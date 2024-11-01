Війна очима журналістів. Фотограф Саша Маслов знімав військових, волонтерів і топпосадовців України. Мы записали з ним інтервʼю — і зібрали 8 важливих його фотографій

За два з половиною роки, що минули після 24/02, фотограф Саша Маслов зробив десятки знакових портретів. Він знімав президента Володимира Зеленського для німецької газети Die Zeit і віцепремʼєра Михайла Федорова для обкладинки журналу Wired. Він знімав українських артилеристів, пілотів F-16, волонтерів, мешканців прифронтових міст, поліцейських, дітей, бійців групи «Альфа», котів у траншеях і людей у траншеях — для найбільших американських видань. Саша Маслов живе на два міста — Нью-Йорк і Київ. Для проєкту «Війна очима журналістів» ми записали з ним інтервʼю і зібрали вісім його воєнних фотографій, які варто побачити.