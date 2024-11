Що подивитися у вихідні. Фінальний сезон «Аркейну», кримінальний серіал «Банк в облозі» з акторами з «Паперового будинку», комедія «Моя стара дупа» з Обрі Плазою і нова різдвяна мелодрама

The Day of the Jackal / Peacock / шоуранер — Браян Кірк / у головних ролях — Едді Редмейн, Урсула Корберо, Лашана Лінч / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, від глядачів ще немає / Рейтинг IMDb — 7,9.