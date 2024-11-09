Що подивитися у вихідні. Фінальний сезон «Аркейну», кримінальний серіал «Банк в облозі» з акторами з «Паперового будинку», комедія «Моя стара дупа» з Обрі Плазою і нова різдвяна мелодрама

Мультсеріал «Аркейн» — другий сезон

Про що серіал. Події відбуваються у всесвіті онлайн-гри League of Legends. Місто багатіїв Пілтовер і занедбане місто Заун ворогують роками — мешканці Зауну втомилися від хвороб і безробіття й хочуть кращого життя. Павдер і Ві — сестри-сироти, які разом з друзями грабують містян, щоб вижити. Після того, що сталось на одній з вилазок, вони перестають спілкуватись і їхні шляхи розходяться. Три роки по тому нова технологія, що керує магічною енергією, виводить конфлікт між містами в гарячу фазу. І дві сестри опиняються по різні сторони конфлікту.

Arcane: League of Legends / Netflix / шоуранери — Крістіан Лінке та Алекс І / озвучують головних героїв — Хейлі Стайнфелд, Кеті Льюнг, Кевін Алехандро / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / Рейтинг IMDb — 9,0.

Що кажуть критики. Оглядачка Variety каже, що шоуранери значно покращили серіал, а від анімації у неї відвисла щелепа. Оглядачка Rotten Tomatoes пише, що початок другого сезону вийшов епічним, розкішно анімованим і щемливим.

Комедія «Моя стара дупа»

Про що фільм. На свій вісімнадцятий день народження Елліот вирішує разом з друзями вжити галюциногенні гриби. Під час «грибного трипу» вона зустрічає саму себе. Інша Елліот, якій 39 років, дає кілька порад, записує номер телефону дівчини і зникає. Наступного дня Елліот гадає, що їй все привиділось, — аж поки їй не телефонує вона з майбутнього. Доросла Елліот стає наставницею для молодшої себе — допомагає помиритись із сім’єю, з’ясувати, чому присвятити життя, і розібратись у своїх почуттях до Чеда (старша Елліот дуже гостро його критикує).

My Old Ass / Amazon Prime / режисерка — Меган Парк / у головних ролях — Мейзі Стелла, Обрі Плаза, Персі Гайнс Вайт / тривалість — 1 година 29 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 89% від глядачів / Рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter каже, що фільм — тепле поєднання комедії, романтики і трохи химерних вигадок. Оглядач The Guardian каже, що комедія вийшла чарівною, вона має сподобатись як підліткам, так і дорослим.

Кримінальний серіал «Банк в облозі»

Про що серіал. Заснований на реальних подіях. У 1981 році група озброєних злочинців захоплює Центральний банк Барселони і утримує понад триста заручників майже дві доби. Вони вимагають, щоб уряд звільнив усіх, кого заарештували після невдалої спроби державного перевороту. Завзята репортерка Мейдер намагається з’ясувати справжні мотиви грабіжників, але натомість знаходить докази змови впливових іспанських урядовців.

Bank Under Siege / Netflix / шоуранер — Даніель Кальпарсоро / у головних ролях — Міґель Ерран, Марія Педраса, Овік Кеучкерян / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / Рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядачці Heaven of Horror сподобалось, як шоуранери розповіли епізод реальної історії та як зіркові іспанські актори зіграли свої ролі.

Трилер «День Шакала»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману Фредеріка Форсайта. «Шакал» — елітний найманий вбивця, який полює на високопосадовців. Одне з вбивств виводить на його слід офіцерку британської розвідки Б’янку. Вона починає полювати за «Шакалом» по всій Європі, але зловити його буде непросто, бо вбивця майже не залишає слідів.

The Day of the Jackal / Peacock / шоуранер — Браян Кірк / у головних ролях — Едді Редмейн, Урсула Корберо, Лашана Лінч / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, від глядачів ще немає / Рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Оглядачка The Guardian пише, що акторська гра чудова і серіал тримає глядача в напрузі. Вона каже, що спостерігати за тим, як «Шакал» виконує свої завдання, дуже захопливо. The Telegraph пише, що серіал — чудова екранізація роману.

Мелодрама «Зустріньмося наступного Різдва»

Про що фільм. Напередодні Різдва Лейла застрягає в аеропорту через сніжну бурю. Там вона зустрічає Джеймса, в якого закохується з першого погляду. Вони домовляються зустрітися наступного року на святковому концерті гурту Pentatonix. Рік по тому Лейла не встигає купити квитки і просить допомоги у свого знайомого Тедді. Після чергової зустрічі вона розуміє, що між ними щось більше, ніж дружба. Тепер Лейла має обрати, з ким провести Різдво — з Тедді чи з Джеймсом.

Meet Me Next Christmas / Netflix / режисер — Расті Кандіфф / у головних ролях — Крістіна Міліан, Девейл Елліс і Кофі Сірібо / тривалість — 1 година 45 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / Рейтинг IMDb — 5,5.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що актори чарівно грають свої ролі і між ними чудова хімія. Оглядач The Wrap каже, що фільм чудово допомагає втекти від реальності і зануритись у святкову атмосферу.

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