Що подивитися у вихідні. Атмосферний підлітковий слешер «Часовий зріз», чорна комедія «Вбивайте усвідомлено», другий сезон «Дипломатки» і документалка про жінку, яку нібито викрало НЛО

Чорна комедія «Вбивайте усвідомлено»

Про що серіал. Бйорн — адвокат, який працює на барона мафії Драгана. Це займає весь його час, тому він зовсім не бачить дружину і маленьку доньку. Щоб знайти баланс між роботою і життям, він звертається до психолога, який вчить його усвідомленості — блокувати всі думки, що заважають «бути тут і зараз». Та коли доньці Бйорна загрожує небезпека, він дізнається про нову техніку боротьби зі стресом — убивство.

Murder mindfully / Netflix / шоуранер — Дорон Вісоцкі / у головних ролях — Том Шиллінг, Емілі Кокс, Петер Йордан / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Оглядачка Heaven of Horror пише, що серіал чудово поєднує веселі й смертельно небезпечні моменти. Оглядач But Why Tho каже, що «Вбивайте усвідомлено» — справжня насолода завдяки чудовим персонажам і захопливому сюжету.

Підлітковий слешер «Часовий зріз»

Про що фільм. Квітневої ночі 2003 року маніяк у масці вбиває кількох школярок. За 20 років по тому Люсі намагається дізнатись, що саме тоді сталось і хто вбив її сестру Саммер. Вона випадково потрапляє у минуле — за тиждень до вбивства. Люсі знайомиться із сестрою та її подругами й застерігає їх. Разом вони протистоятимуть вбивці, хоча це може сильно змінити життя Люсі в майбутньому.

Time Cut / Netflix / режисер — Ханна Макферсон / у головних ролях — Медісон Бейлі, Антонія Ґентрі, Майкл Шенкс / тривалість — 1 година 31 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 13% від критиків, 39% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що «Часовий зріз» добре передає атмосферу 2000-х, проте сюжет занадто передбачуваний, а фільму бракує крові, крику і гострих відчуттів, що властиві слешерам. Оглядач The Guardian каже, що Бейлі та Ґентрі чарівно зіграли свої ролі, але фільму бракує напруги й оригінальних смертей.

Політичний серіал «Дипломатка» — другий сезон

Про що серіал. Кейт Вілер ― досвідчена американська дипломатка, але посада посла у Великій Британії навіть для неї виявляється важкою місією. У відносинах США і Британії назріває криза, президент Рейберн і премʼєр-міністр Троубрідж зовсім не можуть порозумітися. Складається враження, що хтось навмисно псує відносини між країнами. Паралельно криза настає у шлюбі Вілер із дипломатом Гелом.

The Diplomat / Netflix / шоуранер — Дебора Кан / у головних ролях — Кері Расселл, Руфус Сьюелл, Девід Ґьясі / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал залишається шедевром сторітелінгу, а новий сезон точно ввійде до списку найкращих драм року. Decider пише, що акторський склад добротний, а Рассел фантастично виконує головну роль.

Документальний серіал «Викрадення прибульцями в Мангеттені»

Про що серіал. Американка Лінда Наполітано стверджує, що її двічі викрадали прибульці для досліджень. Уфолог Бадд Хопкінс допомагає їй згадати про цей досвід за допомогою гіпнотерапії. А його дружина і режисерка Керол Рейні впевнена, що Лінда бреше. Вона фільмувала сеанси, що проводив її чоловік, і збирала докази, щоб вивести Лінду на чисту воду. Через 20 років автори документалки поспілкувалися з Ліндою і Керол, знайшли архівні кадри й документи та спробували розібратись, чи насправді прибульці викрадали Лінду в 1980-х.

The Manhattan Alien Abduction / Netflix / шоуранери — Вів'єн Перрі, Даніель Вернон / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,6.

Що кажуть критики. Оглядач The Review Geek пише, що шоуранери якісно й обʼєктивно розповідають цю історію, не стаючи на сторону ані Лінди, ані Керол. Ready Steady Cut пише, що документалка сподобається і тим, хто вірить у прибульців, і тим, хто ставиться до них скептично.

