і надто передбачуваний. Decider пише, що у фільмі вдосталь захопливих виступів чоловіків без сорочок.

Драма «Урок фортепіано»

Про що фільм. Адаптація однойменної американської пʼєси. Віллі і Берніс — брат і сестра. Після смерті матері Віллі хоче продати сімейну реліквію — старовинне фортепіано, на якому вирізьблені обличчя їхніх предків. На виручені гроші він хоче купити ділянку землі, де працювала його родина за часів рабства. Берніс категорично проти, і ця сварка загострює їхні взаємини. Намагаючись довести свою правоту, вони все більше дізнаються про сімейні таємниці та духа рабовласника, який нібито увʼязнений у фортепіано.

The Piano Lesson / Netflix / режисер — Малкольм Вашингтон / у головних ролях — Джон Девід Вашингтон, Семюел Л. Джексон і Деніелл Дедвайлер / тривалість — 2 години 5 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, від глядачів — ще немає / Рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Variety каже, що адаптація вийшла якісною, але у фільмі трохи забагато діалогів. Оглядач The Guardian пише, що актори чудово взаємодіють, а режисер цікаво чередує «сплески емоцій» і «моменти тиші та спокою».

Мультфільм «Зачаровані»

Про що мультфільм. Елліан — юна принцеса фантастичного королівства Ламбрія. Одного дня її батьки стають жертвою прокляття. Воно перетворює короля Солона на синього звіра, а королеву Елсмір — на зеленого з рожевим пір’ям. Разом із Флінком — фіолетовим пухнастиком — Елліан порине в захопливу пригоду, щоб врятувати свою родину і ціле королівство.

Spellbound / Netflix / режисерка — Вікі Дженсон / озвучують головні ролі — Ніколь Кідман, Рейчел Зеглер, Мігель Бернардо, Джоанна Буш / тривалість — 1 година 49 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / Рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. Оглядач Collider пише, що мультфільм зацікавить глядачів будь-якого віку. А ще в ньому захоплива анімація з чудовими візуальними ефектами. The Hollywood Reporter пише, що причина, з якої король і королева перетворились на монстрів, стане хорошим уроком не тільки для дітей, але їхніх батьків.

Документальний серіал «Наші океани»

Про що серіал. Барак Обама розповідає про п’ять океанів і в деталях описує життя різноманітних мешканців навіть у їхніх найвіддаленіших частинах. Наприклад, у першому епізоді він розкаже, що відбувається в Тихому океані, покаже горбатих китів, дельфінів і морських левів. У серіалі також покажуть, як через зміни клімату і забруднення довкілля чимало тварин мають пристосовуватися до нових умов життя.

Our Oceans / Netflix / шоуранерка — Тана Бейнон / ведучий — Барак Обама / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / Рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Decider пише, що документалка наповнена кадрами, які вражають. Оглядач The Guardian каже, що голос Обами рівний і заспокійливий, а «Наші океани» — можуть стати найпрекраснішим, що глядачі бачили цього року.

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