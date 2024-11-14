35 років тому впав Берлінський мур, але східні німці досі не бачать у свободі цінності. Німецький історик написав про це книжку ― вона стала скандальним бестселером. Ось її основні тези

Східні німці «носять важкий рюкзак історії, повний до країв». А що довше триває диктатура, то менше її жертви це усвідомлюють, оскільки із часом перестають бачити повну картину. Тому зараз чимало східних німців закликають до сильної держави ― настільки сильної, щоб можна було делегувати їй відповідальність за себе.

Демократія і свобода передбачають значно більшу міру відповідальності за особисті рішення чи інтереси ― ба більше, доводиться втручатися в суспільні справи, щоб виправити чи вдосконалити їх. Вільне суспільство проходить крізь проби й помилки, у ньому процвітають протиріччя та зміни й ніщо не є таким, яким здається на перший погляд. Свобода і демократія є запорукою закону і дотримання прав людини, та вони не гарантують процвітання і багатства. Про це знають політики, філософи та історики, але населенню НДР після 1989 року про це майже ніхто не казав. Тому після 1989-го велика частка населення Східної Німеччини сприйняла свободу як щось навʼязане ― як зобовʼязання, а не можливість.

Для більшості людей життя за диктатури легше, ніж життя в умовах свободи. Під насаджені правила можна підлаштуватись, а у власних невдачах звинуватити режим. Комуністи побудували клітку, в якій багатьом було комфортно, й організована безвідповідальність була однією з характеристик того життя.

Німецькі політики багато років хвалили східних німців за повалення муру і прагнення до свободи. Вони перебільшували: більшість громадян НДР нічого для цього не зробили. Спершу Михайло Горбачов сказав, що армія СРСР у справи німців не втручатиметься. Тоді почався хаос усередині правлячої верхівки комуністичної Німеччини. Четвертого листопада 1989 року 200 тисяч демонстрантів зібрались на Александерплац ― вони виступали за розширення громадянських свобод, зокрема за «безвіз на Гаваї», тобто послаблення вимог до виїзду за кордон. Тоді Берлінський мур був поряд, влада не чинила опору ― але нікому не прийшло в голову його зносити.

Четвертого листопада кордон до Чехословаччини відкрили, а звідти можна було вільно заїхати на територію ФРН. Цим до 8 листопада скористалися майже 50 тисяч східних німців. На той час питання існування НДР і легітимності влади фактично вже було вирішене, і руйнування муру стало суто символічним актом. Його здійснили кілька сотень людей ― і лише тоді десять мільйонів дорослих громадян НДР, доти пасивні, стали на бік «переможців історії».

Образ східних німців як відважних борців із режимом виявився для мешканців НДР приємним, а для західних ― вигідним. Адже це свідчило, що люди на схід від муру хотіли бути такими самими, як мешканці ФРН, що ті все роблять правильно і треба просто розширити західні підходи на всю територію тепер уже обʼєднаної Німеччини.

Громадяни Східної Німеччини святкують відкриття кордонів 9 листопада 1989 року на території Баварії, тодішня ФРН. На передньому плані — Trabant, східнонімецька модель легковика, обʼєкт численних насмішок через ненадійність і частково пластиковий кузов. Getty Images / «Бабель»

Східні німці чекали від обʼєднання країни вирішення всіх економічних проблем. Одразу після падіння муру стали популярними два гасла: «Якщо дойчмарка прийде, ми залишимось. Якщо ні, ми підемо до неї» і «Гельмут [Коль], прийди, візьми нас за руку і веди до Країни чудес». Сам Коль у промові 1 липня 1990 року щодо створення монетарного, економічного й соціального союзу між двома частинами Німеччини запевнив, що всюди «буятимуть квітучі пейзажі» й кожен житиме краще, ніж раніше.

Зміни в укладі життя колишньої НДР, за висловом одного з німецьких публіцистів, «були схожими на спробу замінити шини в автівці, що мчить на повній швидкості». Якщо в 1989 році у Східній Німеччині працювали 9,7 мільйона людей, то наприкінці 1993-го третина з них втратили роботу. Люди звинувачували в цьому державу, за звичкою покладаючи обовʼязок свого працевлаштування на неї. Однак самі в державні справи воліли не втручатись.

У перші роки після обʼєднання Німеччини на сході країни, за словами Ковальчука, дуже мало людей цікавились тим, як працює представницька демократія, що таке свобода преси, навіщо громадянське суспільство, як і для чого захищати власні кордони. «Мало яке суспільство було настільки незацікавленим у регулюванні правил свого життя, як східнонімецьке з 1990-го», ― пише він.

У 1990-х західні німці здебільшого приїжджали до східної Німеччини як наглядачі. Вони очолювали державні агенції, різноманітні підприємства, міські уряди. Мемуари цих людей зазвичай зверхні та «пронизані самозакоханістю». Здебільшого «вессі» писали про те, що люди на сході працьовиті, але невдячні. Що чимало речей нагадують їм тут 50-ті чи 60-ті роки. Що для відчутних змін довелось тяжко попрацювати. Що проблем іще вистачає, але надія на молодь ― яка, утім, виїжджає. Східні німці після воззʼєднання Німеччини опинились підмайстрами, чимало людей почувалися зайвими. Їхнє життя в комуністичному режимі подавалось як повне помилок, а місце в новому світі знаходили лише ті, хто міг адаптуватися, змінитися, відмовитись від свого попереднього бачення життя.

Остальгія ― смуток за реальними чи міфічними перевагами НДР ― стала тоді поширеною. На тлі викликів сучасного світу мінуле здається безпечнішим. Іще в 1990-ті люди опирались перейменуванню вулиць. Були ті, хто роками не приймав нове посвідчення особи, живучи з паспортом Східної Німеччини. Навіть зірок спорту чи естради, які зізнавались у роботі на спецслужбу «Штазі», часто великодушно пробачали.

Що далі в минуле відходить НДР, то затишнішою і гармонійнішою вона здається. Нерідко про історію утворення розповідають, подаючи диктатуру і ворожість до свобод лише як один з аспектів життя ― нарівні із цукерками Halloren Kugeln чи популярним дитячим персонажем Pittiplatsch. В академічній спільноті НДР вже давно називають диктатурою, в якій нормальне життя було цілком можливим ― забуваючи про приказку часів комуністичної Німеччини: «Лише той, хто не рухається, не відчуває своїх ланцюгів».