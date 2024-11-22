20 років тому світ побачив перший епізод «Доктора Хауса». Любите? Сумуєте? Тоді згадуйте і ностальгуйте в традиційному пʼятничному тесті «Бабеля»

16 листопада 2004 року на американському телеканалі FOX вийшов перший епізод телесеріалу «Доктор Хаус». Ми не будемо переказувати сюжет: ви його або добре знаєте, або здогадуєтесь, що це історія про доктора. Чого ви, можливо, не знаєте, — що українцям вона зайшла не одразу. Серіал почали показувати влітку 2007 року на телеканалі ICTV, він провалився і показ припинили. У грудні 2008 року канал СТБ зробив другу спробу — і все полетіло. За 8 років «Хаус» зібрав купу нагород, зробив зірками й мільйонерами головних героїв і став зразком ідеального гумору. Тож почнімо. Не забувайте, everybody lies, а ми ще й намагаємось заплутати.