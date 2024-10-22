Тексти

Європейський курс Кишинева врятували 11 277 людей, а завадити намагались «яблучка» для тисяч проросійських волонтерів і концерт Анастасії Приходько. Як Кремль вибудував у Молдові величезну пропагандистську мережу

Автор:
Антон Семиженко
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
Європейський курс Кишинева врятували 11 277 людей, а завадити намагались «яблучка» для тисяч проросійських волонтерів і концерт Анастасії Приходько. Як Кремль вибудував у Молдові величезну пропагандистську мережу

Мітинг під назвою «Марш обдурених пенсіонерів» у центрі Кишинева, 12 жовтня 2024 року.

Getty Images / «Бабель»

Двадцятого жовтня в Молдові пройшли президентські вибори і референдум, який в Конституції мав закріпити (або ні) рух країни в ЄС. Результати голосування стали для проєвропейської президентки Майї Санду неприємною несподіванкою. На виборах вона набрала найбільше голосів, однак результат конкурентів перевершив очікування, і доведеться проводити другий тур. А референдум команда Санду взагалі ледь не програла. Голосів за рух до ЄС було лише на 11 277 більше, ніж проти. І якби не діаспора, прозахідний вектор своєї політики Молдова б не підтвердила. Низькі результати влади мають і обʼєктивні причини. За останні роки в Молдові, зокрема через російсько-українську війну, відчутно виросла вартість життя. Майя Санду приділяла мало уваги агітації на півночі й півдні країни, де її сприймають гірше, ніж у центрі. Однак більше на голосування вплинула мережа проросійських агітаторів, яку координує політик-утікач Ілан Шор. Розповідаємо, як Кремлю вдалося завербувати кожного десятого дорослого мешканця Молдови ― і чому ця проблема тепер тільки загостриться.

Протягом всього 2024 року поліцейські собаки в аеропорту Кишинева мали одне рутинне завдання: знаходити в пасажирів, що прибувають, пакунки з $3—7 тисячами готівки. Часто ці суми були в людей, які щойно отримали паспорт для виїзду за кордон і раніше меж Молдови не залишали. Зазвичай вони прибували рейсами з Москви з пересадкою в Єревані чи Стамбулі. Звідки в них стільки грошей, пояснити не могли. Загалом так в аеропорту вилучили понад мільйон доларів. Проте, як підозрюють правоохоронці, провезти в країну вдалося в рази більше.

Стоїть за цією системою Ілан Шор, молдовський політик-утікач. Офіційна Молдова звинувачує його в так званій крадіжці століття — зникненні близько $1 млрд з трьох найбільших молдовських банків у 2016 році, що становило тоді 12% ВВП країни. Попри підозри Шор кілька років був мером райцентру Оргеїв на північ від Кишинева. У 20-тисячному містечку він створив маленький комуністичний рай із безкоштовним громадським транспортом, новими парками, доплатами пенсіонерам та бюджетникам і мережею крамниць «Шор» із дешевими товарами. Незадовго до того, як Шора визнали винним, він утік до Москви, де живе й зараз. І попри те, що в Молдові йому загрожує 15 років тюрми, він залишається популярним як в Оргеєві, так і загалом серед незаможних верств населення.

Агітаційний борд Ілана Шора та його партії незадовго до парламентських виборів 2019 року. На той момент звинувачення проти політика ще не були підтверджені.

Агітаційний борд Ілана Шора та його партії незадовго до парламентських виборів 2019 року. На той момент звинувачення проти політика ще не були підтверджені.

Getty Images / «Бабель»

Президентські вибори 20 жовтня вважалися для нинішньої президентки Майї Санду відносно простими. Жоден із десятьох опонентів не міг зрівнятись з нею за рейтингом, соцопитування давали випередження найближчого конкурента, соціаліста Олександра Стояногло, в рази. Команда президентки навіть переживала, що заспокоєні прихильники не прийдуть на виборчі дільниці. Це було однією з причин провести паралельно з виборами референдум за закріплення в Конституції Молдови вектора руху країни в Європейський Союз. Це мало б мобілізувати проєвропейськи налаштований електорат Санду.

Шор розумів, що президентські вибори його кандидатам наразі не виграти, тому основні зусилля спрямував на референдум. Це була спроба дестабілізувати країну: низький показник підтримки проєвропейського курсу вибив би в команди Санду ґрунт з-під ніг. Озброєний підтримкою Кремля, Шор почав діяти. У Молдові зʼявились анонімні листівки, в яких стверджувалось, що Молдова в ЄС — це виїзд усіх перспективних спеціалістів за кордон. Дітей забиратимуть на органи, в центрах міст проводитимуть гей-паради, а владі дадуть кредитів на невигідних умовах, щоб зробити Молдову «вічною прохачкою». Втім, ці лякалки для молдован не нові. Щоб вони подіяли краще, Шору була потрібна мережа людей на місцях. І він створив її, охопивши кожного десятого мешканця Молдови з правом голосу.

Детально схему Шора описує кишинівське видання Ziarul De Garda, чия кореспондентка три місяці пропрацювала під прикриттям у мережі агітаторів. Лише в одному селі поряд із Кишиневом таких людей набралось кілька десятків. Їх використовували як різноробів: роздати листівки, постояти на мітингу, прийти на зустріч з проросійським політиком. Тих, хто добре себе проявляв, відправляли до Росії спокуситись принадами країни й послухати політінформацію від Шора. І заодно привезти в Молдову готівку.

Ця готівка була потрібна, щоб оплачувати роботу волонтерів: усі вони прямо зізнавались, що беруть участь у проєкті Шора за гроші. Раніше утікач був щедрішим і платив по тисячі лей ― близько 2 300 грн ― за один мітинг. Потім сума знизилася до тисячі лей за місяць «волонтерства». Із серпня, обіцяли представники Шора, плата виросте до трьох тисяч лей (майже 7 тисяч грн) на місяць із можливістю отримати стільки ж бонусів. Бонуси нараховували за створення позитивного іміджу Шора та Росії серед молдован. Не завжди йшлося про пряме промивання мізків: наприклад, волонтер «від Шора» просто міг прибрати в хаті старенької, сфотографуватися з нею й отримати за це додаткові гроші. Оплату за участь у мережі називали «яблучками»: «Якщо будеш поводитися добре ― матимеш яблучок більше».

Відео розслідування. Оприлюднене 11 жовтня, воно вже набрало понад 300 тисяч переглядів ― при тому, що всього в Молдові 2,5 мільйона людей.

Паралельно структури Шора фінансували в проросійських регіонах Молдови популістські проєкти. Так, у Гагаузькій автономії на півдні країни зʼявився парк розваг GagauziyaLand. Лідерка регіону Євгенія Гуцул використовувала гроші від Шора на розвиток своєї партії ― кримінальний злочин за молдовськими законами. Попри це, «якщо ви комусь у Гагаузії скажете погане слово про Ілана Шора ― ця людина одразу у вас плюне», ― сказав BBC заступник лідерки Гагаузії Ілля Узун. На виборах 20 жовтня майже 95% голосів із Гагаузії були проти руху Молдови до ЄС.

Влітку мережа Шора зросла до 150 тисяч людей, от тільки в її координаторів виникла проблема: провозити готівку «туристами» стало занадто ризиковано. Тож виплати вирішили оцифрувати. Членів мережі попросили підписати договори з російським державним Промсвязьбанком. Цей банк відкривав молдованам рахунки, на них щомісяця приходили гроші. Тоді їх треба було переказувати в якийсь із банків Придністровʼя — підконтрольного Росії сепаратистського утворення на території Молдови — і вже там знімати готівку. Оборудка вдалася ― щоправда, багато пенсіонерів скаржились на те, що їм доводиться вперше користуватися смартфоном, а після блокування в Молдові Промсвязьбанку ще й налаштовувати VPN. У цьому стареньким за додаткові «яблучка» допомагали молодші учасники мережі.

У вересні вулиці Кишинева та найбільших молдовських поселень заполонила реклама концерту української співачки Анастасії Приходько. Реклама мала одну особливість: на постерах на тлі фотографії Приходько був напис NU EC, тобто «НІ ЄС». Організатори концерту ніяк не коментували це гасло, а невдовзі без пояснень скасували концерт. Втім, поліція країни підозрює, що тут теж замішані гроші та вплив Шора ― і, відповідно, Кремля.

Крім української співачки, агітаційна мережа залучила й місцевих селебриті ― наприклад, телеведучу й інфлюенсерку Світлану Станкевич і політикиню Вікторію Фортуну. Публічно вони про свій звʼязок із Шором не заявляли ― однак і на внутрішніх тренінгах для агітаторів, і на публічних зустрічах просували антиєвропейські тези. Четвертого жовтня влада Молдови публічно заявила про існування нелегальної мережі й початок слідства. Однак це на діяльність команди Шора не вплинуло: за інформацією інфільтрованої в мережу кореспондентки Ziarul de Garda, вже 5 жовтня пройшли чергові «навчальні» збори агітаторів, на яких Шор у записаному відеоповідомленні закликав сказати «рішуче ні ЄС».

Результати референдуму, як і першого туру виборів, стали для команди президентки Майї Санду прикрою несподіванкою. Вона набрала значно менше, ніж очікувалось, а долю європейського курсу Кишинева визначили 11 277 людей. Саме така перевага ― менше ніж один відсоток від загальної кількості виборців ― за тими, хто підтримав внесення в Конституцію країни слів про рух до ЄС. Цей референдум врятувала молдовська діаспора: це сотні тисяч людей у різних країнах Європи, які ставляться до ЄС позитивно. А всередині Молдови переміг антиєвропейський курс, тобто мережа Шора.

Тепер на Молдову чекає другий тур президентських виборів, призначений на 3 листопада. Однак ще важливіші ― парламентські вибори, які мають відбутися влітку наступного року. Відчувши силу, Кремль, як припускають співрозмовники західних видань, включиться в боротьбу ще активніше. А Санду, поки є час, спробує завоювати більше симпатій мешканців півдня й півночі країни, де її рейтинг найгірший. І щось зробити з мережею Шора.

Майя Санду на зустрічі з виборцями в селі Бардар неподалік Кишинева, 15 жовтня 2024 року.

Майя Санду на зустрічі з виборцями в селі Бардар неподалік Кишинева, 15 жовтня 2024 року.

Getty Images / «Бабель»

За «Бабелем», на щастя, ні олігархів, ні політиків, тож ми покладаємось на ваші донати: https://babel.ua/donate